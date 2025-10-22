EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мир рискует остаться без кофе

2 минуты чтения 16:39 | Обновлено: 16:51
Мир рискует остаться без кофе

Вырубка лесов ради новых кофейных плантаций может дать обратный эффект и привести к исчезновению самого кофе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные нескольких исследований. Эксперты считают, что уже через несколько десятилетий кофе станет элитным продуктом. 

По данным некоммерческой организации Coffee Watch, по мере того как фермеры уничтожают леса ради расширения кофейных плантаций, в регионах производства стремительно снижается количество осадков. Это приводит к засухам, падению урожайности и росту цен. «Экологически разрушительный способ, которым мы выращиваем кофе, приведет к тому, что у нас его не останется», — заявила директор организации Этель Хигонне.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Исследователи изучили юго-восточный кофейный пояс Бразилии, крупнейшего производителя кофе в мире. Они сопоставили масштабы вырубки с климатическими изменениями. Выяснилось, что в районах, где леса уничтожались особенно активно, дожди стали выпадать реже, а урожаи начали снижаться.

Эти выводы подтверждает и более раннее исследование. По данным бразильских ученых, вырубка Амазонских лесов привела к 75-процентному сокращению количества осадков. Кофейные деревья чрезвычайно чувствительны к погоде и плохо переносят засуху, поэтому изменение дождевых циклов напрямую угрожает их существованию.

Как пишет NYT, переломным моментом для Бразилии стала засуха 2014 года. С тех пор нехватка дождей фактически стала ежегодной. Даже когда осадки выпадают, они приходят не в сезон, а почва не успевает восстановиться. В 2024 году очередная засуха вызвала перебои с поставками и скачки мировых цен.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
Мир16 минут чтения

Если тенденция сохранится, к 2050 году большая часть кофейных регионов Бразилии может потерять плодородие, а стоимость кофе резко вырастет. При этом похожая ситуация происходит сейчас также во Вьетнаме, Эфиопии и Колумбии, предупреждают эксперты.

Вырубка лесов уже стала причиной разногласий между Бразилией и Европейским союзом. В ЕС приняли закон, по которому поставщики кофе должны доказать, что их продукция не выращивалась на недавно вырубленных территориях. Бразилия раскритиковала этот документ, назвав его несправедливым и нарушающим ее суверенитет.

Ранее был установлен мировой рекорд цены чашки кофе. В одной из кофеен Дубая продали порцию эксклюзивного напитка почти за 700 долларов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Шальная императрица
Экономика
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
00:01
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен