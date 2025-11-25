EN
Политика

США прекратили бесплатную военную помощь Украине

09:08

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансирование конфликта в Украине за счет денег американских налогоплательщиков. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Мы не можем делать это (поставлять оружие. — прим. “Холода”) бесконечно, и президент хочет окончания этой войны. Он — президент мирного времени, это то, к чему он стремится, и сегодня он сохраняет оптимизм и надежду [на заключение мирного соглашения]», — сказала она.

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Общество11 минут чтения

В то же время Левитт отметила, что Вашингтон продолжает продавать оружие европейским союзникам Киева, которые затем передают его Украине.

Новую схему поставок американских вооружений в Украину, в рамках которой его оплачивают европейские союзники Киева, Трамп анонсировал еще летом. Новая программа получила название Priority Ukraine Requirements List (PURL). Как уточнял позже министр финансов США Скотт Бессент, Вашингтон продает европейцам оружие для Украины с наценкой в 10%. 

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
Общество6 минут чтения

Первые поставки американского оружия в Украину по новой схеме, как сообщало агентство Reuters, состоялись в минувшем сентябре. Тогда на закупку партии вооружений европейскими союзниками Киева было выделено два миллиарда долларов.

В конце октября постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил о намерении европейских стран-членов НАТО выделить еще столько же на следующую партию американского оружия для Киева. Тогда же стало известно, что европейские страны намерены выделять на закупки оружия для Украины около 600 миллионов долларов за каждый пакет.о

