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Интернет и мемы

Итальянские чиновники пожаловались на песню Томми Кэша для «Евровидения»

20:20 20.02.2025

В Италии организация по защите прав потребителей Codacons подала в Европейский вещательный союз официальный протест на песню, которую собирается исполнить на конкуре «Евровидение» эстонский рэпер Томми Кэш. Песня называется Espresso Macchiato и исполняется на смеси итальянских слов с английскими, а в номере для сцены певец изображает стереотипного мафиози, сообщила Русская служба Би-би-си.

В обращении Codacons к Европейскому вещательному союзу говорится, что организация уважает «свободу самовыражения артистов», но «не может не выразить сомнения в связи с включением песни, которая оскорбляет множество людей».

В обществе защиты прав потребителей обратили внимание, что в тексте песни итальянцы не только «ассоциируются с привычными клише о кофе и спагетти», но «прежде всего с мафией и показной роскошью», а итальянский народ показан в образе «завязанного двойным узлом с организованной преступностью».

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Поскольку на конкурсе принято отвергать песни исполнителей с сексистскими и оскорбительными текстами в адрес женщин, итальянские чиновники посчитали уместным «на основе того же критерия» не допускать к участию в «Евровидении» песню, «оскорбляющую страну и целое сообщество и рискующую передать неверные послания, наносящие ущерб репутации нации и ее жителей».

Ранее сенатор ультраправой итальянской партии «Лига» Марко Чентинайо опубликовал в инстаграме отрывок из клипа Кэша на песню Espresso Macchiato. Политик подписал ролик словами «Кто оскорбляет Италию, тот должен быть исключен из «Евровидения»», пишет Би-би-си.

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При этом под видео с песней на ютубе журналисты Би-би-си нашли и позитивные комментарии на итальянском: «Я буду голосовать за Эстонию!», «No stresso, no stresso, don’t need to be depresso — я как итальянец, пожалуй, набью себе такую татуировку».

Песня Espresso Macchiato и видео номера с ее исполнением стали в самой Италии вирусными, сообщило итальянское информационное агентство ANSA. Агентство пишет, что Espresso Macchiato «вызвало споры» в соцсетях.

Номер 33-летнего Кэша 18 февраля победил на национальном отборе исполнителей, которые должны представить Эстонию на «Евровидении». Полуфиналы и финал конкурса должны состояться в мае в Швейцарии. Настоящее имя Кэша — Томас Таммеметс, он начал карьеру в 2013 году.

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