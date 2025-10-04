Маньяка не могут найти 13 лет

Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал

В середине 2000-х годов в Оренбургской области стали пропадать молодые женщины. Многие из них жили в поселках недалеко от Орска и ездили в город на попутках. В 2012 году следователи нашли убийцу — им оказался дальнобойщик Валерий Андреев. После первого допроса его отпустили, и, выйдя из отделения, Андреев бесследно исчез. Его ищут уже 13 лет. История одного из самых опасных маньяков современной России — в материале «Холода».

15-летняя Эльвира Мулдабекова из маленького села Каменноозерное Оренбургской области мечтала стать дизайнером. Ближайшая школа искусств, где были уроки рисования, находилась в селе Нежинка в 15 километрах от ее дома, поэтому она чаще всего ездила туда на маршрутке или попутных машинах. 18 декабря 2010 года Эльвира, как обычно, вышла с занятий, позвонила матери и сказала, что пойдет к остановке. Но домой в тот вечер она так и не вернулась.

Родственники Эльвиры сразу обратились в полицию, и через несколько дней ее объявили в розыск. Знакомые девушки создали группу по ее поискам во «ВКонтакте». Местные жители и волонтеры искали ее на всем участке трассы от Нежинки до Каменноозерного. Ее мать Рамзия Мулдабекова надеялась, что там найдется хотя бы сумка или другая вещь дочери, но поиски не увенчались успехом.

Эльвира Мулдабекова. Фото: группа памяти Эльвиры во «Вконтакте»

Весной 2011 года прохожие нашли тело Эльвиры на обочине, недалеко от автобусной остановки. Экспертиза показала, что ее изнасиловали, а затем задушили. С момента пропажи до смерти прошло больше суток.

«Я не могла поверить, что ее нет в живых. Мы же ее ждали живую. Я сразу сказала: “Нет, это не она. Она придет своими ногами, она живая”. Я всегда себя в этом обвиняю, потому что я же не уберегла. Я же ее мать», — говорила в интервью НТВ Рамзия Мулдабекова.

Через год следы ДНК Эльвиры и еще семи женщин обнаружили в легковой машине, грузовике и гараже 55-летнего дальнобойщика Валерия Андреева, которого называют одним из самых страшных преступников в истории современной России. Предполагается, что он убил десятки молодых женщин, но его так и не смогли поймать.

Пропавшие без вести

О том, что в регионе появился серийный убийца, впервые заговорили в 2011 году — осенью в издании «Орский вестник» вышла заметка с заголовком «По области разгуливает маньяк?» К тому моменту, кроме Эльвиры Мулдабековой, пропали еще несколько женщин. Но глава отдела уголовного розыска Орска Малик Кумпеев ответил журналистам, что не видит причин для паники.

Все девушки были моложе 30 лет и пропадали вблизи дорог. Например, 28 июня 2010 года 22-летняя Айжан Уркумбаева из села Будамша Новоорского района не вернулась домой после поездки в Орск. Уркумбаева поехала туда за платьем на выпускной — она оканчивала ветеринарный факультет Оренбургского аграрного университета. На обратном пути она доехала на маршрутке до Новоорска, а там поймала попутку. Из машины она позвонила сестре и сказала, что скоро будет дома.

Айжан Уркумбаева

«Сестра спросила у нее: “Ты со знакомыми едешь?” Она сказала: “Нет. Минут через 10 я уже буду дома и зайду к вам”. 10 минут прошло, сестра ей звонит, а номер уже недоступен, телефон выключен. За такой короткий промежуток времени просто нереально уйти из поля зрения», — рассказывал брат Айжан в эфире «Пусть говорят».

Родственники и соседи Айжан несколько дней объезжали дороги в степях Оренбургской области, но ничего не нашли. Она до сих пор числится пропавшей без вести. У нее остались муж и годовалый ребенок.

