EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Испания решила запретить соцсети для подростков младше 16 лет

2 минуты чтения 16:03

Испания введет запрет на использование социальных сетей детьми и подростками в возрасте до 16 лет. Об этом, как пишет британская газета The Guardian, испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, выступая на саммите в Объединенных Арабских Эмиратах.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
Общество19 минут чтения

«Испания запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Платформы будут обязаны внедрить эффективные системы проверки возраста, а не просто галочки, а реальные, работающие барьеры», — сказал он. При этом глава испанского правительства подчеркнул, что намерен привлечь к ответственности за нарушения законодательства в отношении детей и подростков руководство социальных платформ в сети. Он уточнил, что на следующей неделе правительство представит соответствующий законопроект.

«Сегодня наши дети оказываются в пространстве, в котором им никогда не предназначалось находиться в одиночку. В пространстве зависимости, насилия, порнографии, манипуляций, жестокости. Мы больше не будем это терпеть», — пообещал Санчес.

По его словам, власти испании обяжут социальные сети ввести строгие методы проверки возраста пользователей. Санчес заявил, что Испания решила присоединиться к пяти странам, которые он назвал «Коалицией тех, кто готов к цифровым технологиям», и пообещал координировать с ними усилия для обеспечения трансграничного регулирования сети. Он также сообщил, что в ближайшие дни состоится первая встреча представителей Коалиции.

В декабре 2025 года Австралия стала первой в мире страной, которая ввела запрет на использование социальных сетей для пользователей младше 16 лет. В результате миллионы детей и подростков лишились доступа к своим аккаунтам.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»