«По-моему, живым закопали»

Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали

Молодые супруги из Могилева Татьяна и Игорь Гершанковы несколько лет обманывали людей — в 2010 году их даже судили за махинации с квартирами. Но суд не знал, что на тот момент Игорь совершил уже два убийства. Это раскроется только спустя пять лет — а вместе с тем станут известны и другие преступления банды «черных риелторов». Убийства за квартиры — в материале «Холода».

Весной 2009 года житель беларусского города Могилев Павел Мельниченок решил поменять свою двухкомнатную квартиру на окраине города на жилье подешевле. Он нигде не работал и любил выпить, поэтому хотел какое-то время пожить на вырученную за продажу разницу в цене. У Мельниченка не было близких родственников, но он жил с женщиной, которую звали Валентина Костюшкина. Они долго искали подходящую квартиру для обмена, но их не устраивали предлагаемые варианты.

Через некоторое время Мельниченок рассказал знакомым и соседям, что им уже заплатил деньги человек, который хочет обменять жилье, и скоро они с Костюшкиной переезжают в новую квартиру. А вещи им поможет перевезти их новый знакомый. Почти сразу после сделки Мельниченок и Костюшкина пропали. Близких родственников у них не было, поэтому в милицию обратилась соседка.

Тела Мельниченка и Костюшкиной нашли только спустя шесть лет. Они были первыми жертвами беларусских «черных риелторов». Всего банда убила шестерых человек.

Тихий спокойный мальчик

Будущий главарь банды Игорь Гершанков родился в 1981 году в Беларуси. По словам его матери Людмилы, в детстве он был тихим и спокойным мальчиком, но не очень хорошо учился в школе. После девятого класса поступил в училище в Буйничах (раньше это была деревня, а теперь — агрогородок под Могилевом) на автослесаря и водителя. Получив диплом, он пошел в армию.

«До армии у него не было девочек, никуда не ходил, все время находился дома. Друзья по училищу были у него, общался с ними, но не загуливал. Матом никогда даже не ругался, голоса не повышал. Сначала подумает, потом скажет. В семье то же самое было — ласковым ребенком всегда был. Ничего плохого не могу сказать о нем», — вспоминала мать Гершанкова Людмила в разговоре с журналистами.

После дембеля Гершанков, по словам его матери, устроился работать в кондитерскую фирму «Ивкон» — развозил конфеты по магазинам. Позднее также был водителем в частной компании. Некоторое время он жил в Санкт-Петербурге, но потом вернулся в Могилев.

Слева направо: Татьяна Гершанкова, Семен Бережной, Игорь Гершанков. Фото: sk.gov.by

В начале 2000-х годов Гершанков познакомился с девушкой по имени Татьяна. На тот момент ей было 17 лет — она только окончила школу и была младше его на пять лет. Вскоре они поженились, а зарабатывать на жизнь решили сделками с недвижимостью. Эта мысль им пришла после рассказа матери Татьяны (которая работала в управляющей компании) о том, что у многих людей большая задолженность по коммунальным услугам.

«Приходит мой сын домой и хвастается: “Мама, мы будем заниматься квартирами. Вот люди не платят за квартиры, у них большие задолженности”. Я чуть не упала: “Ты знаешь, чем это пахнет — решеткой”. Но то, что я ему сказала, это было до одного места», — рассказывала впоследствии Людмила Гершанкова.

Когда у Гершанковых родился первый ребенок, его воспитывала по большей части мать Татьяны. В это время супруги занимались сомнительными сделками с недвижимостью: покупали жилье у одиноких или безработных людей с зависимостями, у которых были долги по коммунальным услугам. Должников они переселяли в дома в маленьких деревнях в Могилевской области.

Микроавтобус с гробом

Весной 2009 года Гершанков показал Павлу Мельниченку и Валентине Костюшкиной однокомнатную квартиру, и они согласились переехать в нее. Мельниченок подписал все документы, и его квартира перешла Гершанкову. Но ничего взамен тот им давать не планировал (а однушку они с женой, скорее всего, арендовали).

