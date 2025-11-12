Сербский президент заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его наблюдениям, все европейские государства сейчас готовятся к войне с Россией. Об этом он рассказал в эфире телеканала Pink.
«Сопоставляя факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более вероятной. Это не пустые слова. Все к этому готовятся. Это заявил очень ответственный генерал», — сказал Вучич.
Речь идет о заявлениях начальника Главного штаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о том, что национальная армия должна быть «готова к шоку через три, четыре года». Мандон утверждал, что Россия «это страна, которая может поддаться искушению продолжить войну на нашем континенте».
«Мы находимся между молотом и наковальней. Нам нужно осторожно выбраться из этой ситуации. С другой стороны, мы должны продолжать укреплять армию, разумно вооружаться, много инвестировать, чтобы суметь защитить свою страну», — добавил сербский президент.
Президент Сербии не первый раз говорит о нарастающей военной напряженности в мире. Ранее Вучич заявлял, что все государства заняли выжидательную позицию, стараясь определить, чью сторону занять, поскольку весь мир фактически готовится к войне.
«Во всем мире сейчас полный коллапс и хаос. Жить становится все труднее — и в мире, и у нас, по понятным причинам. Люди должны понимать: все готовятся к войне. А когда готовятся к войне, значит, она действительно будет. Война будет, я вам это прямо говорю, потому что вижу, что происходит, вижу, как все готовятся», — говорил сербский лидер.
Вучич также отмечал, что сегодня ни одна страна не предпринимает шагов к переговорам, способным предотвратить эскалацию. По его словам, «все лишь смотрят, на чьей они будут стороне, роют окопы и ждут начала».
Об угрозах со стороны России ранее открыто предупреждал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, союзники по альянсу быть готовыми к «длительной конфронтации» с Россией, независимо от того, как будет развиваться ситуация в Украине.