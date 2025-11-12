EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Сербский президент заявил о подготовке Европы к войне с Россией

2 минуты чтения 07:52

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его наблюдениям, все европейские государства сейчас готовятся к войне с Россией. Об этом он рассказал в эфире телеканала Pink.

«Сопоставляя факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более вероятной. Это не пустые слова. Все к этому готовятся. Это заявил очень ответственный генерал», — сказал Вучич.

Речь идет о заявлениях начальника Главного штаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о том, что национальная армия должна быть «готова к шоку через три, четыре года». Мандон утверждал, что Россия «это страна, которая может поддаться искушению продолжить войну на нашем континенте».  

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

«Мы находимся между молотом и наковальней. Нам нужно осторожно выбраться из этой ситуации. С другой стороны, мы должны продолжать укреплять армию, разумно вооружаться, много инвестировать, чтобы суметь защитить свою страну», — добавил сербский президент.

Президент Сербии не первый раз говорит о нарастающей военной напряженности в мире. Ранее Вучич заявлял, что все государства заняли выжидательную позицию, стараясь определить, чью сторону занять, поскольку весь мир фактически готовится к войне.

«Во всем мире сейчас полный коллапс и хаос. Жить становится все труднее — и в мире, и у нас, по понятным причинам. Люди должны понимать: все готовятся к войне. А когда готовятся к войне, значит, она действительно будет. Война будет, я вам это прямо говорю, потому что вижу, что происходит, вижу, как все готовятся», — говорил сербский лидер.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Вучич также отмечал, что сегодня ни одна страна не предпринимает шагов к переговорам, способным предотвратить эскалацию. По его словам, «все лишь смотрят, на чьей они будут стороне, роют окопы и ждут начала». 

Об угрозах со стороны России ранее открыто предупреждал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, союзники по альянсу  быть готовыми к «длительной конфронтации» с Россией, независимо от того, как будет развиваться ситуация в Украине.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года