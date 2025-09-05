«Кубанский душитель»

Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили

30 лет назад Краснодар держал в страхе загадочный маньяк. Одну за другой он похищал молодых девушек, после чего их тела находили за городом со следами удушения и странной меткой на теле. Долгое время следователи гадали, кем может быть убийца, пока на разгадку их не вывел один телефонный звонок. Однако по сей день преступник остается безнаказанным. «Маньяк-таксист» — в материале «Холода».

В начале 2000-х годов Краснодар потрясла серия загадочных преступлений. В городе одна за другой пропадали молодые женщины. Через несколько дней после исчезновения их тела находили за городом — на обочине трассы или в полях. Их не грабили и не насиловали, однако на каждом теле оставались следы удушения. Некоторых облили бензином и сожгли.

На телах также находили одну и ту же необычную метку: красный круг, перечеркнутый полосами. Сначала следователи решили, что в деле могут быть замешаны сатанисты, и начали исследовать книги по оккультным практикам. Но это не помогло: выяснилось, что у знака не было никакого тайного смысла.

Долгое время расследование оставалось в тупике: не было ни свидетелей, ни зацепок. Все изменилось после одного звонка.

«Был головной болью»

В конце 1970-х годов армянская семья Ароян перебралась из Тольятти в Краснодар. У отца семейства Вахтанга Арояна на тот момент был 10-летний сын Леван и младшая дочь. Он успешно занимался торговлей, а когда в 1988 году приняли закон «О кооперации», разрешивший заниматься частным бизнесом, он быстро занялся предпринимательством.

Вахтанг хотел, чтобы сын продолжил его дело, однако уже с детства у Левана начали проявляться серьезные проблемы с психическим здоровьем. Первые классы начальной школы он учился хорошо, но к третьему скатился на двойки. Он стал апатичным и вялым, хотя при этом отличался повышенным аппетитом. По словам знакомых семьи, ребенком он выбил другу глаз с помощью пневматического пистолета — хотел посмотреть, как тот «вытекает».

В 11 лет Левана направили в психоневрологический диспансер. Врачи диагностировали у него параноидную шизофрению: мальчик жаловался, что его мучают галлюцинации.

Что это за заболевание? При таком психическом заболевании людей действительно мучают бредовые идеи и слуховые галлюцинации. Они жалуются, что слышат «голоса» и звуки, которых на самом деле нет. В иных случаях они думают, что окружающие их обманывают, преследуют или ревнуют. Постепенно страдающий заболеванием становится недоверчивым, замкнутым и тяжелее реагирует на внешние изменения. Однако такой тип шизофрении довольно редко диагностируют у детей — в основном заболевание возникает в 30–35 лет.

Родители скрывали диагноз от окружающих и со временем стали бояться подпускать Левана к младшей сестре. Примерно тогда его отправили лечиться в психиатрическую клинику на несколько месяцев. Леван там быстро освоился, даже завел друзей среди пациентов, но иногда говорил, что слышит «голоса, которые зовут домой», и пытался сбежать.

После курса лечения Леван вернулся домой и снова пошел в школу. Учителя давали ему отрицательные характеристики — они отмечали, что мальчик с трудом сосредотачивался, не умел делать выводы и обобщения, не обладал усидчивостью и постоянно отставал по программе. В итоге он с трудом дотянул до восьмого класса, после чего бросил учебу.

Фото: «Вне закона» / Пятый канал

Один из коллег Вахтанга Арояна вспоминал: «Он был его головной болью. Поэтому он держал сына при себе, устроил водителем, хотя прав у Левана не было. На всякий случай всегда возил с собой уплаченный штраф в 100 рублей за езду без водительского удостоверения».

К подростковому возрасту, который пришелся на середину 1980-х годов, психическое состояние Левана ухудшилось. Он становился все более агрессивным и при высоком росте и атлетическом телосложении его вспышки гнева становились все большей угрозой для окружающих. Леван стал чаще проводить время в компании уличных хулиганов и подростков, тянувшихся к криминалу.

В 1986 году Леван напал на кондуктора автобуса. Угрожая ножом, он требовал отдать ему выручку и, получив 30 рублей, скрылся. Уголовное дело заводить не стали из-за его психического заболевания, а Левана снова отправили в психиатрическую больницу.

