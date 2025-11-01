Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет

В начале 2000-х годов студентки вуза в Алтайском крае боялись ходить на занятия: дело было в том, что из учебного заведения одна за другой пропадали абитуриентки. Следствие пыталось идти по горячему следу преступника, которого стали называть барнаульским маньяком, но из раза в раз ошибалось, а начали расследование и вовсе родители пропавших девушек. Лишь спустя 20 с лишним лет маньяка удалось поймать. «Кровавый ректор» — в тру-крайм рубрике «Холода».



Черные вторники

15 августа 2000 года, когда 16-летняя Ксения Киргизова шла в барнаульский Политех (АлтГТУ), в городе уже обсуждали маньяка. Тогда в одной из местных газет вышла статья под названием «Потерялись в коридорах вуза?», в которой описывалось, как три незнакомые друг с другом 16-летние абитуриентки исчезли из одного и того же учебного заведения: пришли подавать документы, зашли на территорию АлтГУ и пропали. Юлия Техтиекова исчезла 29 июня, Лилиана Вознюк — спустя две недели, 12 июля, а Ольга Шмакова — 1 августа.

В те годы АлтГТУ входил в топ-50 лучших технических вузов России. Поток абитуриентов тем летом, как и всегда, был большой — туда подали документы восемь тысяч человек. Здание вуза было огромным, и абитуриенты не раз подмечали, что система коридоров в нем настолько сложная, что можно заблудиться.

Первая пропавшая, Юлия Техтиекова, даже жаловалась маме, что вуз похож на катакомбы и пугает ее.

Чтобы пройти по одному из корпусов из конца в конец, нужно было потратить не менее получаса. А еще в здании было 54 запасных выхода.

АлтГТУ. Фото: Obakeneko / Wikimedia Commons

Рядом с АлтГТУ находилась круглая площадь, которую называли «сковородка». Журналисты писали, что она считалась классическим местом «съема», поэтому молодые девушки, уходящие куда-то с мужчинами, там никого не смущали.

Исчезновения девушек напугали местных жителей: люди стали говорить о так называемом «Дунькином проклятье», рассказывал старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Алтайского края Игорь Беспалов. По легенде, на месте, где построили АлтГТУ, группа солдат когда-то изнасиловала девушку по имени Дуня, после чего она повесилась на березе.

Всем было страшно. Родители девчонок максимально контролировали: когда встретить, когда проводить», — рассказывает «Холоду» одна из местных жительниц, подруги которой тогда учились в АлтГТУ.

Она говорит, что в 1990-е годы сами по себе исчезновения девушек мало кого удивляли. Но то, что они исчезали из одного и того же вуза, заставило людей насторожиться.

«Жертвами мошенников, охотившихся за деньгами, никто из них стать не мог, поскольку у всех с собой были только карманные деньги. Обвинить всех трех в легкомыслии тоже нельзя: по отзывам родителей и знакомых, эти девушки были серьезными, да и вряд ли кому-то из них пришла бы в голову мысль поехать погулять и завалить последние экзамены. В этом деле пока одни загадки», — отмечала автор статьи «Потерялись в коридорах вуза?» Юлия Чернова.

Вскоре в списке пропавших появилась четвертая девушка. 8 августа Анжела Бурдакова вышла из одного из кабинетов вуза, чтобы заполнить бланк о поступлении на платное отделение, и исчезла. Бланк так и остался лежать на подоконнике в университете.

Дни пропажи девушек в народе окрестили «черными вторниками». А на площади у АлтГТУ появились подставные абитуриентки — курсантки школы милиции, которые стояли и ждали, когда на них клюнет маньяк. Как позже рассказывал источник Baza, осенью 2000 года оперативники просеивали сотни расшифровок телефонных звонков. Одна из звонивших в полицию женщин сообщала, что маньяк — некий сельский ветеринар Виталий Манишин. За эту фамилию тогда никто не зацепился, и свидетельницу допрашивать не стали.

С одной стороны, в городе дежурили сотни милиционеров, на выезде из него стояли посты ДПС, кое-где были расклеены листовки с фотографиями пропавших. С другой стороны, к пропажам девушек старались не привлекать лишнего внимания.

Замглавы администрации Барнаула якобы так и сказал матери последней из исчезнувших девушек, Анжелы Бурдаковой: «Вы что, хотите поставить весь город на уши из-за ваших детей? У нас праздник города на носу».

Из-за этого, по словам матери, в Барнауле даже срывали ориентировки на пропавших. «Они просто не хотели портить вид», — жаловалась она в эфире «Независимого расследования».

