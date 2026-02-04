Комика Останина приговорили почти к 6 годам колонии за шутки

Комика Артемия Останина приговорили к пяти годам и девяти месяцам колонии по делу о возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих, сообщила «Медиазона».

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью Общество 19 минут чтения

Отбывать срок Останин будет в колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Прокуратура в ходе прений запрашивала для комика пять лет и 11 месяцев лишения свободы. Останин не признал вину.

На вопрос судьи Мещанского районного суда Олеси Менделеевой о том, понятен ли ему приговор, Останин ответил: «Нет, непонятен». Судья начала повторять приговор, но комик перебил ее и заявил, что невиновен. «Значит, вам понятно», — сказала Менделеева.

Поводом для преследования стали шутки Останина на ютуб-шоу «Стендап за 60 секунд». В одной из них комик рассказал про человека с инвалидностью, который врезался в него на скейтборде в подземном переходе. По версии следствия, он говорил про участника войны в Украине. В другой комик озвучил воображаемый диалог с Иисусом — это, как заявило обвинение, оскорбило чувства верующих.

Уголовное дело в отношении Останина было возбуждено в марте 2025 года. Комик уехал из России в Беларусь, но там его задержали, после чего доставили в Россию. При задержании беларусские силовики отрезали стендаперу дреды, а также избили, сломав ему позвоночник. Позже в МВД Беларуси заявили, что информация об избиении комика «ложная» и распространяется в «в деструктивных СМИ и интернет-ресурсах».

Рассмотрение дела Останина по существу началось 12 января. Для вынесения приговора суду понадобилось четыре заседания. В ходе процесса выяснилось, что комику вменяют создание ОПГ, которая организовывала его концерты с шутками на религиозную тему.