Россия и Украина обменялись ударами на фоне секретных переговоров

В ночь на 25 ноября Россия нанесла удар по Киеву ракетами и беспилотниками. В то же время российское Минобороны отчиталось о 249 сбитых дронах, а зарубежные СМИ сообщили, что в Абу-Даби накануне начались секретные переговоры между представителями США, России и Украины.

По данным ГСЧС Украины, в Киеве погибли шесть человек, еще 13 получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок семи лет. В результате удара получили повреждения многоэтажки, гаражи и складские помещения в Святошинском, Печерском, Днепровском и Дарницком районах Киева. Начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко добавил, что среди погибших оказалась 86 летняя женщина.

Из-за обстрела Киева в городе на время ограничили теплоснабжение. «Есть разрушения в Одесской области: были удары по портам, по продовольствию и инфраструктуре — никакого военного смысла», — прокомментировал атаку президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, под удар попали также Днепропетровская, Харьковская, Черниговская и Черкасская области. Всего Россия выпустила 22 ракеты и более 460 дронов, четыре из которых залетели на территорию Молдовы и Румынии.

«Именно поэтому все партнеры должны не забывать, что каждый день нужно спасать жизни. Оружие и ПВО важны так же, как важно санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи», — добавил Зеленский. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансовую помощь Украине за счет американских налогоплательщиков.

В России удар украинских беспилотников пришелся на Таганрог в Ростовской области, где, по данным местных властей, погибли три человека и еще 10 получили ранения. Там повреждены несколько многоквартирных и частных жилых домов, складские помещения и другие объекты. По данным ASTRA, в Таганроге также возник пожар около взлетно-посадочной полосы рядом с местным авиастроительным предприятием. Согласно анализу телеграм-канала, на военном аэродроме загорелся самолет.

Помимо этого, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об «одной из самых продолжительных и массированных» атак, в результате которой пострадали шесть человек и как минимум 20 домов получили повреждения.

При этом накануне США начали переговоры с Россией и Украиной. В них, по данным СМИ, участвует американский министр армии Дэн Дрисколл, который занимается продвижением мирной сделки. Составы делегаций пока неизвестны, как и то, проходят ли переговоры в трехстороннем режиме или в формате серии двусторонних встреч.