Почерк серийного похитителя

В день своего исчезновения Ксения Киргизова планировала узнать, как перевестись с платного обучения — за год до этого при поступлении ее подвела четверка по физике. Несмотря на то, что состоятельная семья Киргизовых с отцом-бизнесменом могла себе это позволить, ей очень хотелось учиться на бюджете. Попрощавшись с подругой возле университета, Киргизова должна была пойти в деканат, однако так туда и не пришла.

Отец Киргизовой после ее пропажи был готов поднять на уши весь город. «Мои друзья, собравшиеся из разных городов, проверяли все пункты ГАИ, вокзалы, аэропорты, есть ли там ориентировки и листовки. Нигде ориентировок и листовок не было. Дежурные милиционеры в аэропорту ничего не знали об этом и не слышали. Мои знакомые сами расклеивали эти листовки и рассказывали о ситуации», — говорил он.

По его словам, милиция первые недели работала очень медленно. «Когда мне говорят, что уже после второго — кто-то говорит, после третьего — случая была создана специальная группа в МВД, я охотно в это верю. Только пусть они мне ответят, где была эта группа, когда утром 16 числа мои друзья уже опрашивали студенток, которые последний раз видели Ксюшу? — негодовал Киргизов. — Пятая девочка пропала. Эта группа должна была появиться в университете через 15 минут, тогда бы я поверил в ее существование». То, что он подключал свои связи и старался повлиять на милицию, подтверждают и работавшие тогда оперативники.

«Прокурор был в отпуске, зампрокурора только приступил к обязанностям, оперативные сотрудники УВД города также не сумели вовремя сориентироваться. Ну, не уловили системы, и фактически ажиотаж поднят был родителями последней пропавшей девушки», — признавал Владимир Ануфриев, который тогда был следователем по особо важным делам прокуратуры Барнаула. За информацию о дочери Киргизов даже был готов выделить вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.

После пятого исчезновения в правоохранительных органах наконец признали: это почерк серийного похитителя. В августе местным сотрудникам правоохранительных органов прислали подкрепление из Новосибирска и Москвы. В Барнауле, как и во многих российских городах в то время, часто пропадали женщины — выяснилось, что по факту исчезновения многих из них даже не возбуждали дела. По словам бывшего старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска МВД Алтайского края Игоря Беспалова, «москвичи» тогда вынудили возбудить около 200 дел по пропавшим без вести.

«Я такой кучи дел в жизни не видел. Мы столы сдвинули, разложили все по датам. Надо же хронологию создать. Потом мы склеили такие ватманы: на каждом фотография пропавшей, краткая фабула, свидетели. И таких портянок у нас вышло больше десятка», — рассказывал Беспалов.

Следствие в тупике

Криминальная хроника тем временем пестрила страшными находками. Орудовал ли в городе один маньяк или несколько, было не ясно, но истории о пропавших и расчлененных женщинах были в каждом номере еженедельника «Свободный курс». «На берегу протоки Оби, в районе Кожзавода на поселке Ильича, мальчишки, пришедшие на реку искупнуться, нашли части тела двух девушек», — писали там 3 августа. «Милиционеры все на той же протоке нашли женскую грудь, [до этого] ногу и тазобедренную кость, [и тело, которое] было расчленено ножом, на ягодицах много ножевых порезов, во влагалище вставлен носок», — сообщало издание всего спустя неделю. Тем не менее тела пропавших абитуриенток найти так и не смогли.

По городу ходили слухи, что какой-то мужчина приглашает девушек из АлтГТУ покататься на белом автомобиле, после чего они пропадают.

«Они исчезли днем, на глазах, на людях. Это так не возьмешь, не потащишь в кусты, — рассуждал Беспалов. — Значит, че им идти с ним? Что-то предложил. Что можно абитуриентке предложить? Помощь в поступлении. Ну, понятно, пойдет не каждая. Значит, ко многим подходил. Стали опрашивать студенток, абитуриенток, преподавателей. Потом посчитали за те месяцы: 35 тысяч человек обошли».

Пропавшие девушки. Фото: газета «Свободный курс»

Студентки рассказали, что какой-то мужчина около АлтГТУ действительно предлагал им помощь в поступлении. Судя по описанию, ему было под 40, телосложение плотное, стрижка ежик. На основе этого создали фоторобот. По нему сотрудники университета опознали одного из своих коллег. Его допросили, но причастность к преступлению не подтвердилась. Оперативники отчитывались, что также осмотрели и лес, и подвалы города, и недостроенные коттеджи, изучили берега и дно Оби с помощью водолазов. Но все было безуспешно.

