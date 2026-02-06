СМИ назвали причину запрета въезда в Россию для комика Нурлана Сабурова

Одному из самых популярных в России стендап-комиков казахстанцу Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет по инициативе Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. При этом мотивом для этого решения послужили не шутки комика, его отношение к войне в Украине или претензии со стороны налоговиков. Об этом пишет издание «Важные истории», ссылаясь на собственные источники, в том числе среди близких знакомых Сабурова.

По словам одного из них, главной причиной репрессий в отношении комика послужило его нежелание сотрудничать с ФСБ. Собеседник издания рассказал, что Сабурова несколько раз вызывали в здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. Там, с его слов, с комиком вели «долгие беседы» и настойчиво пытались договориться о сотрудничестве.

Однако Сабуров так и не дал сотрудникам внятного положительного или отрицательного ответа, попытавшись «отморозиться», рассказал источник. В результате ему трижды отказывали в предоставлении российского ВНЖ.

По словам собеседника «Важных историй», последний раз Сабурова вызывали на беседу в ФСБ в 2025 году. В ходе разговора его якобы поставили перед выбором — либо он подписывает контракт с российским Минобороны и на год отправляется воевать в Украину, либо он навсегда уезжает из России. Контракта комик так и не подписал.

В то же время, по словам источника, Сабуров пытался доказать силовикам свою «пророссийскую позицию», отправив воюющим в Украине российским военным десять мотоциклов, а также перечислив два миллиона рублей в фонд «Все для Победы», однако этого оказалось недостаточно.



Сабурова задержали в аэропорту Внуково 6 февраля, когда он прилетел туда со съемок в Дубае. Как сообщалось, его отвели в отдельную комнату, где вручили документ, согласно которому комику запрещен въезд в Россию в течение 50 лет. Спустя некоторое время Сабуров решил не улетать обратно в Дубай и купил билет в Казахстан.