Европейский оркестр исполнил Томми Кэша

Музыкальный коллектив Grupo Talía выложил в своем ютьюб-канале видеозапись выступления с оркестром Мадрида и хором Talía в Национальном концертном зале испанской столицы. Там музыканты исполнили песню Espresso Macchiato участника «Евровидения» этого года, эстонского рэпера Томми Кэша.

Концерт под названием Eurocanción Sinfónica состоялся еще в июле этого года. Его программа состояла из лучших песен, представленных на «Евровидении» за все время существования конкурса и адаптированных под исполнение симфоническим оркестром. Аранжировку Espresso Macchiato сделал композитор Алехандро Вивас, а оркестром управляла дирижер Сильвия Санс Торре.

Песня Томми Кэша не была заявлена в основной программе концерта — ее музыканты исполнили в качестве сюрприза-бонуса. В Grupo Talía отметили, что песня «вызвала улыбки и аплодисменты во всем концертном зале».

Сам Томми Кэш одобрил исполнение своей песни, написав под видео комментарий «Tommaso approves (Томмасо одобряет)». За 11 дней с момента публикации видео его посмотрели почти полмиллиона человек.

Томми Кэш занял третье место на «Евровидении» в этом году. Победителем конкурса стал представитель Австрии JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич, представивший сингл Wasted Love. В день финала 17 мая главным фаворитом конкурса, по данным букмекеров, была группа KAJ из Швеции, которая представила песню Bara Bada Bastu («Давай просто попаримся»).

Еще до начала «Евровидения» итальянские чиновники подали протест против песни Томми Кэша, посчитав ее оскорбительной. По их мнению, в тексте песни итальянцы ассоциировались «прежде всего с мафией и показной роскошью».