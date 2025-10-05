Президент Сербии заявил о «подготовке всего мира к войне»

Президент Сербии Александр Вучич убежден, что весь мир готовится к войне, а государства заняли выжидательную позицию, чтобы определить, чью сторону занять. Такое заявление он сделал на церемонии ввода в эксплуатацию участка высокоскоростной железной дороги по маршруту Белград — Суботица, передает Kurir.

«Во всем мире сейчас полный коллапс и хаос. Жить становится все труднее — и в мире, и у нас, по понятным причинам. Люди должны понимать: все готовятся к войне. А когда готовятся к войне, значит, она действительно будет. Война будет, я вам это прямо говорю, потому что вижу, что происходит, вижу, как все готовятся», — заявил Вучич.

По словам сербского лидера, сегодня ни одна страна не готовится к переговорам, чтобы предотвратить грядущий конфликт. «Все лишь смотрят, на чьей они будут стороне, роют окопы и ждут начала. Все знают, что война близка и просто готовятся к ней», — добавил он.

По данным Kurir, Вучич также прокомментировал недавнее высказывание Владимира Путина о том, что западные страны пытаются устроить цветную революцию в Сербии и используют молодежь для дестабилизации ситуации в стране.

«Я никогда не хотел злоупотреблять его словами — все и так ясно, это не большая тайна. Достаточно посмотреть, как это происходило в других странах. Он сказал то, что все знают, и я благодарен ему за это», — сказал сербский президент.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о беспрецедентно высоких рисках ядерного Армагеддона. По его словам, глобальная напряженность в мире усиливается, а вместо политики разрядки на первый план выходят конфронтационные подходы и «геополитические разломы».