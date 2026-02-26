Комик раскрыла запретные темы для шуток на федеральных каналах

Участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ, юмористка Варвара Щербакова в шоу журналистки Ксении Собчак «Что о тебе думают?» раскрыла темы, на которые не может шутить на российском федеральном ТВ.

По словам Щербаковой, в ее выступлениях иногда встречаются «легкие и ненавязчивые» шутки про религию, а также она любит пошутить на эту тему «в кулуарах».

«Но так как у нас есть цензура, которая не позволяет это делать, а я все еще хочу жить в России и продолжать пользоваться всем, на что я заработала, я, конечно, круто шутить про это не буду», — рассказала юмористка.

Помимо этого, она, по собственным словам, не шутит про политику: «Я все же комик с федерального канала и просто не могу себе это позволить». Щербакова рассказала, что у нее была одна шутка на политическую тему, но ее вырезали.

«То, что нет шутки, значит, что ты шутила не про Кадырова, иначе бы не было уже… Ну, хотя, да, давайте не будем шутить про политику», — ответила юмористке Собчак.

Щербакова отметила, что не понимает, почему нельзя шутить про политику и религию в России, добавив, что шутить, конечно, можно, «но все мы знаем, какие у этого последствия».

В начале февраля российского комика Артемия Останина приговорили к пяти годам и девяти месяцам колонии по делу о возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Поводом для преследования стали шутки о человеке с инвалидностью и воображаемом диалоге с Иисусом на ютуб-шоу «Стендап за 60 секунд».

Также въезд в Россию на 50 лет запретили одному из самых популярных в России стендап-комиков, казахстанцу Нурлану Сабурову. По версии телеграм-каналов Mash, Shot и Baza это, в том числе, связано с тем, что комик критиковал войну в Украине. Однако главной причиной стало нежелание Сабурова сотрудничать с ФСБ, заявил источник «Важных историй». По его словам, именно из-за этого комику трижды отказали в получении ВНЖ.