Дуров обвинил власти Франции в просьбе «цензурировать» каналы в обмен на «хорошие слова» его судье

2 минуты чтения 15:42

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о совместных усилиях властей Франции и Молдовы по блокировке телеграм-каналов с политическим контентом перед президентскими выборами в Молдове в 2024 году.

Дуров рассказал, что с просьбой «цензурировать» каналы к нему обратились представители французских спецслужб, список при этом был составлен властями Франции и Молдовы. При согласии на сотрудничество ему обещали, что судья по его кейсу получит «хорошие слова» о предпринимателе.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

Миллиардер отметил, что некоторые каналы из списка действительно нарушали правила платформы — они были удалены. Позже основатель Telegram получил второй список «проблемных» молдавских каналов, но теперь в них не было сомнительного или противоправного контента. Дуров отметил, что единственным объединяющим эти платформы признаком было выражение политической позиции, которая не понравилась Парижу и Кишиневу.

Telegram отказался исполнить эту просьбу — Дуров заявил, что мессенджер останется приверженным принципам свободы слова и выражения своей политической позиции. При этом он выразил обеспокоенность тем, что власти обещали ему помощь во время судебного разбирательства при согласии на сотрудничество.

В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
Криминал10 минут чтения

Предприниматель отметил, что считает это неприемлемым — такая просьба, по его мнению, свидетельствует о попытке властей Франции вмешаться в судебный процесс. Ранее Дуров обвинял власти Франции в попытке заставить его заблокировать румынские каналы, продвигающие консервативные взгляды перед президентскими выборами весной 2025 года.

Тогда Дуров также заявил о своем отказе от сотрудничества и отметил, что власти не могут бороться со вмешательством в выборы со стороны внешних акторов собственным вмешательством в электоральный процесс. Сейчас предприниматель считает, что такие просьбы от властей Франции поступают к нему из-за его «юридической ситуации».

