Переговорщик Путина пригрозил США ростом цен на бензин

Спецпредставитель Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев во время поездки в Соединенные Штаты заявил, что новые санкции американского Минфина вызовут рост цен на бензин в США. Об этом сообщает Reuters.

Санкции против «Роснефти» и «Лукойла» «приведут лишь к тому, что бензин на американских заправках станет дороже», считает представитель Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Дмитриев отказался ответить журналистам, с кем он ведет переговоры в США, и отметил, что его визит был запланирован «довольно давно», и американские власти не отменили его, несмотря на «ряд недавних недружественных шагов».

По данным CNN, Дмитриев прилетел в США для переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Источники телеканала сообщили, что он хочет «продолжить обсуждение отношений между США и Россией», которые обострились в последнее время.

Американский чиновник и еще один осведомленный о планах политиков источник сообщили Axios, что Дмитриев в субботу должен встретиться со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Майами.

Минфин США в среду внес в санкционный список «Роснефть», «Лукойл» и десятки их дочерних предприятий. Чиновники пояснили, что сделали это из-за «отсутствия у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине».

Одновременно с введением новых санкций Трамп подтвердил, что отменил личную встречу с Путиным в Будапеште, о которой они договорились в ходе телефонного разговора 16 октября. Он допустил, что такие переговоры возможны в будущем.