В тени отца

После очередного курса лечения Леван в 1988 году снова оказался дома. Некоторое время он вел относительно спокойную жизнь, но продлилось это недолго. Уже в 1990 году 20-летний Леван вновь попал в поле зрения правоохранителей: на этот раз — за участие в разбойном нападении вместе с компанией сверстников. Его задержали, но ситуация повторилась: судебно-медицинская экспертиза признала его невменяемым.

Вместо тюрьмы его снова отправили в психиатрическую больницу, где он прошел курс лечения. В начале 1990-х годов врачи решили, что он не представляет угрозы для общества. После этого Левана снова выпустили на свободу.

Уже через несколько месяцев последовал новый арест — теперь по обвинению в изнасиловании. Однако и этот эпизод не завершился судом: наличие психиатрического диагноза вновь освободило его от уголовной ответственности.

Леван Ароян. Кадр: фильм «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / НТВ

После ареста Леван стал чаще находиться рядом с отцом. Вахтанг Ароян был единственным человеком, кто мог хоть как-то сдерживать сына. Он устраивал его на разные должности в собственной фирме, держал поближе, пытаясь хоть как то контролировать.

В середине 1990-х годов Леван познакомился с девушкой по имени Оксана и между ними завязались отношения. Они съехались, но отношения быстро стали портиться. Любое недопонимание или бытовая мелочь приводили Левана в ярость. Он срывался, и у него случались приступы агрессии, справиться с которыми мог только его отец.

Оксана стала обращаться к Вахтангу за помощью. И в какой-то момент, несмотря на значительную разницу в возрасте, у них начались интимные отношения. Леван об этом узнал, когда следил за Оксаной. Он чувствовал себя преданным сразу с двух сторон: женщиной, которую любил и считал своей, и отцом, который всегда был для него ключевой фигурой.

После того как правда вскрылась, Леван расстался с Оксаной, затаив глубокую обиду.

Загадочный символ

В середине 1990-х годов Вахтанг Ароян уже считался одним из заметных предпринимателей Краснодара. Его фирма «Крайбыткомплект», основанная в 1992 году, занималась сразу несколькими направлениями: от торговли и управления имуществом до строительства. В те годы такие компании быстро набирали вес, и имя Арояна все чаще звучало в городских деловых кругах. Леван тоже все время был «под присмотром»: отец устроил его личным шофером.

Виктория Шварлис.

Фото: фильм «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / НТВ

Именно тогда в Краснодаре заговорили о необычном преступнике, который на годы останется на слуху у местных жителей. Летом 1996 года в городе пропала 25-летняя Виктория Шварлис. Девушка вышла по делам всего на несколько часов, но домой так и не вернулась. Родные сразу забили тревогу: Виктория никогда не уходила надолго, не предупредив родных. Через три дня милиция приняла заявление о ее пропаже. Еще спустя день ее обугленное тело нашли в лесополосе в пригороде Краснодара.

В эти годы Россия переживала экономический и политический кризис, уровень насилия был высоким. В Краснодаре, как и в других крупных городах, криминальные разборки не были редкостью, однако дело Шварлис было необычным. Девушку не просто убили. Ее задушили, а затем облили бензином и подожгли. При этом Шварлис не насиловали, а рядом остались практически все ее личные вещи, даже деньги. Пропала только пара недорогих серег.

Метка, которую Ароян оставлял на телах своих жертв. Кадр: фильм «Ядовитая любовь» из цикла «Вне закона» / НТВ

Но главное — на ее теле нашли странную метку: в центре грудной клетки Шварлис был нарисован красный круг, перечеркнутый полосами. Следователи установили, что символ, скорее всего, нанесли губной помадой. На долгие месяцы следствие зашло в тупик. А потом произошло еще одно похожее убийство.

«Маньяк-таксист»

Осенью 1998 года на берегу канала в одном из пригородных поселков было найдено тело молодой женщины — Елены Черноивановой. Как и Викторию Шварлис, девушку задушили, затем облили бензином и подожгли. При ней остались почти все личные вещи, на этот раз пропало только золотое кольцо. Следов сексуализированного насилия также не обнаружили, а на лице убитой оказался все тот же загадочный символ.

