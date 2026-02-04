Маск назвал премьер-министра Испании «фашистом»

Самый богатый человек мира Илон Маск обрушился с критикой на власти Испании после того, как в стране решили запретить детям до 16 лет пользоваться социальными сетями, сообщает The Independent.
Главной фигурой для нападок миллиардера стал премьер-министр Испании Педро Санчес. Во вторник на Всемирном правительственном саммите в Дубае политик сравнил социальные сети с «несостоявшимся государством, где законы игнорируются, а преступления терпимы». Поэтому Санчес пообещал защитить испанских детей от «цифрового Дикого Запада».
«Грязный Санчес — тиран и предатель народа Испании. Санчес — настоящий тоталитарный фашист», — отреагировал Маск в соцсети X.
Однако, как отмечает The Independent, миллиардер и владелец соцсети X вступил в заочную перепалку не только с властями Испании, но и Франции. Все из-за того, что парижская прокуратура провела обыски во французском офисе компании X.
Следователей интересовал механизм, по которому алгоритм X рекомендовал пользователям контент. Также прокуратура Парижа изучает работу нейросети Grok, которую подозревают в распространении недопустимых материалов, включая сексуализированные дипфейки, контент, отрицающий Холокост, и изображения насилия над детьми.
Маск назвал происходящее «политической атакой», а в самой компании X заявили, что парижская прокуратура «явно пытается оказать давление на высшее руководство X в Соединенных Штатах».
К полемике присоединилось Министерство иностранных дел Франции. Ведомство написало в соцсети X, что расследование материалов, содержащих сцены сексуализированного насилия над детьми, не вызывает споров.
«Превращение этого в политический театр — манипуляция. Возможно, такая логика применима где-нибудь еще. Но во Франции — нет», — говорится в сообщении МИД Франции.
Ранее власти Испании объявили, что страна обяжет цифровые платформы внедрить эффективные системы проверки возраста. Таким образом, испанские власти хотят защитить детей от сцен насилия, порнографии, манипуляций и жестокости, распространяемых в социальных сетях.
Днем 4 февраля состояние американского бизнесмена Илона Маска достигло рекордной отметки — 852 миллиардов долларов. Это произошло после того, как принадлежащая ему ракетная корпорация SpaceX купила его же компанию xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта.