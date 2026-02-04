Маск назвал премьер-министра Испании «фашистом»

Самый богатый человек мира Илон Маск обрушился с критикой на власти Испании после того, как в стране решили запретить детям до 16 лет пользоваться социальными сетями, сообщает The Independent.

Главной фигурой для нападок миллиардера стал премьер-министр Испании Педро Санчес. Во вторник на Всемирном правительственном саммите в Дубае политик сравнил социальные сети с «несостоявшимся государством, где законы игнорируются, а преступления терпимы». Поэтому Санчес пообещал защитить испанских детей от «цифрового Дикого Запада».

«Грязный Санчес — тиран и предатель народа Испании. Санчес — настоящий тоталитарный фашист», — отреагировал Маск в соцсети X.

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех» Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом» Интернет и мемы 9 минут чтения

Однако, как отмечает The Independent, миллиардер и владелец соцсети X вступил в заочную перепалку не только с властями Испании, но и Франции. Все из-за того, что парижская прокуратура провела обыски во французском офисе компании X.

Следователей интересовал механизм, по которому алгоритм X рекомендовал пользователям контент. Также прокуратура Парижа изучает работу нейросети Grok, которую подозревают в распространении недопустимых материалов, включая сексуализированные дипфейки, контент, отрицающий Холокост, и изображения насилия над детьми.

Маск назвал происходящее «политической атакой», а в самой компании X заявили, что парижская прокуратура «явно пытается оказать давление на высшее руководство X в Соединенных Штатах».

К полемике присоединилось Министерство иностранных дел Франции. Ведомство написало в соцсети X, что расследование материалов, содержащих сцены сексуализированного насилия над детьми, не вызывает споров.

«Превращение этого в политический театр — манипуляция. Возможно, такая логика применима где-нибудь еще. Но во Франции — нет», — говорится в сообщении МИД Франции.

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому Общество 11 минут чтения

Ранее власти Испании объявили, что страна обяжет цифровые платформы внедрить эффективные системы проверки возраста. Таким образом, испанские власти хотят защитить детей от сцен насилия, порнографии, манипуляций и жестокости, распространяемых в социальных сетях.

Днем 4 февраля состояние американского бизнесмена Илона Маска достигло рекордной отметки — 852 миллиардов долларов. Это произошло после того, как принадлежащая ему ракетная корпорация SpaceX купила его же компанию xAI, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта.