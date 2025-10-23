США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и призвало Россию согласиться на немедленное прекращение огня. Ранее о том, что США введут «существенные» санкции, заявил глава министерства Скотт Бессент.

Минфин подчеркнул, что вводит новые санкции из-за «отсутствия у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине». Американские чиновники считают, что эта мера усилит давление на российский энергетический сектор и снизит возможности Кремля по финансированию армии и поддержке ослабленной экономики.

«Сейчас самое время прекратить убийства и немедленно объявить о прекращении огня», — заявил Бессент. «Учитывая отказ президента Путина прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, финансирующих военную машину Кремля. Министерство финансов готово предпринять дальнейшие действия, если это необходимо, чтобы поддержать усилия президента Трампа по прекращению очередной войны. Мы призываем наших союзников присоединиться к нам и соблюдать эти санкции», — добавил он.

Кроме «Лукойла» и «Роснефти» США внесли в санкционный список около 30 компаний, которые принадлежат им более чем на 50%. Это дочерние предприятия, которые занимаются разведкой и добычей в разных регионах России.

Соединенные Штаты собирались объявить о «существенном» усилении санкций за полномасштабное вторжение в Украину в ночь на 23 октября по московскому времени, следовало из заявления главы Минфина США Скотта Бессента.

По данным агентства Reuters, все страны Евросоюза договорились о введении против России 19-го пакета санкций. Новые ограничения будут включать в себя запрет на импорт сжиженного природного газа из России.