Императорский пингвин оказался под угрозой исчезновения

Глобальное изменение климата добралось до Антарктиды — изолированного континента, на который человек почти не воздействовал напрямую. Под угрозой вся местная экосистема — животные и растения могут не пережить изменений, вызванных рекордным ростом температур. Если человечество не предпримет никаких мер, то до конца века императорские пингвины могут исчезнуть, а популяция китов — значительно сократиться. «Холод» рассказывает и показывает, как изменилось одно из самых холодных мест на планете.

Антарктида стремительно зеленеет — земли континента теряют свой снежный покров и покрываются мхами. Бурный рост «зеленой зоны» создает условия для появления инородных растений, что может привести к уничтожению местной флоры и фауны, а также значительно приблизить последствия глобального потепления на континенте.

Мхи, растущие на скалах в Антарктике. 1981 год. Фото: Wolfgang Kaehler / LightRocket via Getty Images

Причин озеленения ледяного континента несколько, и большинство из них связаны с влиянием человека. В первую очередь ученые называют изменение действующих веками природных систем: теперь на Антарктиду воздействует больше теплых воздушных потоков, а также теплые морские течения, которые раньше не доходили до континента. Повышение температуры в западной тропической части Тихого океана вызвало циклоническую аномалию, в результате которой теплый и влажный воздух из Южной Атлантики стал попадать во внутренние районы Антарктиды.

На месте снега появляется зелень. Дейвис, Антарктида, 2018 год. Фото: Matthew Davey / University of Cambridge / AFP

Прямое воздействие человека на континент в последние десятилетия выросло в несколько раз. Антарктида все больше застраивается инфраструктурой, необходимой для научных экспедиций, а ежегодное количество туристов с 1990-х годов выросло в восемь раз. Человеческий след заметен и необратим: туристы и ученые постоянно оставляют после себя черный углерод — темный и пыльный загрязнитель, образующийся в результате неполного сгорания ископаемого топлива, биомассы и биотоплива. Даже небольшое количество черного углерода оказывает значительное влияние на местную экосистему и разрушает ее.

Остров Кинг-Джордж, Антарктика, 2020 год. Фото: Alessandro Dahan / Getty Images

Совокупность двух этих факторов активизирует еще одну причину озеленения — сокращение снежного покрова снижает способность континента отражать солнечные лучи, в результате чего Антарктида нагревается еще сильнее, а «зеленая зона» только увеличивается.

Зеленая опухоль

Если анализировать спутниковые снимки, то может показаться, что «зеленая зона» все еще ничтожно мала. Из 500 тысяч квадратных километров площади «зелеными» стали чуть больше 12. Однако ученые из университета Эксетера, Кембриджа и Хартфордшира отмечают, что еще в 1986 году она составляла всего 0,86 квадратного километра и к 2021 году выросла почти в 14 раз.

«В Антарктиде по-прежнему доминируют снега, лед и скалы — лишь крошечная часть покрыта растительностью. Но эта крошечная часть продолжает увеличиваться — это свидетельствует о том, что человек воздействует на климат даже на столь отдаленной, изолированной и дикой местности», — рассказал профессор, один из соавторов исследования Томас Роланд из Эксетерского университета.

По мнению ученых, увеличение территории Антарктиды, населенной растительностью, не просто знак, что глобальное потепление добралось до континента. Сейчас Антарктида — одно из самых быстро нагреваемых мест на планете, и увеличение растительности может способствовать появлению на ее «нетронутой» территории новых, чужеродных ей организмов.

Покрытая мхом суша в Антарктиде. Фото: Zoonar GmbH / Alamy / Vida Press

Помимо увеличения «зеленой зоны» континент стремительно теряет ледяной покров. По данным NASA, с 2002 года Антарктида теряет примерно по 150 миллиардов тонн льда вокруг своей территории в год. Уменьшение ледяного покрова значительно ускорило озеленение до 0,424 квадратных километра в год — это на 0,1 километра больше, чем раньше.

