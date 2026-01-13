СМИ сообщили о покупке США секретного оружия с российскими деталями

Министерство внутренней безопасности США больше года назад за «восьмизначную сумму» приобрело устройство, которое вызывает «Гаванский синдром» — болезненное состояние, необъяснимо возникавшее ранее у сотрудников американского посольства в Гаване. Об этом сообщил CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Оружие удалось приобрести в последние дни работы администрации президента США Джо Байдена, рассказали собеседники телеканала. По их словам, устройство портативное и может поместиться в рюкзак.

Один из источников сообщил, что приобретенный аппарат генерирует импульсные радиоволны, которые, по мнению некоторых американских чиновников и ученых, могут быть причиной «Гаванского синдрома». В аппарате, как утверждается, есть детали российского производства, но сказать, что оно полностью российского производства нельзя, добавил собеседник телеканала.

Изучение секретного оружия продолжается, как и дискуссии о том, могло ли оно быть причиной загадочных недомоганий у американских дипломатов. По данным CNN, многие чиновники относятся к этой версии скептически.

Она жила в ящике под кроватью Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет Криминал 11 минут чтения

Одним из главных вопросов для тех, кто исследует аппарат в США, остается его портативность. Исследователи не понимают, как такое небольшое устройство может наносить значительный ущерб, рассказали собеседники телеканала.

Несколько источников, в свою очередь, добавили, что опасение вызывает возможное распространение такого оружия. Устройство может появиться у других стран, что станет дополнительной угрозой для американских дипломатов.

CNN не удалось выяснить, где и у кого Министерство внутренней безопасности США приобрело секретное оружие. Также осталось неясным, как правительство США узнало о существовании этого устройства, чтобы его приобрести, добавили журналисты.

«Гаванский синдром» — неофициальное название симптомов, с которыми сталкиваются американские дипломаты по всему миру. Они включают в себя сильное давление или боль в ушах, приступы тошноты и паники, а также ощущение странных звуков — либо громкого шума, либо очень высокого звука.

Как писал The Insider, сотрудники посольств США испытывали ощущение, «похожее на парализующий удар некоей невидимой силы». После этого, по информации издания, многие пострадавшие на всю жизнь потеряли способность концентрироваться, а также начали терять равновесие на ровном месте и страдать от страшных мигреней.

Люди объели пингвинов Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе Мир 6 минут чтения

С «Гаванским синдромом» впервые столкнулись сотрудники посольство США на Кубе в 2016 году. В 2021 году на характерные симптомы впервые пожаловались сотрудники дипмиссии США в стране НАТО — это произошло в Германии.

По данным СМИ, американские спецслужбы подозревают причастность России к «Гаванскому синдрому», однако официально Вашингтон не предъявлял Москве претензий по этому поводу.

Как рассказал New York Post венесуэльский военный, американские солдаты, высадившиеся в Каракасе, применили оружие, от которого начиналась боль в голове, а из носа шла кровь. Кроме того, собеседник издания, служивший в американской разведке, рассказал, что у США есть оружие, использующее направленное микроволновое излучение, но прежде оно ни разу не применялось.