Дарья Фадина

Спустя несколько месяцев пропала 28-летняя Дарья Фадина из поселка Новосергиевка. Она поехала к родителям в село Мустаево в 40 километрах от ее дома. По пути она позвонила матери и спросила, какой чай купить. Затем на выезде из поселка Дарья поймала попутную машину. От Новосергиевки до Мустаева ехать около получаса, но Дарья не приехала к родителям ни через час, ни к вечеру, ни на следующий день.

Позднее ее мать Анна Фадина вспоминала, что услышала короткий звонок от дочери, который оборвался прежде, чем она взяла трубку. После этого Дарья не отвечала на звонки. Ее объявили в федеральный розыск, сюжет о ней вышел в передаче «Жди меня», но ее тело так и не нашли.

Екатерина Морозова

В следующем году, 10 июля 2011 года, пропала 19-летняя Екатерина Морозова. В тот день она была дома у бабушки в Оренбурге. Там, как впоследствии вспоминала ее мать, Екатерина поссорилась с бабушкой: той не понравилось, что внучка громко разговаривала по телефону с другом, и она сделала ей замечание. Екатерина ответила, что в таком случае уйдет из дома, и попросила у своей матери ключи от дома в хуторе Степановский, где они жили. «Давай поспим и поедем вместе, когда уже рассветет», — предложила ей мать.

Однако Екатерина отказалась, вызвала такси и уехала. Чуть позже она позвонила матери и рассказала, что добралась до дома. Днем 10 июля родственники не смогли дозвониться до нее. Когда ее мать приехала домой, Екатерины там не оказалось. Ее объявили в розыск, однако поиски до сих пор ни к чему не привели.

Скоро буду дома

В Оренбургской области ходили слухи, что женщин похищают в секс-рабство. В 2010 году там действительно задержали мужчин, которые нелегально вывозили женщин в Казахстан и заставляли заниматься проституцией.

Как вспоминала координатор поискового отряда «ОренСпас» Ирина Зацепина, версия о похищении торговцами людьми была основной, когда пропала 24-летняя жительница села Домбаровка Алина Кужагулова. 20 августа 2011 года она пошла к остановке, чтобы сесть на автобус до Оренбурга, но туда не доехала, а вечером не вернулась домой. Кужагулова никогда не уходила из дома, не предупредив, поэтому ее родственники сразу обратились в полицию, и ее объявили в розыск.

«Нам позвонил мужчина и сказал: “Приезжайте в Орск. Я с полицией работать не буду, а вам расскажу. Тут целый трафик, девушек массово увозят в Казахстан, я даже могу сказать номера машин”. Сейчас я думаю, что это был очередной сумасшедший или любитель пошутить», — рассказывала о поисках Кужагуловой Ирина Зацепина.

Алина Кужагулова

Через два месяца грибники нашли в лесу тело Алины. Оно было настолько изуродовано, что ее матери для опознания показали только разорванную одежду.

В сентябре 2011 года пропала 20-летняя Гузель Калтаева. Она поехала в Орск на день рождения подруги и собиралась вернуться домой в село Тасбулак в часе езды от Орска на маршрутке. Через несколько дней ее сестра обратилась в полицию. Все опрошенные во время поисков водители маршруток отвечали, что не видели девушку, похожую на Калтаеву, и следствие зашло в тупик.

Гузель Калтаева

Той же осенью главный прокурор Оренбургской области Игорь Ткачев обсуждал исчезновения молодых женщин на экстренном собрании — он был недоволен тем, как расследуют эти дела, и велел активнее пресекать случаи торговли людьми.

В марте 2012 года в программе «Вести. Дежурная часть» рассказали о том, что в Оренбургской области пропадают молодые женщины. На тот момент в регионе с 2010 года разыскивали 22 женщин — большинство из них пропало в Домбаровском районе под Орском. Но сотрудники следственных органов отвергали версию, что в области орудует маньяк.

под слоем штукатурки были следы крови, а в подвале — тайник с окровавленными ножами, молотками и леской

«За последние три месяца было два-три факта пропажи девушек приблизительно одного возраста. Впоследствии две из них нашлись, не найдена только одна. Как вы считаете, это маньяк действует?» — спрашивал журналистов глава отдела криминалистики орского СК Дмитрий Анненков.

