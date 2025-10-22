Мир рискует остаться без кофе

Вырубка лесов ради новых кофейных плантаций может дать обратный эффект и привести к исчезновению самого кофе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные нескольких исследований. Эксперты считают, что уже через несколько десятилетий кофе станет элитным продуктом.

По данным некоммерческой организации Coffee Watch, по мере того как фермеры уничтожают леса ради расширения кофейных плантаций, в регионах производства стремительно снижается количество осадков. Это приводит к засухам, падению урожайности и росту цен. «Экологически разрушительный способ, которым мы выращиваем кофе, приведет к тому, что у нас его не останется», — заявила директор организации Этель Хигонне.

Исследователи изучили юго-восточный кофейный пояс Бразилии, крупнейшего производителя кофе в мире. Они сопоставили масштабы вырубки с климатическими изменениями. Выяснилось, что в районах, где леса уничтожались особенно активно, дожди стали выпадать реже, а урожаи начали снижаться.

Эти выводы подтверждает и более раннее исследование. По данным бразильских ученых, вырубка Амазонских лесов привела к 75-процентному сокращению количества осадков. Кофейные деревья чрезвычайно чувствительны к погоде и плохо переносят засуху, поэтому изменение дождевых циклов напрямую угрожает их существованию.

Как пишет NYT, переломным моментом для Бразилии стала засуха 2014 года. С тех пор нехватка дождей фактически стала ежегодной. Даже когда осадки выпадают, они приходят не в сезон, а почва не успевает восстановиться. В 2024 году очередная засуха вызвала перебои с поставками и скачки мировых цен.

Если тенденция сохранится, к 2050 году большая часть кофейных регионов Бразилии может потерять плодородие, а стоимость кофе резко вырастет. При этом похожая ситуация происходит сейчас также во Вьетнаме, Эфиопии и Колумбии, предупреждают эксперты.

Вырубка лесов уже стала причиной разногласий между Бразилией и Европейским союзом. В ЕС приняли закон, по которому поставщики кофе должны доказать, что их продукция не выращивалась на недавно вырубленных территориях. Бразилия раскритиковала этот документ, назвав его несправедливым и нарушающим ее суверенитет.

Ранее был установлен мировой рекорд цены чашки кофе. В одной из кофеен Дубая продали порцию эксклюзивного напитка почти за 700 долларов.