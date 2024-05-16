Человечество столкнется с климатической катастрофой

Исследователи глобального изменения климата на грани отчаяния: с момента заключения «исторического» Парижского соглашения по климату прошло почти 10 лет, однако человечество совсем не приблизилось к решению глобальной проблемы. Ученые винят политиков и нефтегазовое лобби, которые тормозят внедрение новых экологических стандартов ради собственной выгоды. Повышение глобальной температуры на каждые 0,1°C ставит под угрозу новые 140 миллионов человек по всему миру. Улучшить ситуацию может только радикальное изменение политики ведущих мировых держав, считают ученые. В противном случае уже через 25 лет человечество столкнется с аномальными засухами, голодом и массовой миграцией, а многие мегаполисы окажутся под водой. Критическое бездействие — в материале «Холода».

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На конференции по климату в Париже в 2015 году было принято соглашение, участники которого договорились сдерживать рост средней температуры планеты в районе 1,5°C до конца 2100 года. Спустя почти 10 лет ученые уверены, что достичь этой цели не выйдет. К такому выводу пришло британское издание The Guardian, которое опросило 380 экспертов в области изучения климата и узнало, каким они видят будущее планеты.

Почти 80% опрошенных ученых уверены, что температура повысится как минимум на 2,5°C, при этом 42% ожидают потепление более чем на 3°C. Лишь 6% опрошенных считают, что глобальное потепление не превысит поставленной в 2015 году цели — 1,5°C.

Кого опрашивал The Guardian? The Guardian отправил запросы 843 авторам или редакторам-рецензентам отчетов Межправительственной группы экспертов по изучению климата (МГЭИК) — организации, созданной для оценки рисков изменения климата. Она была основана в 1988 году при помощи Всемирной метеорологической организации и программы ООН по окружающей среде. Генеральная ассамблея ООН уже тогда была обеспокоена тем, что глобальное потепление может иметь катастрофические последствия для человечества. МГЭИК готовит доклады об изменении климата: за 35 лет они выпустили шесть всеобъемлющих обзоров. The Guardian называет доклады МГЭИК, «возможно, самым важным научным начинанием в истории человечества».

Недостижение поставленной цели, по мнению опрошенных экспертов, приведет к мучительному будущему: человечество ждет голод, массовая миграция и конфликты. Повышение глобальной температуры на каждые 0,1°C увеличивает число потенциальных пострадавших на 140 миллионов человек.

Исследователи сравнивают рост средней температуры планеты с доиндустриальным уровнем, который датируется началом XX века: рост среднемировой температуры в период с 1900 по 1980 год составил примерно 0,5°C, но с тех пор скорость роста температуры практически удвоилась: по итогам 2023 года ученые зафиксировали рост примерно 1,5°C в сравнении с доиндустриальным уровнем.

Наводнение в Оренбургской области. Апрель 2024 года. Фото: Reuters

В последнем докладе МГЭИК говорится, что повышение глобальной температуры приведет к необратимым потерям тропических лесов Амазонки, увеличению ущерба от наводнений в четыре раза, а миллиарды людей по всей планете окажутся под угрозой заразиться лихорадкой денге.

«Я рад, что у меня нет детей, зная, что ждет меня в будущем», — сказал один из климатологов.

«Я ожидаю полуантиутопического будущего, полного боли и страданий для народов глобального Юга. Реакция мира на сегодняшний день достойна осуждения — мы живем в эпоху дураков», — сказал южноафриканский ученый, пожелавший остаться неназванным.

Повышение температуры на 1°C по сравнению с доиндустриальной эпохой уже вызывает катастрофические периоды жары в США, Европе и Китае. Например, в 2021 году на северо-западе США и в Канаде фиксировали рекордные для этих мест температуры: до 40°C в США и 49,6°C в Канаде. Рост среднемировой температуры в пределах 2°C повышает риск повторения аномальной жары в 100–200 раз.

Повышение температуры на 2,5–3°C или выше ведет, как говорят эксперты, на «неизведанную территорию». Засуха подорвет устоявшиеся годами цепочки поставок продовольствия, что приведет к росту цен на еду, голоду и волнам миграции из засушливых регионов. Одно из исследований, изучавшее последствия повышения температуры на 2,7°C, выявило, что рост температуры может лишить благоприятных условий жизни два миллиарда человек в Африке и Азии: например, 600 миллионов в Индии и более 300 миллионов в Нигерии. Из-за глобального потепления на 3°C Шанхай, Рио-де-Жанейро, Майами и Гаага уйдут под воду.

Еще одно последствие глобального потепления — критические «переломные моменты» климата, которые в ближайшее время могут быть пройдены: разрушение ледяной шапки Гренландии, изменение течений в Северной Атлантике, прекращение дождей, от которых зависит пропитание миллиардов людей, таяние богатой углеродом вечной мерзлоты, изменение северных лесов. Каждый из «переломных моментов» несет за собой ряд негативных последствий, оказывающих влияние на миллионы людей.

Отсутствие политической воли и неравенство

Почти три четверти опрошенных The Guardian экспертов винят в климатическом кризисе политиков, которым не хватает воли для принятия непопулярных, но важных решений. Около 60% ученых назвали в качестве причины «корыстные интересы корпораций». При этом только 27% ученых связали проблемы климата с дефицитом финансирования — большинство экспертов уверены, что деньги для инноваций есть.

Вырубленный лес в Амазонке для строительства Трансамазонского шоссе, Бразилия, 2021 год. Фото: Bruno Kelly / Reuters

Экономист и бывший советник правительства Индии Дипак Дасгупта считает, что основное препятствие на пути к решению глобальных климатических проблем — это недальновидность правительств и бизнеса. Борьба с климатическими изменениями требует планирования на десятки лет вперед — в отличие от избирательных циклов, которые длятся всего несколько лет. Еще одна причина, по которой проблемы изменения климата не решаются, — влияние на политиков и СМИ со стороны богатейших компаний, работающих с ископаемым топливом (нефтью, газом и углем).

«Молчаливое согласие [на новые нефтегазовые проекты] лиц, принимающих решения в США, Канаде, Великобритании, Австралии, России и крупнейших стран, добывающих ископаемое топливо на Ближнем Востоке, загоняют нас в мир, в котором уязвимые будут страдать, в то время как состоятельные надеются остаться в безопасности», — говорит Стивен Хамфрис из Лондонской школы экономики.

«Масштаб проблемы не совсем понятен. Появятся миллионы экологических беженцев, будет эскалация экстремальных погодных явлений, нехватка продовольствия и воды, прежде чем большинство поймет, что нужно безотлагательно сокращать выбросы. Но к тому времени будет уже слишком поздно», — считает Ральф Симс из университета Мэсси в Новой Зеландии.

Еще один важнейший барьер для борьбы с изменением климата, по мнению опрошенных экспертов, — огромный разрыв между богатыми и бедными. Ведь между теми, кто несет ответственность за наибольшее количество выбросов, и теми, кто больше всего страдает от их воздействия, — огромная пропасть: недавнее исследование климатического неравенства показало, что 1% самых богатых людей несет ответственность за больший объем выбросов углекислого газа, чем 66% самых бедных.

Ученые готовы сдаться

Многие из опрошенных The Guardian экспертов говорят, что они пребывают в отчаянии из-за того, что их усилия не приводят к результатам. Например, эксперт по моделированию климата в Национальном автономном университете Мексики Рут Сересо-Мота, которая надеялась, что рекордная жара в ее стране, которая унесла сотни человеческих жизней, заставит власти более ответственно относиться к проблеме изменения климата, но этого не произошло.

«Невозможно не потерять надежду и не чувствовать себя разбитой. Прошлым летом у нас в Мексике было около 47 градусов. Даже ночью температура опускалась всего до 38 градусов, что выше температуры тела. У человека нет ни минуты в день, чтобы восстановиться», — говорит она, отмечая, что многих смертей можно было бы избежать.

Сересо-Мота рассказала, что из-за бездействия властей у нее началась депрессия, но она все равно продолжает свою работу. «[Политики] могут сказать, что им все равно, но не могут сказать, что они не знали», — говорит она.

Камилла Пармезан, эколог из Национального центра научных исследований во Франции, была на грани того, чтобы сдаться, 15 лет назад. «Я посвятила свою исследовательскую жизнь [науке о климате], и это ничего не изменило», — сказала она. Продолжать работу ее вдохновили молодые активисты на климатическом саммите ООН в Копенгагене в 2009 году.

«Мы тоже люди, живущие на этой Земле, мы тоже испытываем на себе последствия изменений климата. У нас тоже есть дети, и мы беспокоимся об их будущем. Мы провели научную работу, подготовили действительно хороший доклад, и — ух ты! — это никак не повлияло на политику. Очень трудно видеть это каждый раз», — сказала Лиза Шиппер из университета Бонна.

«Я регулярно отчаиваюсь и чувствую себя виноватой из-за того, что мне не удалось добиться более быстрого изменения ситуации. И эти чувства стали еще сильнее после того, как я стал отцом», — говорит Анри Вайсман из исследовательского института во Франции. Продолжать борьбу ему помогает понимание, что каждая десятая часть градуса имеет значение.

Дорогу заволокло дымом от лесных пожаров, Чили, 2023 год. Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Менее 25% опрошенных The Guardian экспертов считают, что глобальное повышение температуры не превысит 2°C. Одна из причин их оптимизма — быстрое внедрение зеленых технологий (от возобновляемых источников энергии до электромобилей), а также быстро падающие цены на них. «Спасать климат становится все дешевле и дешевле», — убежден Ларс Нильсон из Лундского университета в Швеции.

В последнем докладе МГЭИК прогнозирует, что с высокой долей вероятности потепление на 1,5°C произойдет уже к 2040 году даже при сценарии с очень низким уровнем выбросов углерода. В случае увеличения выбросов МГЭИК прогнозирует превышение этого показателя. При той мировой политике по отношению к выбросам, которая была в конце 2020 года, к 2100 году температура вырастет на 3,2°C.