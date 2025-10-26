Тайна фермера

Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь

В 1990-х годах, когда жителю Парижа Мишелю Ламбену было за 40, он переехал на юг Франции и стал владельцем фермы. Ламбен занялся производством козьего сыра и продавал его в рестораны и тем, кто проезжал мимо. В 2004 году выяснилось, что он вел двойную жизнь, о которой не догадывались его соседи. Подробности — в новом материале тру-крайм рубрики «Холода».



В июле 2004 года в местную церковь в Мужане, небольшом городе на юго-востоке Франции, зашла женщина около 50 лет. Внутри ее уже ожидали двое полицейских, которым она сама назначила встречу. Один из них, старший офицер судебной полиции Бернар Маскарели, позже вспоминал, что женщина выглядела напуганной. Она сказала, что боится за свою жизнь: ее бывший гражданский муж якобы угрожал порезать ее на куски.

Мужан. Фото: Olivier Cleynen / Wikimedia Commons

Женщину звали Николь Росси, она работала в доме престарелых в Мужане и пришла рассказать о своем муже Мишеле Ламбене, с которым они прожили вместе больше 20 лет. Они вместе купили землю и стали владельцами фермы. Ламбен занялся производством козьего сыра и продавал его в ближайшие рестораны. А еще многие годы убивал людей.

Офицеру Маскарели было сложно даже просто уследить за всеми преступлениями, о которых рассказывала Росси. Поначалу ему казалось, что в ее рассказе много преувеличений. Но вскоре оказалось, что все в ее словах было правдой.

Проблемная юность

Ламбен был из многодетной семьи — в ней было восемь детей. Его мать была уборщицей, а отец, по разным данным, работал или в парижской курьерской службе, или обработчиком металла. Сам Ламбен бросил школу, когда ему было 14 лет, и некоторое время работал мясником, а затем стал слесарем.

Он впервые женился вскоре после того, как ему исполнилось 18 лет, и в браке у него родилось три дочери. Однако примерным семьянином он не был. Ламбен часто изменял жене, а домой по его вине нередко наведывалась полиция. В 1967 году Ламбен впервые попал в поле зрения полиции за нарушение запрета на ношение оружия.

«По-моему, живым закопали» Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали Криминал 17 минут чтения

К 1973 году его подозревали в мошенничестве, кражах и нанесении телесных повреждений. Во второй половине 1970-х годов, угрожая оружием, он ограбил фирму, в которой на тот момент работал, и скрылся с 250 тысячами франков (больше 38 тысяч евро на сегодняшний день). Во второй половине 1970-х годов он получил срок. Жена подала на развод. Выйдя на свободу в 1981 году, Ламбен остался один.

Именно тогда, во время одной из поездок на юг, Ламбен познакомился с местной жительницей Николь Росси.

Ближе и ближе

Сначала Росси продолжала видеться с другими мужчинами, чем Ламбен был недоволен. Однажды на вечеринке у Росси один из ее любовников постучал в дверь, когда она уже была с Ламбеном. Гостя звали Мишель Тасселли. Они с Ламбеном пожали друг другу руки и выпили вместе, но атмосфера была напряженной. Перед тем как уйти, Тасселли сказал Николь, что ей не стоит связываться с этим бродягой, и посоветовал как можно скорее от него избавиться.

Ламбен не смог проглотить оскорбление. Спустя несколько дней, 21 января 1983 года, Тасселли праздновал день рождения у Росси. Он вышел от нее около 23 часов. Это был последний раз, когда его видели в живых. На следующий день его нашли застреленным в собственной машине. В ночь убийства Ламбен пришел к Росси и во всем признался. Сперва она ему не поверила, но, даже когда тело Тасселли нашли, продолжила с ним встречаться.

Ламбен и Росси. Фото: Au bout de l’enquête — France Télévisions / Youtube

Ламбен постепенно восстановил контакт с дочерьми и представил им свою возлюбленную на семейном ужине 17 июля 1983 года. На ней присутствовал и брат его бывшей жены — Камель Жандуз по прозвищу Марсель. Ламбен рассказывал Росси, что попал в тюрьму за ограбление именно из-за Марселя. Тот якобы его подставил и сдал его полиции.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

После ужина Ламбен и Росси должны были подвезти Марселя. За руль села Росси. По дороге Ламбен предложил показать Марселю оружие, которое он прятал в заброшенном здании неподалеку. Когда мужчины пошли осматривать тайник, Росси осталась в машине. Внезапно она услышала выстрелы. Вскоре Ламбен вернулся один с одеждой Марселя и сказал, что убил его.

«Ламбен сказал мне, что Марсель умолял его не убивать, потому что у него были дети. Чтобы тот не убежал, он выстрелил ему в колено. Я ничего не сказала, но была в ужасе», — впоследствии говорила Росси.

После пропажи Марселя его близкие обратились в полицию и разместили объявление в издании Le Parisien. Однако его тело так и не нашли.

Больше крови

Как позже рассказывала полицейским Росси, в то время Ламбен совершил еще несколько убийств.