Скалы, обильно покрытые растительностью. Остров Грин, Антарктика, 2017 год. Matt Amesbury / Nature

Рост местных температур привел к всплеску роста мхов на континенте. По данным исследования, опубликованного в 2022 году в журнале Current Biology, темпы роста родных для Антарктиды растений — луговика антарктического и колобантуса кито — резко увеличились. Между 2009 и 2018 годами луговик антарктический рос в пять раз быстрее, чем за все предыдущие 50 лет, колобантус кито — почти в 10 раз.

«Проникновение чужеродных видов может привести к потере местного биоразнообразия в Антарктиде, которое выработалось за миллионы лет эволюции и борьбы за выживание. Более того, смена растительности эффектом домино принесет изменения для всей биоты наземных экосистем [континента]», — рассказала профессор Николетта Канноне из Инсубрийского университета в Италии.

Ученые уверены, что в будущем человечество ждут масштабные изменения в наземных экосистемах Антарктиды, которые могут повлиять на глобальное повышение уровня моря. Более того, Антарктида нагревается быстрее остальных частей планеты: если прогноз ученых будет верен, то к концу века стоит ожидать рекордного роста температуры — до 2,56 градусов Цельсия, что значительно выше, чем лимит, установленный Парижским соглашением по климату. Рост температуры неизбежно приведет к росту количества жидких осадков на континенте, что в свою очередь только увеличит «зеленую зону».

Смерть пингвинов

Нагревание Антарктиды грозит не только таянием льдов и снега или ускоренным ростом флоры, но и смертью фауны. По данным исследования, опубликованном в журнале PLOS Biology, к концу XXI века в Антарктиде у 65% всех видов (при благоприятном исходе — у 37%, при худшем — у 97%) сократится популяция, а главной жертвой глобального потепления станет императорский пингвин — этот вид может вымереть полностью.

Императорский пингвин и детеныш. Фото: Martin Wettstein / Unsplash

Среди пингвинов также пострадают и другие виды. Например, популяция пингвинов Адели на Антарктическом полуострове, скорее всего, сократится на 53%, антарктического пингвина — на 40%, а субантарктического пингвина — на 11%. Вместе с наземными видами начнут погибать и морские виды, обитающие в части прибрежных Антарктиде вод: на 40% упадет популяция антарктического криля — ракообразного, напоминающего креветку. Именно он является основным источником пропитания для множества морских видов: например, китов, морских котиков, птиц и тех же пингвинов.

Морские львы на острове Роберта, Антарктика, 2019 год. Фото: Isadora Romero / Bloomberg via Getty Images

Снижение количества пропитания, в свою очередь, не приведет к вымиранию, например, китов. Но киты зависимы от криля, исчезновение которого приведет к уменьшению их популяции.

Чтобы остановить вымирание в Антарктиде, Всемирный фонд Дикой природы (WWF) настаивают на срочных мерах по противодействию человеческому воздействию и глобальному потеплению на континент. Фонд предлагал создать три морские охраняемые территории (MPA), в которых была бы снижена антропогенная нагрузка — например, отсутствовало бы промышленное рыболовство.

Ученые считают, что меры по сохранению Антарктиды, предпринимаемые сейчас, недостаточно эффективны, и предложили свой комплекс мер. Его примерная стоимость — 1,92 миллиарда долларов за следующие 80 лет.

Остров Барриентос, Антарктида, 2017 год. Фото: Dan Charman / Nature

Эти деньги нужны им, чтобы открыть полноценный офис за пределами Антарктиды, нанять постоянных сотрудников для работы на континенте и создать там необходимую инфраструктуру — причалы, лаборатории и т.д. Все эти меры стоят от 700 до около 300 тысяч долларов; дороже всего обойдется программа по выращиванию животных в неволе — 1,75 миллиона долларов в год. Реализация этого проекта помогла бы сохранить 84% всех видов — как животных, так и растений и микроорганизмов.

Ученые также хотят минимизировать и контролировать деятельность человека и появление новой инфраструктуры. Более того, в их планы входит борьба с чужеродными видами и болезнями, которые могут проникнуть на континент из-за глобального потепления.

По мнению ученых, политики должны обратить внимание на изменения, происходящие в Антарктиде. Они отмечают, что большие и нетронутые биомы континента необходимо спасать, потому что климатический кризис угрожает им в наибольшей степени.