Есть несколько версий того, что произошло дальше (потому что на суде показания обвиняемых не совпадали). Согласно одной, Гершанков перед сделкой попросил своего знакомого Бориса Колесникова помочь ему, и тот согласился. Тогда Гершанков взял у знакомого микроавтобус, за руль которого сел Колесников. По дороге они заехали в бюро ритуальных услуг, где купили гроб, крест и венок и погрузили их в микроавтобус.

Колесников говорил на допросе, что его попросили помочь с похоронами родственника

Гершанков зашел за Павлом Мельниченком и сел с ним в свой «Мерседес». Колесников поехал за ними. Через некоторое время микроавтобус остановился: Гершанков попросил Мельниченка выйти и посмотреть, не заглох ли он и не нужно ли что-то там починить.

Когда Мельниченок подошел к микроавтобусу, Гершанков ударил его битой по голове. Тот мгновенно потерял сознание и упал на землю. На голову жертвы Гершанков надел пакет и обмотал его скотчем вокруг шеи. Позднее, как говорил Колесников, Гершанков велел ему помочь. Они взяли тело за руки и ноги, положили в гроб и отвезли на деревенское кладбище под Могилевом. Там к машине подошли сотрудники ритуального бюро и закопали гроб.

Потом Колесников рассказывал другую версию. Гершанков попросил его помочь с похоронами. Но, когда они сели в микроавтобус, машина якобы сломалась. Гершанков сказал Колесникову, что скоро приедет знакомый мастер. И когда тот пришел и полез под капот, Гершанков сзади нанес ему несколько ударов битой. «Мастером» был Павел Мельниченок.

На следующий день Гершанков и Колесников снова встретились и поехали в город. На одной из улиц их машина остановилась, Гершанков вышел из нее, а через десять минут вернулся с женщиной, от которой пахло алкоголем, — это была Валентина Костюшкина. Он попросил Колесникова отвезти ее в деревню Боровка под Могилевом. На полпути Гершанков попросил остановить микроавтобус и вышел с веревкой в руках.

Гроб, закопанный риэлторами. Кадр: БЕЛАРУСЬ 4 Могилев / Youtube

Позднее Колесников рассказывал на следственном эксперименте, что ему стало плохо, он вышел из машины и не видел, как убивали Костюшкину. Якобы он услышал треск скотча, вернулся в машину и увидел, что Костюшкина уже мертва — Гершанков задушил ее, обмотав скотчем пакет вокруг шеи. Тело положили в гроб, заколотили его и оставили в микроавтобусе. На следующий день Костюшкину похоронили на деревенском кладбище — но не на том, где закопали тело Павла Мельниченка. На их могилах поставили только железные кресты, на которых не было ни фотографий, ни табличек с именами и датами смерти.

Через некоторое время после пропажи Мельниченка и Костюшкиной следователи вышли на Татьяну и Игоря Гершанковых, которые помогали Мельниченку совершить сделку с квартирой. На допросе они говорили, что только участвовали в размене жилья и не имеют никакого отношения к пропаже. Обвинения в убийстве им не предъявили из-за недостатка доказательств — тела Мельниченка и Костюшкиной тогда еще не нашли.

Но против Гершанковых возбудили уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. В 2010 году суд вынес им приговор — Татьяне Гершанковой дали четыре года лишения свободы условно, Игорю — пять лет колонии. Через два года Гершанков освободился условно-досрочно.

«По-моему, живым закопали»

Выйдя из колонии, Игорь Гершанков продолжил махинации с квартирами. В 2013 году он позвонил Семену Бережному, с которым они познакомились за пять лет до этого, но не были близкими друзьями. Бережной знал, что Гершанков сидел в колонии, но когда тот предложил ему подзаработать, все равно согласился на встречу.

«Мне надо было ходить с документами к людям, у которых была задолженность по коммунальным услугам. И давать им подписывать эти документы. Игорь показал список, там было человек пять. Но я отказался, у меня была работа в Адлере — дорогу строили», — вспоминал Бережной на допросе.

