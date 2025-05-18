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Мир

Назван победитель «Евровидения»

2 минуты чтения 02:00 | Обновлено: 02:37

17 мая в швейцарском городе Базель состоялся финал «Евровидения-2025». Победу в конкурсе одержала Австрия. Ее представил JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич, с синглом Wasted Love.

Второе и третье место по результатам голосования заняли Израиль и Эстония соответственно. Австрия получила наибольшее количество голосов жюри — 258. Всего JJ присудили 436 баллов. Второе и третье место по его оценкам заняли Швейцария и Франция.

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Полуфиналы «Евровидения» прошли 13 и 15 мая. На каждом из них отобрали по 10 финалистов. После первого полуфинала в финал попали Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина. В то же время Словения, Азербайджан, Бельгия, Хорватия и Кипр не прошли в финал.

После второго полуфинала конкурс покинули Австралия, Чехия, Грузия, Ирландия, Черногория и Сербия, а в финал вышли представители Армении, Австрии, Дании, Финляндии, Греции, Израиля, Латвии, Литвы, Люксембурга и Мальты.

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Также в финале выступили страны, которые попадают в него автоматически на правах основателей конкурса — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, — а также Швейцария, которая принимала «Евровидение» в этом году и выиграла его в прошлом году.

По данным DW, во время выступления в финале израильской певицы Юваль Рафаэль пропалестинские активисты попытались забросать сцену пакетами с краской. Они попали в журналистов и зрителей, позже служба безопасности задержала троих человек.

В день финала, по данным букмекеров, фаворитом конкурса была группа KAJ из Швеции, которая представила песню Bara Bada Bastu («Давай просто попаримся»). Также высокие шансы на победу были у Австрии, Франции и Финляндии.

В феврале сообщалось, что итальянские чиновники подали официальный протест на песню Томми Кэша, который представил Эстонию. По их мнению, в песне Espresso Macchiato итальянцы «ассоциируются с привычными клише о кофе и спагетти».

Кроме того, в марте стало известно, что Мириане Конте, которая представила Мальту, запретили выступать с песней Kant из-за созвучия ее названия с оскорбительным термином на английском языке. На мальтийском языке это слово означает «пение».

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