Елены Черноиванова.

Фото: фильм «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / НТВ

Следователи предположили, что это мог сделать тот же убийца. Однако ни свидетелей, ни следов преступника правоохранители не нашли.

К весне 2001 года следственная группа так и не приблизилась к разгадке. Тем временем внимание милиции привлек новый эпизод: на 16-м километре Ростовского шоссе обнаружили очередное тело. Задушена была молодая женщина, следов изнасилования на теле не было. Но на этот раз тело не поджигали. Правоохранители задумались: новый ли это убийца или все тот же.

В это время в городе пропали еще три девушки — Ирина Нищенко, Валентина Яковлева и Юлия Павлова. Анализируя обстоятельства дел, эксперты наконец заметили еще одну общую деталь: каждая из них накануне смерти по разным причинам пыталась поймать такси или попутку — последний раз их видели на остановках общественного транспорта.

После этого расследованием исчезновений начали заниматься всерьез. 4 декабря 2001 года в городе была создана специальная следственно-оперативная группа, в которую вошли лучшие следователи и криминалисты края. Первым делом они проверили всех водителей, которые работали в такси или занимались частными перевозками. Тогда же преступник получил в городе прозвище «маньяк-таксист».

Вскоре следствие выстроило карту возможных перемещений преступника.

Одна из жертв Арояна. Фото: фильм «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / НТВ

Начальник криминалистического отдела прокуратуры Краснодарского края Валерий Хан рассказывал редакции «99.РУ», что точки, в которых находили тела убитых девушек, выстроились в своеобразный треугольник из Прикубанского округа Краснодара, Северского, Славянского и Красноармейского районов и Абинска.

Оперативники решили попробовать поймать убийцу «на живца»: они использовали подставных девушек, которые изображали обычных пассажирок и ловили в городе машины. Актрис специально одели так, чтобы привлечь внимание: короткие юбки, яркий макияж, заметные украшения из золота. Однако план не дал результата. За две недели эксперимента расследование не продвинулось.

Знакомый почерк

После серии убийств 2001 года в Краснодаре наступило недолгое затишье. Следователи думали, что преступник либо уехал, либо прекратил убивать. Но весной 2002 года правоохранители получили сообщение о новом убийстве.

Ранним утром рабочие приехали на одно из городских кладбищ устанавливать памятник. На соседней могиле они заметили пугающую картину: прямо поверх свежей земли на спине лежала мертвая женщина. Ее руки были раскинуты в стороны.

Труп Федуловой на кладбище. Фото: фильм «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / НТВ

Добравшись до места преступления, следователи быстро заметили почерк уже знакомого им убийцы — на шее у женщины выделялся яркий след от удавки, из личных вещей убитой пропали только украшения, тогда как все остальное осталось нетронутым, а на щеке девушки выделялся все тот же красный рисунок — круг, перечеркнутый полосами. Ее личность вскоре установили: девушку звали Елена Федулова.

Город не успел оправиться от этого убийства, как произошло новое исчезновение. На этот раз домой не вернулась 26-летняя сотрудница аудиторской фирмы Татьяна Дридж. Она жила с бабушкой, и та вечером, как всегда, ждала внучку с работы. Но ее все не было, и бабушка задремала в беспокойном ожидании.

Татьяна Дридж. Фото: фильм «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / НТВ

Посреди ночи в дверь позвонили. На пороге стоял высокий мужчина кавказской внешности. Он сообщил, что нашел на улице паспорт Дридж, и, передав документ, ушел. Из окна бабушка успела заметить только отъезжающую «Волгу».

Спустя сутки тело Дридж нашли в дренажном канале в 35 километрах от города. На шее виднелась все та же полоса от удушения и рисунок. Следов сексуализированного насилия не было. Из ее личных вещей пропали украшения и мобильный телефон.

По сигналу мобильного телефона у следователей появилась возможность отследить преступника. Проверив исходящие звонки, оперативники выяснили, что с момента убийства Дридж с ее телефона дважды звонили. По номерам оперативники выяснили, кому звонили.