Сергей Ларионов. Фото: БЕЛАРУСЬ 4 Могилев / Youtube

После Адлера Бережной вернулся в Беларусь и согласился сотрудничать с Гершанковым, который к тому моменту нашел новую жертву. Им оказался житель Могилева Сергей Ларионов, который накопил долгов за коммунальные услуги на сумму около 2500 долларов. Бережной вспоминал, что примерно такую же сумму Гершанков попросил у него в долг, чтобы погасить задолженность, а потом предлагал оформить квартиру на него — но от этой идеи в итоге отказались.

В 2013 году в квартиру Ларионова пришел Бережной с фиктивными документами. Он представился судебным исполнителем, сказал, что у Ларионова огромный долг по коммуналке, и предупредил: если тот не заплатит за квартиру, через месяц ее заберет государство. Чуть позже к Ларионову пришли Гершанковы — они сказали, что могут помочь ему продать жилье и купить квартиру чуть меньше. Посмотрев документы, Ларионов согласился.

Позднее выяснилось, что половина квартиры принадлежала сестре Ларионова. Он звонил ей и говорил, что хочет продать жилье. Потом ей позвонил Игорь Гершанков и пытался убедить ее: сказал, что поможет ее брату купить дом и устроить его на работу. В итоге она согласилась продать квартиру.

По словам Бережного, когда сделка была на финальной стадии, Гершанков сказал ему, что планирует убить Ларионова: что он «не человек» и что ему осталось жить всего пару дней.

Бережной на следственном эксперименте показывает, как связывал Ларионова. Кадр: БЕЛАРУСЬ 4 Могилев / Youtube

«Я отказывался, но тогда Игорь сказал, что раз я знаю про его преступный план, то он может при помощи знакомых в милиции свалить все на меня. То есть убьет он, а отвечать буду я. Опасаясь этого, я согласился ему помочь», — говорил Бережной.

При этом Гершанков утверждал, что убийство было идеей Бережного. По его словам, Бережной заверил его, что спишет ему часть долга, если он поможет закопать труп.

После продажи квартиры Гершанков и Бережной предложили Ларионову поехать с ними на природу отметить сделку. Ларионов согласился. По дороге они остановились на площадке для кемпинга и начали выпивать. Бережной, как рассказывал Гершанков, наливал Ларионову все больше и больше — сам он не пил, а только делал вид.

С собой у Бережного было снотворное, которое, вероятно, он добавил в алкоголь. Когда Ларионов уснул, Бережной и Гершанков надели на его шею пакет, обмотали его скотчем и отвезли на кладбище. Там его сбросили в могилу и забросали землей.

Впоследствии Бережной говорил в суде: «По-моему, живым [закопали]. Он еще спал»

«Я подумала, что ее мечты сбылись»

Еще одной жертвой банды стал Николай Ястержемский. Гершанковы познакомились и даже как будто подружились с ним: они помогали ему по дому, покупали продукты и алкоголь, давали деньги. Однажды к Ястержемскому пришел Семен Бережной, который изменил свою внешность — надел парик и очки. Он снова представился судебным исполнителем и сказал, что за долги его квартиру скоро отдадут государству.

Ястержемский быстро согласился продать свое жилье Гершанковым, которые уже успели завоевать его доверие. После продажи жилья его отравили, смешав таблетки с алкоголем, и предложили ему выпить в беседке во дворе дома. Тело Ястержемского отвезли на сельское кладбище, сбросили в могилу и закопали.

Ирина Витковская. Фото: БЕЛАРУСЬ 4 Могилев / Youtube

С одной из жертв, 44-летней Ириной Витковской, Семен Бережной закрутил роман. Вскоре он стал убеждать ее продать квартиру, купить жилье поменьше и дешевле, но в центре города. По другим сведениям, Бережной предлагал ей после продажи квартиры уехать вместе с ним из страны. Знакомые Витковской вспоминали, что она была влюблена и очень рада, что ее жизнь изменится. Поэтому она быстро согласилась на предложение Бережного.

