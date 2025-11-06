Генсек НАТО призвал готовиться к долгому противостоянию с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам по альянсу необходимо быть готовыми к «длительной конфронтации» с Россией независимо от ситуации в Украине. Эти слова прозвучали во время выступления Рютте на промышленном оборонном форуме в Румынии, пишет РБК.

По словам Рютте, даже после завершения войны в Украине Москву не стоит сбрасывать со счетов, она останется главным источником угрозы.

«В обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире. Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы должны быть готовы», — подчеркнул глава альянса.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать Мир 11 минут чтения

Рютте напомнил коллегам, что Россия действует не в одиночку. Она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами. По его словам, в этих условиях НАТО необходимо сохранять единство и устойчивость перед возможными вызовами.

Заявления Рютте прозвучали на фоне решения командования армии США сократить контингент в Румынии. Однако, как отметил генсек альянса, это не означает ослабления позиций на восточном фланге. Вашингтон остается приверженным обязательствам по защите союзников, заверил Рютте.

Накануне он также встретился с президентом Румынии Никушором Даном. Тот отметил, что программа НАТО Eastern Sentry, направленная на усиление противовоздушной обороны, поможет увеличить военный потенциал стран-членов в случае необходимости. В ответ генсек заверил, что в случае агрессии «на помощь придет весь альянс со своим парком истребителей F-35, военно-морскими и сухопутными силами».

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество Мир 17 минут чтения

Москва тоже неоднократно обвиняла НАТО в стремлении к конфронтации. В октябре на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что Россия сегодня противостоит буквально всем странам альянса.

Минувшим летом Bloomberg опубликовало «экстремальный» сценарий возможной войны между Россией и НАТО. По оценке агентства, столкновение может начаться со стран Балтии, при этом первый год этой войны обойдется Европе примерно в 1,5 триллиона долларов.