Параллельно вскрывалась и подноготная вузов. «Многие рассказывали: вот такой-то преподаватель вымогает деньги за зачет, некоторые преподаватели каким-то образом выказывают излишнее внимание к девушкам, — вспоминал следователь Владимир Ануфриев. — Несколько преподавателей после проверки были уволены, в том числе даже почтенного возраста педагог — большой любитель погладить девичьи коленки в обмен на автограф в зачетке».

Семьям пропавших стали поступать звонки от неизвестных, которые утверждали, что знают, где находятся девушки. Отцу Шмаковой, например, звонили с такой информацией аж из Израиля — он попросил связаться с ним через посольство и позже выяснил, что звонок оказался розыгрышем. Безутешных родителей осаждали экстрасенсы.

Основной версией у милиции в то время был вовсе не маньяк. Милиционеры считали, что девушек могла похитить банда сутенеров, промышлявшая в регионе. В статьях про пропажи теперь появились еще две фотографии, но уже взрослых женщин — Валентины Михайлюковой и Нины Шакировой. Оказалось, что обе в середине июля поехали в Барнаул, чтобы узнать результаты экзаменов своих дочерей, и пропали. Правда, не в АлтГТУ, а в других вузах.

«Сыщики думали: вероятнее всего, преступник выискивал тех, кто плохо ориентировался в коридорах, не мог отыскать нужную аудиторию. Во дворе много деревьев, к корпусу, где заседала приемная комиссия, вела скрытая зарослями тропинка, неподалеку — кафе, где вечно гремела музыка. Даже если кричать, никто не услышит», — говорилось в передаче «Криминальная Россия».

Учебные заведения приняли меры безопасности: в Политехе отменили «отработки», в медицинском и аграрном вузах вахтеров пообещали заменить круглосуточной вооруженной охраной, в Институте культуры провели лекцию на тему личной безопасности. Однако этого явно было недостаточно.

Никто, от губернатора до ректора АлтГТУ, публично не выразил своей оценки произошедшего. Здесь родители потерявшихся абитуриенток проводят аналогии с Путиным, молчавшим во время эпопеи с подлодкой “Курск”», — говорилось в одной из статей «Свободного Курса».

Единственным позитивным итогом поисков было то, что преступников, видимо, спугнули. Новых пропавших не было.

Крысы-мыши

3 сентября 2000 года в отдел милиции пришли двое молодых людей, рассказывал Игорь Беспалов. Они сказали, что нашли вещи в лесу около поселка Южный под Барнаулом.

«Подростки лет 14 ехали на мотоциклах. На одной из полян они увидели вещи. Записная книжка была повешена на ветку на высоте где-нибудь метра и 60 сантиметров. Когда они открыли и прочитали, чья это книжка — это была записная книжка Ксении, — они сообразили, о чем идет речь, потому что в тот момент по местному телевидению много про это рассказывалось», — объяснял в эфире «Независимого расследования» Владимир Киргизов.

Одежда Киргизовой была порвана. Бриджи разорваны по швам, кофта — сбоку, сумочка была изрезана. «То есть вещи были разбросаны демонстративно. Характер разрывов был такой, что он показывал, что их рвали отдельно. Не на теле девушки», — объяснял Киргизов. Рядом с вещами была найдена и схема университета.

Ложный след Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе Криминал 14 минут чтения

Выехавшие на место оперативники начали искать тело. Однако вместо него вышли на пять свежих холмиков на окраине старого кладбища. Это удивило местных жителей: как сообщало НТВ, на этом кладбище не было новых захоронений со времен Великой Отечественной войны. «Все холмики были раскопаны, но никаких следов, присутствия посторонних предметов там обнаружено не было», — рассказывал Беспалов. Тел там тоже не было.

Недалеко от этого места находили тела пропавших. Фото: Евгения Кочеткова / Толк

В октябре, не близко к вещам Киргизовой, но в том же Калманском районе, на лесистом участке, который местные называли «Крысы-мыши», нашли женские останки. Как рассказывал один из жителей района, место так прозвали из-за того, что полвека назад здесь травили ядохимикатами грызунов. В 1990-х годах здесь периодически находили останки молодых девушек, но никто тогда не думал, что это связано с маньяком.

Экспертиза ДНК показала — это останки одной из пропавших абитуриенток, Анжелы Бурдаковой. Следствие активнее взялось за поиски.

Привлекли к поиску курсантов, сказали, кто найдет женские части, одежду или труп — две недели отпуска. 100 метров прошли, череп нашли, еще 100 метров прошли — бюстгальтер нашли», — вспоминал следователь Владимир Ануфриев.

Спустя несколько дней в том же лесу нашли и тело Киргизовой. «Она была полностью узнаваема и по фигуре, и по лицу. У меня не было никаких сомнений, что это Ксюша», — рассказывал ее отец. Драгоценности Киргизовой — кольцо и серьги — были на месте.

Всего за октябрь в Калманском лесу нашли шесть тел. Среди них были останки пропавших матерей абитуриенток Валентины Михайловой и Нины Шакировой, а также двух других абитуриенток, о которых до этого не говорили, — 21-летней Чодуры Ооржак, которая пропала при поступлении в АлтГТУ еще 28 июня 1999 года, и 17-летней Елены Анисимовой, которая пропала 12 июля 2000 года, когда пошла на практику в другое учебное заведение.

В милиции вспомнили, что в этом же месте ранее обнаружили тело 26-летней Натальи Бердышевой, которая пропала 9 августа 1999 года, когда приехала в Барнаул, чтобы устроиться на работу в кооперативный техникум.

Все девушки были раздеты, их тела обглодали животные. Установить причину их смерти эксперты не смогли. Но было очевидно: это почерк одного и того же преступника.

Лес находится возле оживленной трассы. На какой машине передвигался убийца, без свидетелей установить было сложно. Следствие опять оказалось в тупике.

«Ректор»

В конце октября 2000 года, когда было много новостей о найденных останках девушек, студентка АлтГТУ Анастасия Суманосова вдруг вспомнила, как примерно через неделю после пропажи Техтиековой какой-то мужчина предлагал ей помощь в поступлении. Он встретил Суманосову в коридоре вуза и представился ректором экономического факультета. «Меня это насторожило, — рассказывала она, — Так как я понимаю, что ректоров факультета не бывает (ими руководят деканы. — Прим. “Холода”). Я отказалась от его услуг, он на этом не настаивал».

О подозрительном мужчине следствию тогда рассказывали многие абитуриенты. Но только Суманосова опознала незнакомца. По ее словам, этого же мужчину она видела на рынке в соседнем от вуза квартале. Он был продавцом женской обуви.

Полицейский фоторобот

«Ну, меня это сначала не удивило, — говорил Беспалов, — потому что профессора в то время с сумками в Китай ездили, челночили. Ну, я говорю, покажи нам его. Она показала. Ё-кэ-лэ-мэ-нэ, а мы буквально за три дня до того с женой к нему подходили: сапоги ей искали. Я запомнил его: язык вот такой вот! “Это шагрень, шагреневая кожа, все дела”. Рассказывал про эти свои сапоги очень профессионально! Пробили, выяснилось, что он никакой не ректор, натурально торгаш».

Речь шла о 45-летнем Александре Анисимове. «Обыкновенный мужчина, среднего возраста, ему тогда лет 40 было, жена у него здесь работала, рядом с нами стояла [торговала]», — рассказывала одна из продавщиц рынка. В ранней молодости у Анисимова было две судимости: за пьяную драку в ресторане и позже за кражу. В последние годы под наблюдение милиции он не попадал.

«Жена помоложе, любили друг друга, трое детей у них было», — рассказывала соседка Анисимовых. Продавщицы с рынка подчеркивали, что Анисимов хорошо ладил с девушками, много с ними общался, умел подбирать обувь.

Однажды даже женщине банку сгущенки подарил. Обаятельный приятный мужчина. Молодые девочки к нему спокойно могут сесть и поехать», — характеризовала его одна из продавщиц.

Сыщики установили за ним круглосуточное наблюдение. Стали водить на рынок свидетельниц, которые ранее рассказывали о мужчине, предлагавшем им «поступить без проблем». 12 девушек опознали в Анисимове того самого «ректора». После этого милиция задержала его и провела обыск. В гараже у него нашли обрез двуствольного ружья 16 калибра и наручники. «Но, когда его доставили, ну, мог бы сказать, да, [был на “Сковородке”], хотел познакомиться, девчонка симпатичная. А тут он начал отрицать», — рассказывал изданию Baza сотрудник милиции Николай Турбовец. Анисимова поместили в изолятор временного содержания. После первого допроса ночью он попытался повеситься в камере на шнурке от куртки.

Если бы ты знал, что я сделал

Турбовец пытался вывести Анисимова на признание, но как только тот касался убийств в АлтГТУ, Анисимов замолкал. «И пошла беседа, но как дойдем до Политеха — опять стена. Ну все. Короче, под утро он мне сказал только: если бы ты знал, что я сделал, ты бы охуел. И после этого замолк», — рассказывал Турбовец.

Прямых улик у следствия не было, только косвенные. Беспалов, как писали журналисты, выяснил, что 28 июля, в день исчезновения Вознюк, Анисимов уезжал с дачи, где они жили с женой, в город за продуктами, и его не было до поздней ночи. А в день пропажи другой абитуриентки подозреваемый сказал семье, что поедет на свою торговую точку, — но, судя по журналу приемки товара, там не был.

Помогать раскрывать преступление из Москвы отправили помощника генерального прокурора, генерала Владимира Колесникова. В 1990-е годы он был начальником главного управления угрозыска МВД и первым заместителем министра внутренних дел. СМИ даже писали, что именно он помог выйти на Чикатило.

На пресс-конференции в Барнауле Колесников держался уверенно, говорил, что имя маньяка уже известно и совсем скоро — аккурат ко Дню милиции — его раскроют общественности.

Местные оперативники так уверены не были. Помимо Анисимова, у Турбовца появился другой подозреваемый. Он допускал, что маньяком мог быть один из преподавателей АлтГТУ.

«Пресс-конференция была во вторник, — вспоминает Турбовец. — А мероприятия по преподавателю были назначены на четверг. [1 ноября], в среду утром, мне звонит начальник ИВС: там ваш Анисимов стучится и кричит, что это он совершил преступление и готов сознаться. Его приводят ко мне в кабинет, я говорю: тебя что сподвигло? В это время я уже знаю, что ему утром включили радио и там дали прямую речь Колесникова. И он после этого вскакивает, начинает колотиться. Я говорю: может, у тебя что-то сдвинулось в голове? Он говорит: нет, единственный вопрос, у меня жена и трое детей, что с ними будет? Ну, я этот вопрос, в принципе, уже продумывал, переговорил с мэром Барнаула, Бавариным, царство ему небесное. Тот позвонил мэру Новосибирска. Договорились, что Барнаул с Новосибирском поменяются квартирами. То есть Барнаул трехкомнатную квартиру отдает Новосибирску, и Новосибирск — Барнаулу. Я Анисимову говорю: семье паспорта поменяем. И перевезем их в Новосибирск. Если это действительно ты».

Маньяка не могут найти 13 лет Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал Криминал 24 минуты чтения

Адвокат Анисимова пытался убедить его не признаваться в преступлении. Улик против него по-прежнему не было. Но тот был непреклонен. Странным было и то, что в качестве мотива убийства Анисимов указал грабеж. Оперативникам он сказал, что готов показать, где и кому продал драгоценности своих жертв. Для Анисимова, у которого была в собственности трехкомнатная квартира, белая «девятка», дача, да еще и своя вполне успешная точка на рынке, мотив выглядел странно. Но милиция восприняла его всерьез.

Подозреваемый предложил оперативникам отвезти его к скупщику, у которого якобы хранилось снятое с убитых девушек золото. В ноябре Анисимов и еще девять человек — три конвоира, три оперативника, два следователя и эксперт — поехали по указанному им адресу, в девятиэтажку на улице Георгия Исакова неподалеку от дома Анисимова. В какой-то момент конвоир отстегнул наручник, и Анисимов в ту же секунду прыгнул в слуховое окно, пробил стекло головой и упал вниз.

«Мы в момент падения стояли под козырьком подъезда, он приземлился в двух шагах от нас. Постонал немного и скончался, а потом нас быстро оттуда увели», — вспоминал редактор газеты «Аргументы и Факты на Алтае» Алексей Скоморохов.

Чужая вина

Почему Анисимов покончил с собой, до сих пор неизвестно. «Есть версия, что на подозреваемого оказывалось давление, он взял на себя чужую вину, но потом решил таким образом спасти честь свою и своей семьи», — писал тогда «Свободный курс».

Семья Анисимова рассказывала, что в августе, когда пропадали абитуриентки, у него было алиби — они отдыхали на горном Алтае. Были и фотографии, свидетельствующие об этом, и даты на них подделать было бы сложно — их автоматически проставлял при съемке фотоаппарат. Милиция об этих фото не знала. «Слишком много деталей, которые не стыкуются с этим подозреваемым», — позже говорил заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал.

Турбовец все еще считает, что Анисимов мог убить если не тех абитуриенток, так других. Не случайно же он бросил фразу о том, что если бы милиция знала, что он сделал, то «охуела» бы.

«Вы поймите, что те пять девочек, которые пропали, это не единственные девчонки. Мы когда начали анализировать все исчезновения по краю, там были еще пропавшие девчонки. И девчонки, и женщины, и девушки», — объяснял Турбовец.

Пропавшие девушки. Фото: следственное управление СКР по Алтайскому краю

Генерал Колесников уехал обратно в Москву. Руководить группой назначили другого оперативника — Виктора Сигарева. «Метод работы был придуман простой: ищем маньяка, если не находим — значит, это все-таки был Анисимов», — позже рассказывал он. Тем временем девушки в Барнауле продолжали пропадать. Но те, кого арестовывали, хоть и действительно совершали убийства, все-таки оказывались непричастными к пропажам абитуриенток АлтГТУ.

Весной 2001 года тракторист в Калманском районе обнаружил останки одной из пропавших абитуриенток, Ольги Шмаковой. Возле костей лежала фенечка из бисера, которая была на Шмаковой, когда она ушла в вуз. Позже нашли останки остальных абитуриенток — Юлии Техтиековой, а затем и Лилианы Вознюк. Никаких зацепок у следствия не было. Расследование дела «политеховского маньяка» приостановили.

Ветеринар под следствием

В конце 2000-х годов по всей России стали создавать специальные отделы в СК и МВД, которые занимались только раскрытием преступлений прошлых лет. Это было связано с тем, что следователи стали массово применять новые методы криминалистики, в частности анализ по ДНК. СК все чаще стал сообщать о раскрытии преступлений 1980–1990-х годов. Позднее у него появился централизованный ДНК-банк. Это позволило связывать преступления, совершенные в разных регионах, и устанавливать серийность спустя десятилетия.

По делу абитуриенток формально отчитывались каждый год, но каждые четыре следствию нужно было предоставлять более существенные отчеты, писали журналисты. В 2016 году при подготовке к такому отчету следствие прошерстило десятки томов уголовного дела заново. На этот раз следователи решили попробовать не рассматривать в качестве подозреваемого Александра Анисимова.

«Мы неоднократно возобновляли следствие, рассматривали разные версии. Подозреваемые были разными. Также мы просматривали другие дела с похожими убийствами, так как понимали, что эти пять эпизодов по пропавшим абитуриенткам — не вся серия. Мы обоснованно предполагали, что на тот момент преступник явно имел уже большой криминальный опыт», — рассказывал замруководителя следственного управления СК по Алтайскому краю Роман Шаповал.

Пересматривая дела, наткнулись и на странный телефонный звонок, в котором осенью 2000 года женщина утверждала, что маньяк — ветеринар Виталий Манишин. Новых кандидатов было несколько, из списка постепенно вычеркивали тех, по кому не было никаких зацепок. Единственным кандидатом, которого так и не вычеркнули, был Манишин. Последние шесть лет он был в разработке у следствия. И 16 мая 2023 года его наконец решили задержать. Следствие подождало, пока Манишин примет участие в выборах главы Калманского района, куда он баллотировался, и после его проигрыша приступило к делу.

«Это преступление раскрыл не один человек, не два и не три», — говорил подполковник полиции и бывший заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против личности в Алтайском крае Иван Ерыкин.

Давнее убийство

Как установило следствие и суд, первое убийство Манишин совершил еще в 19 лет. 16 сентября 1989 года он познакомился на автобусной остановке в селе Зеленая Дубрава с 17-летней Татьяны Обидиной. Девушка приехала туда из села Родино навестить бабушку, пришла в клуб на дискотеку и очаровала местных молодых людей. Среди тех, кто крутился вокруг нее в тот вечер, как рассказывали местные жители, был и выпускник сельской школы Виталий Манишин.

Виталий Манишин. Фото: Baza / Telegram

Вместе с другим своим одноклассником Владимиром Майбахом они познакомились с Обидиной и поехали кататься на мотоцикле. Потом, как вспоминал Майбах, Манишин остался с Обидиной вдвоем, а затем сказал, что девушка ушла. Как писала Baza, даже мать не хватилась девушку, и заявление в милицию написали через пару месяцев после ее пропажи. Манишина тогда задержали и допросили, но после пары дней в изоляторе отпустили. Останки Обидиной нашли в поле через год. Как рассказывал журналистам бывший староста села, милиция тогда до того «затыкала» мужчину, который нашел кости девушки, что он покончил с собой.

Как установили следствие и суд в 2023 году, Манишин стал домогаться Обидиной в лесу на окраине села, но девушка сопротивлялась. Тогда он задушил ее, перетащил тело недалеко от места убийства и закопал.

Как рассказывал Ерыкин, оперативники поговорили с Манишиным про Обидину сразу же вечером после задержания, а «основной предметный разговор состоялся на следующий день». К беседе по Обидиной, как казалось оперативникам, он был готов, потому что его и раньше допрашивали по этому делу.

«В его голове был такой пазл, что ничего страшного в том, что ему задают вопросы по Обидиной, нет, потому что ему их уже задавали и после этого он спокойно уходил домой», — пояснял Ерыкин. Но в этот раз было по-другому. Ерыкин вспоминал, что, пока они везли задержанного Манишина в отдел, его сильно трясло: «В тот момент я для себя отметил, что он, наверное, понимает, что предметом нашего разговора будет не только Обидина». Причастность к убийствам в АлтГТУ он поначалу отрицал. К убийству Обидиной тоже. Но в итоге после допросов написал явку с повинной по ее убийству.

«10 лет Манишин жил с грузом страшного преступления, пытался строить карьеру, обрел новую семью, но совладать со своей истинной сущностью так и не смог», — писали «Аргументы и факты».

Мужик от сохи

Манишин действительно вел внешне спокойную жизнь. В начале 1990-х годов он отучился в Алтайском аграрном университете на ветеринара. Женился на старшекурснице по имени Нина. В 1998 году они переехали из Зеленой дубравы поближе к Барнаулу — в деревню Шадрино Калманского района. Там требовался главный ветеринар, и Манишин занял эту должность. Внешне их жизнь была как у многих: Манишин купил белую «шестерку», Нина родила двух дочерей. Но в браке что-то не заладилось.

Знакомая Нины, попросившая «Холод» не указывать ее имя, говорит, что Манишин избивал свою жену. Знакомый с ситуацией источник Baza говорил, что между ними и правда возникали конфликты.

Он — мужик от сохи. Она городская, он сельский, она начитанная, а ему нужен секс», — цитирует источник Baza.

Манишин начал изменять жене и все чаще пил. Осенью 2000 года у него начались отношения с Татьяной Лопиной из местного агрокомплекса. Нина, как рассказывает «Холоду» ее знакомая, вместе с детьми уехала в Барнаул. Манишин развелся с ней и начал жить с Лопиной. Вместе они завели одно из самых больших хозяйств в селе: с коровами, быками, лошадьми и участком на 35 гектаров. Манишин устроился на работу в местную администрацию, а позже стал заместителем главы района.

Арестованный Манишин. Фото: следственное управление СКР по Алтайскому краю

После ареста Манишин постоянно менял адвокатов. Одна из его первых адвокатов Ирина Сертягина говорила, что при знакомстве он отрицал причастность к убийству Обидиной, а на второй встрече рассказал, как именно ее убил. Позже Манишин показал следствию, где лежат останки Лилианы Вознюк — ранее был обнаружен ее череп, но тело так и не было найдено.

АлтГТУ был хорошо знаком Манишину: туда его ранее как главного ветеринара и директора крестьянско-фермерского хозяйства Калманского района направляли на учебу. Тогда Манишин подал документы, прошелся по запутанным коридорам университета, но, узнав, что это вечерняя учеба, а не заочная, отказался и забрал документы.

Причастность Манишина к другим убийствам и изнасилованиям установили, пока расследовали дело об убийстве Обидиной. Как рассказывал Ерыкин, Манишин случайно проговорился следователям о трех телах в одном месте — не о тех, про которые его спрашивали. Оказалось, что в 1999 и 2000 годах он совершил еще 10 аналогичных преступлений. На допросах и при проверке показаний на месте Манишин подробно рассказал и показал, где закопал тела жертв. 23 июня 2023 года стало известно, что Манишин признался в шести убийствах — Обидиной в 1989 году и пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000-х.

«На момент нашей встречи Виталий Егорович был просто убитый, — рассказывала Сертягина. — Когда я спросила, зачем он подписал признание, он заявил, что на кон была поставлена его семья. Ему сказали, что будут доказывать причастность жены, что якобы она обо всем знала. А после его признания дело за истечением срока давности обещали прекратить. Я объяснила, что его обманули».

Следователи описывали ситуацию по-другому. Ерыкин рассказывал: Манишин просто понял, что оперативники готовы лучше него и легко разоблачат его оправдания: «Поэтому он сказал: “Я готов работать по Политеху. Давайте поэтапно будем общаться”».

Убивал, чтобы обещание не выполнять

Манишин рассказывал следствию, что Ооржак, одна из убитых им девушек, якобы сама подошла к нему и попросила закурить. Манишин, по его словам, говорил девушкам, что решит их вопросы за секс: «Объяснял, что знаю декана, а он за городом живет, предлагал поехать к нему. А убивал, чтобы обещание не выполнять. Я же говорил, что помогу. Допустим, мне кто-нибудь дал. А я не помог. Она разозлится, расскажет кому-нибудь. Всплывет остальная тема, и тогда пизда».

По словам Манишина, единственной, кто ему сопротивлялся, была Ксения Киргизова. Он принимал участие в поисках ее тела и опасался, что милиция узнает о его причастности. Оперативники тогда искали мужчин на белых «жигулях», а у Манишина была белая «шестерка» — осенью 2000 года он ее продал. Тогда же арестовали Анисимова, у которого была белая «девятка». Манишин, как он говорил позже, подумал, что это шанс все начать заново.

Подполковник Иван Ерыкин, возглавлявший оперативную группу по разработке Манишина, рассказал, что во время обыска у того нашли книгу с народными заговорами и закладкой на разделе «Как забыть об изнасиловании» — заговоре для девушек, которые пострадали от сексуализированного насилия. Манишин сначала сказал, что это «бред» и книга не его, но потом признался: он пытался забыть собственные преступления. «И даже к экстрасенсам он ходил, — говорил Ерыкин. — Пытался забыть».

Урок

Следствие и суд установили, что с 29 июня по 15 августа 2000 года Манишин на своем автомобиле приезжал к АлтГТУ, чтобы найти девушек, с которыми можно заняться сексом. В материалах дела подробно описано, как именно он совершал преступления. Объем уголовного дела составил 69 томов.

Как он заманивал жертв? «Присматриваясь и наблюдая за девушками в корпусе у информационных стендов либо около здания, он завязывал с ними разговор. Манишин представлялся человеком, имеющим связи и способным решить проблемы, связанные с поступлением в учебное заведение и дальнейшим обучением в нем. Путем обмана он убеждал девушек проследовать за ним и сесть в машину. Мужчина вывозил жертв в Калманский район в безлюдные места и после изнасилования в салоне автомобиля душил руками, ремнем безопасности или брючным ремнем. Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем. Тела 16- и 17-летних потерпевших злоумышленник скрывал в околках на территории района, в том числе рядом с местами убийств, маскируя их ветками», — говорится на сайте СК. В июне 1999 года Манишин совершил аналогичное преступление в отношении 22-летней абитуриентки вуза, приехавшей из Республики Тыва, а в июле 2000 года — 17-летней абитуриентки средне-специального учебного заведения. Другие убийства и изнасилования Манишин совершил в июле и августе 1999 года в отношении двух женщин 27 и 25 лет, пытавшихся трудоустроиться в высшее и средне-специальное учебные заведения. А в июле 2000 года, находясь в здании Алтайского государственного аграрного университета, он познакомился с матерью абитуриентки, пообещав за деньги решить вопрос с поступлением дочери. Он обманом отвез ее за пределы жилого сектора Барнаула, где женщина отдала девять тысяч рублей, после чего он задушил ее фрагментом веревки.

В региональном СК признаются: эта ситуация для них — урок. «Эта трагедия научила всю правоохранительную систему более оперативно реагировать на сообщения о без вести пропавших. Если бы, не дай бог, аналогичная ситуация произошла сейчас, то дело было бы возбуждено незамедлительно», — уверяет заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал.

Манишин в суде. Фото: следственное управление СКР по Алтайскому краю

Этой осенью 54-летнего Виталия Манишина осудили по уголовным кодексам РСФСР и РФ. Его признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием (п. «е» ст. 102 УК РСФСР) и убийстве двух и более лиц, сопряженном с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление (п. п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

За убийство Обидиной ему назначили срок в виде лишения свободы на девять лет и 10 месяцев, за остальные — 19 лет и шесть месяцев, в сумме — 25 лет лишения свободы, из которых первые семь лет — в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии строгого режима. Отсидит Манишин чуть меньше: ему засчитали срок нахождения под стражей — с мая 2023 до даты вступления приговора в силу.

Финальное заседание по делу проходило в Железнодорожном суде Барнаула. «Во время оглашения приговора Манишин сидел в маленькой застекленной “коробке”, — описывает его газета “Аргументы и факты”. — Скрюченный, маленький человек. До того как в зал вошла судья, даже не поднимал головы и продолжал прятаться от камер. Напротив него сидели потерпевшие. Кстати, во время последнего слова Манишин попросил у них прощения и заявил, что раскаивается, но так ли это — один бог знает». Манишин несколько раз просил отправить его на войну с Украиной, но пока ему в этом отказывали. Однако Ерыкин говорит, что шанс уйти на войну у него все же есть.

Родители Киргизовой переехали из Алтайского края в Краснодарский, но на судебные заседания по делу Манишина все же приходили.

Отец Ксении Владимир Киргизов читал признание Манишина. Он охарактеризовал его как «гладкое» — в отличие от того, что когда-то говорил Анисимов.

Приехали и дети Валентины Михайлюковой.

Некоторые из родителей не дожили до суда. Отца Юлии Техтиековой Михаила не стало через четыре года после ее исчезновения — его убили, когда он спал в своем автомобиле. Через два года после этого ее мать Надежда Техтиекова покончила с собой.