Вскоре МВД Оренбургской области сообщило о пропаже 23-летней Елены Волковой. 29 апреля 2012 года она не вернулась домой в поселок Краснощеково после поездки в город Кувандык. А в июне пропала жительница поселка Новоорск Гульсам Баймурзинова. Она работала крановщицей на Орском вагонном заводе, и в тот день возвращалась с работы домой, но так и не доехала туда. «Она нам всегда звонила, предупреждала, во сколько будет дома. Ее жизнь была: дом, работа, семья, и чтобы мы были рядом. Постоянно винила себя, что я ее не встретила», — вспоминала в разговоре с журналистами дочь Баймурзиновой Алмагуль.

Последняя жертва маньяка

​​Как писали СМИ, примерно в это время несколько дел об исчезновениях молодых женщин, которые завели в разных районах Оренбургской области, объединили, и начали искать серийного убийцу. Но выйти на его след не удалось только после того, как пропала еще одна женщина.

30 июня 2012 года 18-летняя студентка педагогического колледжа Ольга Журавлева из поселка Победа в пригороде Орска собиралась встретиться в городе с подругой. В девять вечера она позвонила подруге и сказала, что попробует поймать такси или попутку. Вскоре Ольга снова набрала ей и предупредила, что садится в машину и скоро приедет. Но она не появилась дома ни ночью, ни утром следующего дня.

Спустя год рабочий под поселком Джанаталап наткнулся в земле на человеческий череп. Генетическая экспертиза показала, что это останки Журавлевой.

Фото: страница Ольги Журавлевой во «Вконтакте»

Ее родственники нашли женщину, которая последней видела Ольгу. Сначала та не хотела говорить со следователями. Но родственники Ольги смогли уговорить ее дать показания. Тогда она рассказала, что видела, как Журавлева садилась в белый внедорожник.

В Орске на тот момент только два автомобиля подходили под описание. У владельца одной из машин оказалось алиби. Второй внедорожник принадлежал 55-летнему дальнобойщику Валерию Андрееву. Оперативники вычислили по биллингу, что в тот вечер телефон Андреева был рядом с остановкой, где Журавлеву видели в последний раз.

Сбежал без документов

Сначала под подозрение попал младший сын Андреева — он часто брал машину отца. Однако на допросе он сказал, что в день пропажи Журавлевой за рулем был его отец. А Валерий Андреев подтвердил, что проезжал мимо остановки «Завод имени Чкалова» и видел, как девушка ждала маршрутку, однако утверждал, что к нему самому в машину никто не садился. В тот момент улик против него не было, поэтому полицейские решили отпустить его.

Остановка «Завод имени Чкалова» в пригороде Орска. Фото: сервис «Яндекс.Карты»

5 июля 2012 года, выйдя из отделения полиции, Андреев сразу же уехал в неизвестном направлении. Когда оперативники пришли к нему домой с обыском, он уже бесследно исчез. Перед уходом Андреев оставил дома телефон и документы — в том числе водительские права. Спустя пять дней его объявили в розыск.

Почему Андреева отпустили? Один из сотрудников силовых структур рассказывал в интервью изданию «Урал56.Ру», что не понимает, как полицейские могли отпустить Андреева. «Если отпускают с условием, что человек должен завтра опять прийти в полицию, то кто послушается? Когда я работал в органах, мы тоже отпускали подозреваемых в преступлениях, но бдительность не теряли: встаешь в пять утра, а полшестого уже у дверей подъезда потенциального преступника. Потому что знаешь, что он может скрыться. Это элементарные вещи, которым учить не надо», — объяснял он. Источник в правоохранительных органах Оренбургской области рассказал журналистам, что Андреева не задержали сразу, потому что он якобы заявил в полиции, что у него нет с собой паспорта. Тогда его попросили вернуться за документом и прийти позже. После этого он исчез.