Первый вызов был сделан женщине по имени Оксана (фамилия в СМИ не указывается). За ней сразу установили слежку. Второй звонок поступил на рабочий номер сотрудника крупной торговой фирмы, офис которой находился буквально в соседнем здании от компании, где работала Дридж.

В ходе наблюдения за Оксаной оперативники заметили, что к ней регулярно приезжает владелец и директор той самой соседней фирмы — Вахтанг Ароян. Следователей это удивило. Ароян в Краснодаре считался уважаемым бизнесменом. Подозревать его в причастности к серии жестоких убийств казалось почти невероятным. Тем не менее, его начали проверять.

«Кукла Барби»

Расследование быстро показало: непосредственного отношения к преступлениям Вахтанг Ароян не имел. В дни, когда исчезли девушки, у него было надежное алиби: он постоянно находился на работе и был на виду у коллег. Кроме того, бизнесмен практически не садился за руль: у него давно был личный водитель. Подозрения с него сняли. Тогда Ароян также пообещал оперативникам, что поможет найти настоящего убийцу.

В разговоре о деле Дридж Ароян упомянул, что его сын Леван видел, как девушка садилась в белые «Жигули». Чтобы подтвердить свои слова, Вахтанг привел сына в отдел.

На первых же допросах версия с «Жигулями» показалась следователям сомнительной. Леван путался в деталях, а его объяснения звучали нелогично. Вскоре стало ясно, что эту историю он придумал. Это насторожило оперативников, и они начали подозревать Левана.

Следователи стали внимательно изучать его биографию, и прошлое Левана вызвало у них интерес — психиатрические диагнозы, эпизоды агрессии, неоднократные нарушения закона, которые всякий раз заканчивались уходом от ответственности.

Леван Ароян во время расследования. Фото: фильм «Кубанский душитель» из цикла «Цена любви» / НТВ

Его снова вызвали на допрос. На этот раз следователи пошли на хитрость: они убедили Левана, что у них уже есть доказательства его вины в убийстве Дридж. Тот не выдержал психологического давления и сознался.

Он также сказал, что Дридж — не единственная его жертва. Левана прорвало на признания. Он перечислял мельчайшие подробности убийств без стеснения, спокойным, почти монотонным голосом.

Схема, по которой он действовал, была всегда одной и той же. Вечером Леван выезжал на улицы Краснодара и пригорода, катался по остановкам и высматривал голосующих девушек. Он подъезжал и предлагал подвезти. Если жертва соглашалась, он начинал разговор и неизменно переводил его к одному: предлагал секс за деньги, обещая 100–200 рублей. Для сравнения: средняя заработная плата в Краснодарском крае в 2000 году составляла около 1700 рублей.

Дальше события развивались одинаково. Девушки, оказавшиеся в безвыходной ситуации, соглашались, и в этот момент Леван приходил в ярость. Он внезапно набрасывался на жертву и душил ее. Он считал, что поступает правильно: — работает как «санитар» и «очищает» город от грязи.

«Они все были продажные, — говорил Леван на допросах. — Я не понимаю девушек, которые за деньги могут вступить в половую связь. Я не вступал с ними в половую связь, просто душил»

Убитых женщин Леван вытаскивал из машины, иногда раздевая, и бросал в придорожных кустах или в лесополосе. Также он забирал с собой небольшие личные вещи или украшения — в качестве трофеев на память. Потом он рисовал символ, который придумал сам, — он считал это знаком «санитара»․

Без стеснения он описывал и убийство Дридж: «Татьяна работала в том же здании, где был офис отца. В тот вечер после работы она попросила отвезти ее домой. Ранее я подвозил ее. На этот раз тоже согласился», — рассказывал следователям Леван.

Леван во время следствия. Кадр: фильм «Ядовитая любовь» из цикла «Вне закона» / НТВ

По его словам, в этот раз в дороге между ними завязался неприятный разговор. Дридж якобы упрекнула его в том, что он изменяет своей девушке. Эти слова его разозлили и прямо во время движения он схватил ее за горло. «Левой рукой я рулил, — рассказывал Леван на допросе. — Я подумал, что придавлю ее, и она успокоится. Когда Татьяна захрипела, то у нее изо рта пошла пена с кровью. Ее было немного. Я испугался и остановил автомобиль рядом с ее домом. Она захрипела, и у нее закатились глаза. Все было кончено».

Сразу после убийства Леван поехал за город. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД. Инспекторы заглянули в салон, но ничего подозрительного не заметили и отпустили его. Тело жертвы лежало внутри, но Леван сохранял спокойствие и не вызвал подозрений.

Продолжив путь, он свернул на проселочную дорогу неподалеку от поселка Индустриального. Там машина остановилась у оросительного канала. Леван сбросил тело Дридж в воду и спокойно уехал. Оставшуюся в салоне сумку он выбросил позже — с Тургеневского моста в реку Кубань.

Спустя день он снова вернулся на то же место. При даче показаний Леван вспоминал:

«Труп был в канаве. Я смотрел и плакал. Выкурил восемь сигарет. Окурки забрал с собой»

Описывая свои преступления, Леван редко мог вспомнить имена жертв, но в памяти у него оставались мельчайшие подробности: что именно было надето на девушке, как он нес тело и где его оставил. Позже он даже отправился вместе с оперативниками на места преступлений и повторил свои маршруты.

Рассказывая о другой жертве, он вспоминал: «Она была похожа на куклу Барби, ехала в сторону Славянска-на-Кубани. На ней была светлая блузка, синяя юбка и светлые сандалии. Я предложил ей деньги за интимную близость. Она согласилась, и мы поехали в сторону Марьянской. Когда я душил ее, сумку повесил на левое плечо. Саму девушку взвалил на правое плечо и понес в сторону лесополосы, примерно 1,5 км. Она весила около 60 кг. Это я понял, когда нес ее. Труп бросил прямо в поле с подсолнухами. Вещи оставил здесь же». Это была Юлия Павлова. Ее останки нашли в засохшей траве.

Леван во время следствия. Кадр: фильм «Ядовитая любовь» из цикла «Вне закона» / НТВ

На допросах Леван говорил, что причиной его убийств была мизогиния (ненависть к женщинам), так как отношения с ними у него не складывались. По словам криминалиста Валерия Хана, Леван также страдал эректильной дисфункцией — состоянием, при котором мужчине трудно достичь или поддерживать эрекцию, достаточную для полового акта, — в народе это часто называют «импотенцией».

«Его преследовал преступный кураж, — говорил следователь по особо важным делам прокуратуры края Михаил Шитов в 2005 году. — Он получал удовольствие от совершения преступлений. Он в красках и подробностях потом об этом рассказывал».

«Заколотый, как овощ»

Леван признался более чем в 15 убийствах. Он описывал детали преступлений настолько подробно, что у следствия не было сомнений в его причастности к убийствам. Однако в расследование вмешались адвокаты его семьи и потребовали найти прямые улики.

С этой задачей следственная группа не справилась. Прямую причастность Арояна смогли доказать только к пяти убийствам: Татьяны Дридж, Виктории Шварлис, Елены Черноивановой, Юлии Павловой и Елены Федуловой. Остальные показания решили списать на буйное воображение Левана, разыгравшееся из-за психического заболевания.

«Не надо делать из него серийного убийцу и рисовать санитаром, который избавлял город от проституток», — писала защита в обращениях в суд

Несмотря на всю жестокость преступлений Левана, в тюрьму он так и не попал. Суд снова признал его невменяемым и назначил не наказание, а принудительное лечение в психиатрической клинике.

В феврале 2003 года его этапировали из Краснодара в Москву. Там, в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского, он несколько недель проходил освидетельствование. Врачи анализировали его поведение, изучали историю болезни и в итоге подтвердили: Леван страдает тяжелым психическим расстройством и не может отвечать за свои действия.

Левана Арояна направили в Орловскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. По данным источника издания «Вечерняя Москва», в 2025 году он продолжает проходить лечение. Люди, знавшие его в последние годы, говорят, что от прежнего «маньяка-таксиста» ничего не осталось: лежит «заколотый, можно сказать, он овощ».

