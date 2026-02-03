Испания решила запретить соцсети для подростков младше 16 лет

Испания введет запрет на использование социальных сетей детьми и подростками в возрасте до 16 лет. Об этом, как пишет британская газета The Guardian, испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, выступая на саммите в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Испания запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Платформы будут обязаны внедрить эффективные системы проверки возраста, а не просто галочки, а реальные, работающие барьеры», — сказал он. При этом глава испанского правительства подчеркнул, что намерен привлечь к ответственности за нарушения законодательства в отношении детей и подростков руководство социальных платформ в сети. Он уточнил, что на следующей неделе правительство представит соответствующий законопроект.

«Сегодня наши дети оказываются в пространстве, в котором им никогда не предназначалось находиться в одиночку. В пространстве зависимости, насилия, порнографии, манипуляций, жестокости. Мы больше не будем это терпеть», — пообещал Санчес.

По его словам, власти испании обяжут социальные сети ввести строгие методы проверки возраста пользователей. Санчес заявил, что Испания решила присоединиться к пяти странам, которые он назвал «Коалицией тех, кто готов к цифровым технологиям», и пообещал координировать с ними усилия для обеспечения трансграничного регулирования сети. Он также сообщил, что в ближайшие дни состоится первая встреча представителей Коалиции.

В декабре 2025 года Австралия стала первой в мире страной, которая ввела запрет на использование социальных сетей для пользователей младше 16 лет. В результате миллионы детей и подростков лишились доступа к своим аккаунтам.