В салоне его фуры и багажнике внедорожника полицейские обнаружили следы пятен, которые до этого кто-то пытался отмыть. Как показала экспертиза, это были следы спермы Андреева и крови Ольги Журавлевой. Также там обнаружили вещи и частички кожи семи женщин, которые пропадали в Оренбургской области с 2006 по 2012 годы.

Годом раньше следственный комитет просил у жителей региона помощи в розыске семи пропавших девушек, но до пропажи Ольги Журавлевой свидетелей не находилось. Только после того, как стало понятно, что Андреев — серийный убийца, следователи начали проверять, могут ли быть связаны с ним другие исчезновения.

Тогда они выяснили, что чаще всего Андреев ездил из Оренбурга по федеральной трассе М5 «Урал» в Челябинск и Самару. Из нескольких населенных пунктов рядом с этой дорогой на запросы областной полиции ответили, что жительницы поселков в предыдущие годы часто пропадали.

По версии следствия, Андреев подъезжал к девушкам, которые ловили попутку или ждали автобус на остановке. Как говорили полицейские, внешность дальнобойщика вызывала доверие и казалась безобидной, поэтому многие без опаски садились в машину. Там Андреев оглушал их ударом по голове, а затем насиловал и убивал либо прямо в кабине, либо в гараже.

Автомобиль Валерия Андреева на записи камеры наблюдения. Кадр: ПсиХ⛔️паты среди NACC • PRO NACC crime / YouTube

Следователи установили, что некоторых девушек он удерживал там несколько часов. На стенах гаража эксперты под слоем штукатурки обнаружили следы крови, а в подвале — тайник с окровавленными ножами, молотками и леской.

Как позже говорил журналистам начальник отдела криминалистики оренбургского СК Дмитрий Анненков, Андреев, вероятно, понимал, что когда-нибудь на его след выйдут. Поэтому на допросе он отрицал свою вину и держался уверенно, и сотрудники Следственного комитета не нашли оснований, чтобы задержать его. По словам Анненкова, у Андреева уже был план побега — иначе бы ему не удалось так быстро и незаметно скрыться.

Предметы, найденные при обыске у Андреева. Кадр: Вести оренбуржья

Следствие считает доказанными убийства Андреевым восьми женщин: Дарьи Фадиной, Айжан Уркумбаевой, Екатерины Морозовой, Елены Волковой, Эльвиры Мулдабековой, Гузели Калтаевой, Гульсам Баймурзиновой и Ольги Журавлевой.

Примерный семьянин

Валерий Андреев родился 10 апреля 1957 года в поселке Шалкарский Оренбургской области. После окончания школы он перебрался в Орск и устроился дальнобойщиком. С 1997 года он работал в местной автотранспортной компании «Геро-транс». У Андреева не было судимостей, а за 15 лет водительского стажа его, по сведениям журналистов, всего трижды штрафовали за превышение скорости.

Андреев был женат, у него было двое сыновей. Его жена работала медсестрой в хирургическом отделении одной из орских больниц.

Валерий Андреев

Фото: Управление МВД России по Оренбургской области

Местные журналисты нашли видео, где Андреев поздравлял со свадьбой старшего сына, желал молодоженам любви, счастья и благополучия и дарил им деньги.

Знакомые и родственники отзывались о нем хорошо, но добавляли, что он был замкнутым человеком. Коллеги говорили, что Андрееву нравилось ездить в рейсы без напарников. Они предполагали, что он платил за секс: в кабине его фуры иногда находили женское белье, бижутерию или косметику.

«Никогда в караваны с нами не ходил. Мы идем несколькими машинами, а он постоянно где-то терялся. Тогда никто и не обращал внимания», — рассказывал журналистам коллега Андреева Николай Долгов.

Кроме того, некоторые коллеги говорили журналистам, что в середине 2000-х годов Андреев стал более замкнутым и стремился оставаться в одиночестве.

Жена Андреева рассказывала журналистам, что в последний раз муж звонил ей 6 июля 2012 года. С того момента он, по словам близких, больше не выходил на связь ни с ней, ни с другими родственниками. Андреева не верила, что ее муж — маньяк, и считала, что его оклеветали. «Он мне звонил с чужого телефона. Я у него спросила, почему он не приехал. Он мне сказал: “Пусть разбираются”. Вокруг стали появляться ориентировки. Я как жена все это срывала», — говорила она орским журналистам.

Андреев на свадьбе старшего сына. Кадр: Вести оренбуржья

«Он [старший сын Андреева] от отца отвернулся сразу. Я бывший работник железной дороги. Он тоже работал на станции. Мы с ним виделись. Конечно, не разговаривали. Но его коллеги рассказывали, что, когда все стало известно, он замкнулся, сразу отвернулся от отца. О судьбе младшего сына не знаем», — рассказала журналистам тетя последней жертвы Андреева Ольги Журавлевой.

В 2024 году с его женой связался автор ютуб-канала «Контекст» Илья Егоров. «Вы что, следователь? Или кто вы такой? Я не хочу ни с кем разговаривать, оставьте нас в покое», — ответила ему Андреева.

через пять минут водитель попутки вернулся в плохом настроении, он выглядел рассерженным и нервным

Старший сын Андреева ответил, что не хочет давать комментарии и что ему ничего не известно об отце. А младший сказал, что не хочет выставлять на всеобщее обсуждение тяжелую для семьи тему. «Ребят, правда, поднимайте лучше глобальные проблемы, которые намного важнее, у вас это же неплохо получается. Бесконечных допросов в полиции с меня достаточно», — объяснил он.

Маньяка видели везде

Орского маньяка искали в других городах, особенно в находящихся на трассах, по которым он ездил. Но ни в Оренбурге, ни в Челябинске, ни в Нижнем Новгороде найти Андреева не удалось. В 2013 году оренбургская полиция предлагала за помощь в поимке маньяка 500 тысяч рублей, а затем МВД РФ предложило еще миллион за информацию о его местонахождении.

Как маньяка искали с экстрасенсами? В конце 2012 года в Оренбургской области сняли выпуск «Битвы экстрасенсов» про «орского маньяка» и исчезновение женщин. По словам ведущего, на встречу с «экстрасенсами» пришли десятки человек, у которых пропали дети, а также сотрудники следственного управления области. Участники шоу, экстрасенсы Леонид Коновалов и Зулия Раджабова, описали маньяка как «коренастого мужчину» старше 50 лет с квадратным лицом. Впрочем, полицейские к тому моменту уже давно публично показывали фоторобот Андреева. Следователи подтвердили, что те правильно описали внешность «орского маньяка». Затем «экстрасенсов» привели в гараж, где Андреев пытал и убивал женщин. Раджабова заметила, что в подвале гаража все еще оставались следы крови. А потом Коновалов и Раджабова сказали оперативникам, где может находиться Андреев. Однако его так и не нашли. В выпуске видно, что полицейские смеялись во время съемок программы. Координатор поискового отряда «ОренСпас» Ирина Зацепина говорила, что съемки программы навредили поискам маньяка, потому что тогда они «приобрели мистический оттенок». Сестра пропавшей Айжан Уркумбаевой Гульжан Жусупова рассказала, что увидела в передаче кольцо, которое якобы принадлежало Айжан. На момент съемок родственникам Уркумбаевой не вернули ни одной ее вещи, поэтому они очень удивились. Муж Айжан позвонил в Следственный комитет и спросил про кольцо, но оказалось, что создатели программы просто использовали чужое украшение. Это не первый подобный случай. «Битва экстрасенсов» выходит с 2007 года, и проект часто критиковали за постановки и обман зрителей. Например, победительница проекта 2015 года Джулия Ванг через несколько лет заявила, что у нее нет паранормальных способностей, а экс-ведущий Михаил Пореченков говорил журналистам, что в программе «все вранье». В 2017 году передача получила антипремию за популяризацию лженауки от Министерства образования и науки РФ.

В 2019 году Андреева включили в список самых разыскиваемых Интерполом убийц. Следственный комитет и МВД разослали ориентировки на него по всей России.

За 13 лет жители многих регионов России и Казахстана говорили, что видели Андреева. Первые такие сообщения поступили из дачных поселков в Оренбургской области, но там никого не нашли. «Не может человек исчезать совсем бесследно. Все равно же он где-то находится, где-то проживает, кто-то его видит», — говорил журналистам в 2013 году глава отдела криминалистики оренбургского СК Дмитрий Анненков.

В 2020 году в «Новой газете» появилось анонимное письмо от журналистки из поселка Торковичи Ленинградской области. Женщина под псевдонимом Инна Иванова рассказала, что якобы видела «орского маньяка» на крыльце местного магазина, куда пошла с шестилетней дочкой.

«Мужчина подскакивает к нам, спрашивает дочку: “Ну чего плачешь?” Потом достает маленький, в клеточку, батончик “Рот Фронт”, протягивает его дочке и говорит нам: “Пойдемте, пойдемте, я вас успокою”. Руками не трогает, никуда не тащит, но как-то неопределенно показывает в сторону многоэтажек. Я быстро сажаю дочь на велосипед, пристегиваю и гоню прочь», — описывала Иванова встречу с тем мужчиной.

Иванова обратилась к полицейским: те несколько месяцев присылали ей уведомления о том, как движется ее «дело». «​​Меня, признаться, во всей этой истории больше напугал не сам маньяк, а последовавшая после него двухмесячная переписка. Потому что если вам встретится под прицелами видеокамер серийный маньяк, за информацию о котором обещан миллион, вы в лучшем случае получите ворох писем и к вам приедет дознаватель, который попросит у вас разрешения выйти в интернет, чтобы посмотреть на лицо преступника, потому что никаких баз данных Интерпола у него нет», — рассказывала она.

Фото: группа «Торковичи» во «ВКонтакте»

Полиция в итоге не нашла Андреева в Торковичах. Впрочем, журналистка признавала, что это мог быть и не он.

О том, что Андреева видели на улице или в транспорте, рассказывали жители Рязани, Красноярска, Подмосковья и других городов и регионов России. Однажды человека, похожего на Андреева, заметили в отеле на Кубе в городе Варадеро. Мужчину, якобы похожего на «орского маньяка», видели даже во французском городе Соттевиль-ле-Руан.

В психбольнице или мертв

В 2024 году пара, путешествовавшая в 2017 году автостопом по Казахстану, рассказала журналистам, что однажды ночью они сели в попутку — за рулем зеленого автомобиля сидел седой мужчина. По дороге он очень подробно расспрашивал их о том, есть ли у них знакомые рядом, почему они оказались так далеко от города, и часто смотрел на девушку. Затем он остановился у лесополосы, сказал, что хочет порыбачить, и предложил ей присоединиться.

Пара отказалась идти с ним, тогда водитель достал удочки и ушел, но через пять минут вернулся в плохом настроении. Девушка рассказала, что он выглядел рассерженным и нервным. Позднее молодые люди увидели ориентировку на Андреева и поняли, что подозрительный мужчина был очень похож на «орского маньяка».

В 2020 году очевидцы сообщали, что якобы видели Андреева в ​​психиатрической больнице казахстанского города Актау. Но в Казахстане его тоже не нашли.

Вероятно, прятаться Андрееву удается благодаря непримечательной внешности. Также его внешность за эти годы могла измениться: он мог похудеть или набрать вес, отрастить усы и бороду, побриться наголо.

На паблик о поисках «орского маньяка» во «ВКонтакте» подписаны больше 2000 человек. Почти каждый день там появляются посты о том, что кто-то видел человека, похожего на Андреева, или пожилого мужчину, который странно себя вел.

В мае 2024 года в карьере у озера Плотино в поселке Аккермановка Оренбургской области обнаружили разложившиеся останки мужчины. В июле 2025 года в открытом доступе появился фоторобот, изображающий, каким этот человек был при жизни. Многие люди, увидев портрет, решили, что лицо человека на нем напоминает «орского маньяка». Внимание следствия также привлекли золотые коронки на зубах: у Андреева они тоже были. Но в Следственном комитете не подтвердили, что останки принадлежат ему.

