В Европе назвали срок начала возможной войны с Россией

Начальник Главного штаба вооруженных сил Франции Фабьен Мандон рассказал, что ожидает «шоковый удар» со стороны России в течение трех-четырех лет, сообщает Le Figaro.

Мандон вступил в должность 1 сентября и поставил задачу по перевооружению французской армии, которая должна был готова к такому вызову. «Россия — страна, которая может поддаться искушению продолжить войну на нашем континенте», — считает Мандон.

Он отметил, что возможная агрессия со стороны России станет испытанием для Франции и ее армии. Мандон допустил, что его страна уже сталкивается с агрессивными действиями России, но в гибридных формах. Военачальник считает, что Москва сегодня воспринимает Европу через мысль о «коллективной слабости» стран континента.

При этом Мандон утверждает, что у Европы есть все ресурсы и возможности для противостоянии России — совокупные экономические, промышленные и демографические показатели стран континента превышают аналогичные показатели Москвы. «Россия не сможет нас запугать, если мы хотим защитить себя», — добавил начальник Главного штаба французской армии.

Своим выступлением Мандон пытался аргументировать необходимость увеличения финансирования перевооружения страны, отмечают журналисты. Он заявил, что траты на оборону необходимы, поскольку с их помощью Франция покажет противникам, что Париж может быть «решительным». Это, по его мнению, вынудит потенциального агрессора отказаться от своих планов.

Le Figaro со ссылкой на слова министра обороны Франции Катрин Вотрен отмечает, что в проекте бюджета Франции на 2026 год содержится предложение об увеличении трат на национальную оборону на 13 процентных пунктов — их доля в случае одобрения достигнет 2,2% от ВВП. Защищая это предложение, Мандон добавил, что армии страны нужно перевооружение также из-за кризисов и угроз в других регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке, а также для защиты от терроризма.