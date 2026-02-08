EN
Интернет и мемы

Дуров связал низкий рейтинг политиков с желанием запрещать соцсети для подростков

2 минуты чтения 15:04 | Обновлено: 15:06

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем аккаунте в соцсети X заявил, что желание запрещать социальные сети для подростков может быть связано с низким рейтингом одобрения политиков, которые озвучивают идеи об ограничениях.

К своей публикации Дуров прикрепил ссылку на пост аккаунта World of Statistics, в котором приводится рейтинг лидеров стран мира с самым высоким антирейтингом. Занимающих первые позиции в списке президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Испании Педро Санчеса Дуров назвал главными сторонниками запрета соцсетей для подростков.

World of Statistics в качестве источника, использовавшегося для расчета данных, указал американскую компанию Morning Consult. Последний доступный отчет по этой теме действительно содержит такие же цифры, однако в подборку включены всего 24 политика.

В списке отсутствуют лидеры многих европейских государств. В качестве способа для сбора данных использовался применяющийся в трейдинге метод скользящих средних, который выводит среднее значение числового ряда, отсекая отклонения. Сами же данные получались из онлайн-интервью, которые компания проводит в 43 странах.

Причина, по которой в итоговом рейтинге оказались 24 политика вместо 43, Morning Consult не разглашается. Компания указала, что постаралась привести полученные ей данные к приблизительному соответствию репрезентативной выборке в каждой стране. В публикации не указаны данные о количестве респондентов и другие важные для анализа репрезентативности параметры исследования.

Ранее власти Испании решили ввести запрет на использование социальных сетей детьми и подростками в возрасте до 16 лет, из-за этого предприниматель Илон Маск назвал премьер-министра страны «фашистом». О планах немецких властей принять похожий законопроект писали СМИ Германии. Великобритания на данный момент лишь начала изучать опыт Австралии, которая ранее ввела ограничения для несовершеннолетних. Парламент Франции уже принял в первом чтении законопроект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет.

Павел Дуров продолжает находиться под следствием во Франции. Он обвиняет власти страны в попытке навязать ему внедрение цензуры в Telegram. Самого Дурова во Франции подозревают в соучастии в деятельности организованной группы, а также в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций.