«Она ходила окрыленная, готовилась к новоселью. Когда исчезла, я даже подумала, что ее мечты сбылись», — вспоминала соседка Витковской в разговоре с изданием «СБ Беларусь».

После того как квартиру продали, Витковская села в машину к Бережному и Гершанкову на переднее сидение. Бережной сидел сзади с веревкой, которую ему дал Гершанков. Он быстро обмотал веревку вокруг ее шеи и с силой потянул. В тот момент Бережному стало плохо, он вышел из машины, и его вырвало.

Вскоре из салона вышел Гершанков и позвал его обратно: Витковская уже была мертва. Ее тело отвезли на то же кладбище, где незадолго до этого похоронили Николая Ястержемского, бросили в могилу и закопали.

Игорь Блажевич. Фото: БЕЛАРУСЬ 4 Могилев / Youtube

Последней жертвой «риелторов» стал безработный Игорь Блажевич, у которого были долги за коммунальные услуги. После угроз забрать квартиру ему показали жилье меньшей площади, которое Гершанковы и Бережной специально арендовали. Блажевич согласился на сделку — и сразу после продажи квартиры его задушили кофтой. Тело закопали на кладбище возле агрогородка Вейно, поставив там безымянный крест.

В СИЗО из роддома

Следователи вышли на банду Гершанковых и Бережного весной 2015 года, когда к ним обратился житель Могилева Виктор Ефременко. У него была двухкомнатная квартира, по которой он накопил долгов по коммуналке на сумму около двух тысяч долларов. Сначала к нему пришел Бережной, который представился судебным исполнителем. Он показывал ему документы, в которых значились сумма задолженности пенсионера, сказав, что людей за такое выселяют.

А через несколько дней на улице с ним познакомились Гершанковы: они представились Леной и Сашей и сказали, что хотят купить квартиру в районе. Гершанкова стала убеждать Ефременко, что ему лучше продать свою и переехать в деревню. Они втерлись к нему в доверие: одолжили денег на оплату долгов, покупали продукты и подарили телефон.

Ефременко согласился продать квартиру, но стал тянуть со сделкой. Тогда его перевезли в специально арендованную квартиру и, по его словам, держали там около двух недель. А потом еще и избили.

Покупателя на квартиру нашли, но Ефременко повезло: это оказалась его давняя знакомая. В день сделки Гершанков и Бережной ждали его возле банка, и тогда он успел рассказать покупательнице, что его били и удерживали в чужой квартире.

Ефременко положил деньги на депозит в банке, а у себя оставил четверть суммы. Когда он приехал во двор дома, где жил в тот момент, его уже ждали Бережной и Гершанков. По словам Ефременко, он отдал им часть денег, после чего ему сказали: «В машину идем». Он рассказал, что мимо него прошла женщина, которую Ефременко попросил вызвать милицию. Гершанков не стал ничего делать — и ему удалось вырваться и убежать.

Ефременко обратился в милицию. За Гершанковыми и Бережным началась слежка

В конце марта 2015 года Игоря Гершанкова и Семена Бережного задержали оперативники. В тот момент они «помогали» жителю Могилева Юрию Роднову продать квартиру. Милиции удалось поймать Гершанкова и Бережного уже в тот момент, когда они везли Роднова за город. Через несколько дней следователи задержали Татьяну Гершанкову, которая только что родила второго ребенка. Суд отправил ее в СИЗО прямо из роддома.

Одна из выкопанных могил. Кадр: БЕЛАРУСЬ 4 Могилев / Youtube

На момент задержания «черные риелторы» уже успели выкопать еще три могилы на сельском кладбище — для жертв, которых они уговаривали продать жилье. Одна из них предназначалась для Роднова. Бережной и Гершанков показали следователям все могилы, в которые они сбрасывали тела.

Во время допросов и на суде Гершанков и Бережной перекладывали вину друг на друга. Татьяна Гершанкова говорила, что знала только о том, что ее муж помогает Бережному продавать квартиры и получает за это деньги. Следователи, однако, называли ее идейной вдохновительницей банды.