В октябре 1983 года он вернулся домой и сказал Росси, что на земле стало «на двоих ублюдков меньше». Речь шла об убийстве автомеханика Кристиана Лепажа и его друга. Неизвестный приехал в мастерскую Лепажа на мотоцикле, расстрелял его и скрылся

А неподалеку от Парижа убили друга Лепажа, Жан-Жака Вийе. Полиции не удалось раскрыть преступления по горячим следам. Сам Ламбен рассказал Росси, что познакомился с Вийе и Лепажем, отбывая срок за ограбление. Ламбен якобы обыграл их в покер, но те не хотели отдавать ему его выигрыш. Тогда он решил их убить.

30 лет лжи Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях Криминал 12 минут чтения

6 января 1984 года в пригороде Парижа застрелили Кристиана Сальмона. Перед смертью Сальмон успел сказать жене и прибывшим на место сотрудникам скорой помощи, что в него стрелял Мишель Ламбен. Его объявили в розыск. Какое-то время он прятался дома у Николь Росси, но все же пришел в полицию и потом предстал перед судом присяжных.

Мишель Ламбен. Фото: Au bout de l’enquête — France Télévisions / Youtube



Во время процесса адвокат Ламбена говорил, что у его подзащитного есть алиби — в момент убийства тот был в хозяйственном магазине. В качестве доказательства присяжным показали чек. Этого хватило, чтобы в 1986 году Ламбена оправдали.

По словам Росси, позже, несмотря на оправдательный приговор, Ламбен признавался ей, что именно он убил Сальмона. Мотивом стала ревность — сожительница Сальмона была бывшей девушкой Ламбена.

Новая жизнь

Вскоре после оправдательного приговора Росси и Ламбен поселились в окрестностях Мужена на юго-востоке Франции. Ламбен сначала работал в доме престарелых, а затем стал заниматься производством козьего сыра.

Однако жизнь была спокойной только на первый взгляд. Рассказ Росси позволил следователям получить информацию о преступлениях Ламбена в этот период. Притворяясь обычным фермером, он продолжил убивать.

Предметы, найденные на ферме Росси. Фото: Au bout de l’enquête — France Télévisions / Youtube

Вскоре после того как Росси дала показания в церкви, полицейские провели обыск на ферме Ламбена и нашли целую коллекцию оружия: динамитные шашки, карабины, ружья, а также улики, которые помогли раскрыть дело о пропаже в 2004 году местного жителя — Жана-Ива Гере. Сначала его вещи обнаружили при обыске у Ламбена, а затем его тело выкопали на территории фермы.

Под снегом Солдатской горы В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал Криминал 17 минут чтения

Несмотря на внешне спокойную жизнь, Ламбен сохранил связи с преступным миром. Перед исчезновением Гере у него с Ламбеном было некое общее дело, в котором оба были замешаны. Предположительно, они готовили побег из тюрьмы заключенного Эмиля Форназари, который был осужден за ограбление ювелирного магазина и банка. Это были типичные для Лазурного Берега преступления в 1980-х годах.

На ферме Ламбена полицейские нашли письма с описанием плана побега Форназари. Они обнаружили металлическую лестницу и нашивки жандармерии. Это позволяло думать, что проект побега действительно был реалистичным.

Ламбен и Гере обсуждали возможный гонорар за побег. Речь шла о 28 тысячах евро, позже рассказывал брат пропавшего Гере. Вероятно, эти деньги и стали поводом для конфликта. Позднее на допросе Ламбен признался, что застрелил приехавшего к нему Гере и спрятал его тело.

Не последний судебный процесс

Ламбена признали виновным в убийстве Жан-Ива Гере. Его приговорили к 20 годам заключения, но в апелляции срок снизили до 18 лет.

Росси тем временем продолжила рассказывать о преступлениях бывшего партнера. По ее признанию, она решилась рассказать обо всем из ревности и мести. В 2004 году Ламбен познакомился с молодой студенткой. Они влюбились друг в друга, и Ламбен хотел уйти от Росси.

Благодаря ее показанием полиция возобновила расследование еще одного старого дела. В 2002 году на юге Франции произошло странное убийство. Робер Луди работал сторожем в школе и однажды не вернулся домой со смены. Его сестра забеспокоилась, когда не смогла с ним связаться. Тело Луди нашли на пассажирском сидении его машины, прямо на школьной парковке.

Позже следователи выяснили, что сторож погиб от двух выстрелов в голову. Дело оставалось в архиве до тех пор, пока при обыске у Ламбена не нашли пистолет, из которого убили Луди. Росси подтвердила, что Ламбен рассказывал ей об этом убийстве, и описала еще несколько кровавых убийств, которые Ламбен совершил на своей ферме.

Росси в суде. Кадр: France 3 Côte d’Azur

В настоящее время Ламбен отбывает пожизненный срок, который ему назначили за убийство Луди. Следователи считают, что в общей сложности он мог совершить 10 убийств, но по некоторым преступлениям уже истекли сроки давности. Сейчас Ламбену 75 лет, и уже на последнем процессе в 2017 году ему требовалось медицинское кресло. Однако родные его жертв пытаются добиться, чтобы его привлекли к ответственности за все убийства.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности