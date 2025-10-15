EN
Мир

Польский священник завел OnlyFans

2 минуты чтения

Польский священник Рафал Гловчинский завел аккаунт на платформе OnlyFans, чтобы профинансировать работу своего христианского клуба в центре Варшавы, сообщает местное СМИ TVP Info.

Клуб Гловчинский решил открыть в здании, в котором раньше размещались офис эскорт-агентства и комедийный клуб. «На Западе есть тенденция строить ночные клубы в заброшенных церквях. Мы переломим эту тенденцию: создадим евангелизаторский клуб-кафе на месте бывшего эскорт-агентства», — заявил священник.

OnlyFans для сбора средств мужчина выбрал, поскольку, по его словам, на этой платформе никто из священников ранее не просил о поддержке для своих проектов. Он рассчитывает «дойти светом Евангелия до мест,<…> где происходит много плохого». Гловчинский напомнил, что Иисус также посещал «мытарей, грешников и блудниц» — он сравнивает свое решение завести аккаунт на OnlyFans с «походом» в место, «связанное с грехом».

Свое кафе он открыл 11 октября, при заключении договора на аренду помещения священник не знал о предыдущих арендаторах. Его христианское кафе получило название «Клуб бабочек» — в нем не будут продавать алкоголь. Также у предлагаемых блюд и напитков не устанавливают цены — каждый посетитель будет самостоятельно решать, сколько он хочет заплатить за еду и питье.

Гловчинский планирует выделить отдельные дни недели для проведения тематических мероприятий. В понедельник в клуб будут приглашать семьи с детьми-инвалидами, в этот день оплата от посетителей будет приниматься только улыбками. Во вторник будут проводиться танцы для пожилых людей, по средам организаторы планируют совместные просмотры фильмов и спортивных соревнований.

Каждый четверг в клубе будет отведен под дискуссии на связанные с религией темы, в пятницы посетители смогут увидеть концерты и спектакли. В выходные священник планирует проводить безалкогольные вечеринки и мероприятия для семей с детьми.