По данным следствия, Татьяна активно помогала мужу: они вместе ходили по квартирам и втирались в доверие к владельцам. Семен Бережной рассказывал в суде, что Гершанкова обо всем знала и якобы толкала его на преступление. Игорь Гершанков настаивал, что его жена не знала об убийствах.

Сама Татьяна Гершанкова говорила, что ее признали соучастницей только из-за показаний Бережного. Она утверждала, что причастна к махинациям с квартирами — но не к убийствам.

«Что ты жалуешься? Тебя уже нет»

21 июля 2017 года «черным риелторам» вынесли приговор. Бориса Колесникова, который помогал банде в убийстве первых жертв, приговорили к 22 годам и одному месяцу лишения свободы и штрафу в 405 беларусских рублей 95 копеек с конфискацией всего имущества (сейчас это около 20 тысяч российских рублей).

Татьяну Гершанкову — к 24 годам колонии с конфискацией всего имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на пять лет.

Игоря Гершанкова и Семена Бережного суд приговорил к расстрелу

Гершанковы, Бережной и Колесников спокойно выслушали приговор суда. Только после его оглашения у Татьяны Гершанковой случилась истерика. «У меня двое детей, я не несу ответственности за это преступление! Почему я?» — кричала она.

Татьяна Гершанкова в суде. Кадр: CTVBY

Гершанков и Колесников подавали апелляцию на приговор, но в декабре 2017 года его оставили в силе. Игорь Гершанков объявлял голодовку в тюрьме, а в письмах матери рассказывал, что из него силой выбивали показания. По данным правозащитного центра «Весна», обвиняемые заявляли о пытках со стороны силовиков. Но коллегия Верховного суда Беларуси не обратила внимания на эти заявления. Незадолго до казни Гершанкова и Бережного прокуратура провела проверку и отказала в возбуждении уголовного дела против силовиков.

«Следователь нам сразу сказал: даже не рыпайтесь — ему конец. Первые дни были, как задержали, а уже все решили! Прокурор на суде называл их фашистами. А здесь кто, не фашисты? Если бы вы видели, что они сделали с моим сыном. Руки-ноги худые, голова болтается. Я говорю: “Сынок, что с тобой?” А он рассказывает, что ему капельницы принудительно ставят, хотя он писал отказ. В камере он один. Туда заходят люди в касках, с дубинками, чтобы он не сопротивлялся. А один начальник сказал ему: “Что ты жалуешься тут? Тебя уже нет”!» — рассказывала правозащитникам из центра «Весна» Людмила Гершанкова.

Суд над риэлторами. Кадр: CTVBY

Семена Бережного и Игоря Гершанкова расстреляли в ноябре 2018 года. Матери Гершанкова сначала написали, что он «убыл из СИЗО с вещами», а потом подтвердили, что приговор привели в исполнение.

Когда через несколько дней Людмиле Гершанковой пришли по почте вещи ее сына, на конверте значился не Могилев, где он сидел в камере смертников, а город Глуск. Адрес и имя отправителя были незнакомыми. Людмила Гершанкова пыталась выяснить, кто отправил ей эти вещи, но безрезультатно. Беларусские журналисты по этому поводу писали, что «секретность вокруг расстрела — стандартная практика властей».

Родственники убитых поддерживали приговор. Дочь одной из первых жертв Валентины Костюшкиной Галина искала ее шесть лет. После замужества она даже не сменила фамилию в надежде, что так ее мама сможет ее найти. Костюшкина считала мать пропавшей без вести, но после задержания банды с ней связались следователи и сказали, что ее убили.

«Приговор, да, справедливый. Они нелюди. Маму никто не заменит», — говорила Галина Костюшкина

Когда казнили Гершанкова и Бережного, Европейский Союз в очередной раз осудил смертную казнь в Беларуси и порекомендовал ввести мораторий на нее. В 2024 году в комитете ООН по правам человека (куда обратились матери Гершанкова и Бережного) заявили, что беларусское государство нарушило право на жизнь и не соблюдало презумпцию невиновности. Власти на это никак не ответили.

