СМИ сообщили о секретных переговорах США с Россией и Украиной в Абу-Даби

США начали закрытые переговоры с представителями России и Украины в Абу-Даби при участии министра армии Дэна Дрисколла, который пытается продвинуть мирную сделку. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американских и украинских собеседников.

«Дрисколл активно включен в этот процесс в последние дни, он способен донести позицию украинской стороны и продолжать диалог», — заявил изданию высокопоставленный представитель США.

По данным Financial Times, Дрисколл прибыл в Абу-Даби для серии встреч с делегациями России и Украины. Источники уточняют, что переговоры начались накануне, 24 ноября и должны продолжится на следующий день. В то же время, издание отмечает, что пока не ясно проходят ли консультации в трехстороннем режиме, или американские представители встречаются с российскими и украинскими коллегами по отдельности. В Белом доме отказались от комментариев по этому поводу.

Состав российской делегации остается неясным, однако известно, что среди украинских представителей в переговорах принимает участие глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Его ведомство отвечает за проведение самых дерзких операций на территории России, в том числе убийства высокопоставленных военных и дальнобойные ракетные удары. В то же время именно ГУР, как пишет FT, поддерживает канал связи с Москвой, который используется для организаций обмена пленными.

Встреча в ОАЭ стала продолжением недавних переговоров США и Украины в швейцарской Женеве, по итогам которых изначально предложенный Вашингтоном план с 28 пунктов был сокращен до 19. По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, переработанный проект оказался более выгодным для Киева, однако ключевые политические вопросы оставлены для обсуждения на уровне глав государств.

В очередном вечернем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что был полностью проинформирован о ходе переговоров в Женеве и считает, что «необходимые шаги для завершения войны могут стать осуществимыми». Он также подтвердил, что назначил Буданова одним из девяти официальных представителей Украины на переговорах.

В свою очередь, в Вашингтоне уточнили, что в переговорах приняли участие госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, которые «продолжают свою часть работы». По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, американская администрация считает результаты обсуждений в Женеве обнадеживающими. В то же время она подчеркнула, что заключение сделки потребует согласия России.