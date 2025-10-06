Украинские модели OnlyFans не доплатили миллионы долларов налогов

Украинские модели популярной онлайн-платформы с контентом для взрослых OnlyFans задолжали налоговой службе страны 384,7 миллиона гривен (около 9,3 миллиона долларов США). Об этом пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на официальные данные за 2022-2023 годы.

При этом оно напоминает, что производство и распространение порнографии является в Украине уголовно наказуемым преступлением, за которое, согласно действующему законодательству страны, грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Тем не менее, пишет «Страна», украинская налоговая утверждает, что производители нелегального контента должны платить налоги с получаемой ими прибыли.

Преследование украинских порно-моделей местными силовиками давно является в предметом широкой общественной дискуссии в стране. В конце июня в соответствующем разделе официального сайта президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с требованием декриминализовать производство и распространение контента для взрослых. По словам автора, это необходимо для того, чтобы «правоохранители занимались реальными преступлениями, а не производили контрольные закупки интимных фотографий».

Менее, чем за месяц, петиция собрала 25 тысяч подписей необходимых для получения официального ответа на инициативу. После этого Зеленский заявил, что соответствующее решение может принять лишь Верховная Рада страны. При этом, по его словам, на рассмотрении в парламенте уже находится законопроект, предполагающий отменить ответственность за производство порнографии в целом и преследовать лишь тех, кто распространяет такой контент среди несовершеннолетних или производит его для этого.