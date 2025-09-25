Установлен мировой рекорд цены чашки кофе

Сеть дубайских кофеен Roasters продала самую дорогую чашку кофе в мире. Гость заплатил за нее 680 долларов, или 57 тысяч рублей. Рекорд уже зафиксировали в Книге Гиннесса, сообщает The Daily Mail.

По информации издания, напиток готовили вручную методом пуровер (т.е. с помощью воронки), используя фильтр V60. Кофе подали в специально изготовленном хрустальном бокале Edo Kiriko. Для заваривания использовали редчайшие зерна Panama Esmeralda Geisha, которые ценятся за цветочные, фруктовые и цитрусовые ноты.

Гостям, заказавшим уникальную порцию, предложили тематические десерты с теми же зернами, подчеркивающие вкус кофе. Представитель Книги рекордов Гиннесса присутствовал на церемонии и поздравил кофейню Roasters с достижением, говорится в публикации.

Как отмечает The Daily Mail, это событие стало продолжением масштабной сделки на мировом рынке specialty-кофе. В августе дубайский стартап, который на тот момент существовал всего неделю, на аукционе Best of Panama 2025 выкупил весь 20-килограммовый запас кофейных зерен Geisha в «мытой» обработке с плантации Hacienda La Esmeralda. Цена за эту партию составила 604 тысячи долларов, т.е. по 30 204 доллара за килограмм. Эта покупка, как пишут СМИ, вызвала резонанс среди инвесторов и обжарщиков кофе и укрепила репутацию Дубая как нового центра элитной кофейной культуры.

В сети Roasters подчеркивают, что речь идет не только о рекорде цены, но и о создании нового стандарта сервировки. Авторы напитки обращают внимание на особую посуду, в которой подается кофе, на точное взвешивание помола и контроль температуры напитка. Кроме того, гостям подавали так называемые дегустационные карточки, на которых описаны происхождение кофе, его вкусовые оттенки и параметры приготовления. Все это вкупе позволяет клиентам лучше понять и оценить вкус, считают в Roasters.

Daily Mail связывает кофейный рекорд с общим имиджем Дубая как города рекордов. Ранее стало известно, что в ближайшее время там откроется самый высокий в мире отель с панорамным бассейном на 76-м этаже. А минувшим летом в Дубае начал работать ресторан с нейросетью вместо шеф-повара.