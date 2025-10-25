EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Переговорщик Путина пригрозил США ростом цен на бензин

2 минуты чтения 00:53

Спецпредставитель Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев во время поездки в Соединенные Штаты заявил, что новые санкции американского Минфина вызовут рост цен на бензин в США. Об этом сообщает Reuters.

Санкции против «Роснефти» и «Лукойла» «приведут лишь к тому, что бензин на американских заправках станет дороже», считает представитель Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Дмитриев отказался ответить журналистам, с кем он ведет переговоры в США, и отметил, что его визит был запланирован «довольно давно», и американские власти не отменили его, несмотря на «ряд недавних недружественных шагов».

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
Экономика13 минут чтения

По данным CNN, Дмитриев прилетел в США для переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Источники телеканала сообщили, что он хочет «продолжить обсуждение отношений между США и Россией», которые обострились в последнее время.

Американский чиновник и еще один осведомленный о планах политиков источник сообщили Axios, что Дмитриев в субботу должен встретиться со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Майами.

За что посадили самого преданного генерала Путина
За что посадили самого преданного генерала Путина
И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства
Политика9 минут чтения

Минфин США в среду внес в санкционный список «Роснефть», «Лукойл» и десятки их дочерних предприятий. Чиновники пояснили, что сделали это из-за «отсутствия у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине».

Одновременно с введением новых санкций Трамп подтвердил, что отменил личную встречу с Путиным в Будапеште, о которой они договорились в ходе телефонного разговора 16 октября. Он допустил, что такие переговоры возможны в будущем.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01
«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01 24 октября
«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01 23 октября
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен