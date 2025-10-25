EN
EN
Мир

Переговорщик Путина допустил новый обмен заключенными между Россией и США

08:25 | Обновлено: 10:50

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил в интервью американской журналистке Ларе Логан, что Москва и Вашингтон могут снова обменяться заключенными. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

«И есть некоторые идеи относительно других широких обменов, которые могут состояться, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам. Думаю, что есть некоторые дискуссии», — заявил Дмитриев во время визита в США.

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
Экономика13 минут чтения

Отмечается, что в этом году Россия и США провела два обмена заключенными, а в августе прошлого года состоялся наиболее громкий обмен, в ходе которого в Москву вернулись в частности осужденный за убийство в Германии бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Вадим Красиков и входивший в окружение российских оппозиционеров Павел Рубцов.

В этом году Москва и Вашингтон провели обмены в феврале и апреле. В результате в США вернулись в том числе артистка балета Ксения Карелина и школьный учитель Марк Фогель.

Ранее Дмитриев пригрозил американцам ростом цен на бензин из-за введенных против России санкций. При этом спецпосланник Путина отказался отвечать на вопрос о том, с кем именно у него запланированы встречи в ходе визита в США. Однако СМИ сообщили, что Дмитриев должен встретиться со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Майами. По данным Politico, их встреча запланирована на 25 октября.

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

На этой неделе США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла», потребовав от России согласиться на прекращение огня в Украине. В американском Минфине заявили, что причиной введения ограничений стало «отсутствие у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине».

