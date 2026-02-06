Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Первыми об этом сообщили телеграм-каналы Mash, Shot и Baza, которые связали запрет в том числе с критикой войны в Украине. Позже запрет на въезд подтвердил источник РИА «Новости», однако он объяснил это тем, что Сабуров якобы отмывал деньги, заработанные в России.

По сообщениям СМИ, Сабуров остановили в аэропорту «Внуково», куда он прилетел из Дубая, и выдали запрет на въезд, который вступил в силу 30 января. Телеграм-каналы пишут, что в прошлом году Сабуров столкнулся с волной отмен своих концертов якобы из-за критики войны. Последний отмененный концерт стендап-комика должен был состояться три дня назад.

При этом в конце января депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал от Сабурова перестать «вилять» и однозначно высказаться по поводу войны. «Тогда люди смогут сформировать отношение к его деятельности, основываясь на правде, а не на домыслах», — заявил Милонов.

Ранее Сабуров не высказывался ни против, ни в поддержку войны в Украине. В 2022 году он оказался в центре скандала во время своего тура по США. Тогда на одном из выступлений комика спросили, почему он не высказывает свою позицию по поводу войны, на что тот ответил, что у него «есть семья». На другом концерте на сцену к Сабурову вышла украинская художница Юлия Косивчук, одетая в белое платье с красными пятнами. Она выкрикнула фразу «Молчание — преступление», на что Сабуров отшутился словами «Это что, месячные?»

Осенью 2022 года Сабуров пожаловался, что его начали «травить» люди, которые приходили на его концерты с флагами Украины, и что он оказался жертвой «русофобии». Позже в сети появилась информация, что у зрителей в США стали проверять телефоны перед входом в зал. Некоторых людей не пропускали на концерт из-за их политической позиции.

В мае прошлого года Сабурова задержали в аэропорту «Шереметьево» из-за нарушения миграционного законодательства. Тогда его оштрафовали на 5,5 тысяч рублей и дали две недели, чтобы выехать из России и вернуться обратно без нарушений.

Нурлан Сабуров переехал в Россию в 2014 году. Его считают одним из самых противоречивых комиков, выступающих в России, а его юмор регулярно сталкивается с критикой, например, из-за сексистских шуток в адрес жены и грубых комментариев в адрес зрителей. Большую известность артисту принесли участие в проекте Stand Up на телеканале ТНТ и роль ведущего в шоу «Что было дальше?» (ЧБД).

РИА «Новости» сообщило, что ранее Сабуров отказывался получать российский паспорт, ссылаясь на «коммерческие риски» и «опасаясь санкций», заявил источник РИА «Новости». В то же время РБК утверждает, что комик неоднократно пытался получить российское гражданство.

По данным телеграм-канала Mash, после того, как Сабурову во «Внуково» выдали документ с запретом на въезд, он отказался от депортации в Дубай, откуда прилетел в Москву, якобы из-за требования лететь в наручниках. Вместо этого комик купил билет на рейс до Казахстана.

Телеграм-каналы также выложили фото и видео Сабурова в аэропорту. Shot утверждает, что в России у стендапера осталось имущество на более чем 150 миллионов рублей.