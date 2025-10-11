Бывший кандидат в президенты Украины призвал уголовного наказывать русскоязычных украинцев

Бывший вице-спикер Верховной Рады от партии «Свобода» и экс-кандидат в президенты страны на выборах 2019 года Руслан Кошулинский заявил, что русскоязычных украинцев нужно преследовать по уголовным статьям, чтобы они забыли русский язык. Об этом сообщает «Страна».

В своем видеообращении Кошулинский заявил, что украинцев, говорящих на русском языке, нужно лишать возможности получить образование и устроиться на работу. «Должно действовать украинское законодательство, которое должно очень суровым способом сделать дискомфорт людям, которые пользуются языком оккупанта», — добавил бывшей вице-спикер.

Смерть «русской Рапунцель» Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид Общество 26 минут чтения

По его словам, русскоязычные украинцы «не уважают» Украину и «поддерживают дискурс врага». Кошулинский считает, что такие люди «не понимают других убеждений», кроме дискомфорта и финансового или уголовного преследования».

В начале этого года в Украине запустили петицию с требованием запретить песни на русском языке на Apple Music, Spotify «и других платформах независимо от национальности исполнителя». Тогда петиция собрала несколько десятков тысяч подписей, которых было достаточно, чтобы ее рассмотрели в правительстве Украины.

Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах Мир 5 минут чтения

Весной этого года сообщалось, что украинские школы практически полностью перешли на обучение на украинском языке, отказавшись от русского. К тому моменту русский язык изучали почти 350 школьников, тогда как в 2021 году их количество превышало 450 тысяч человек. По словам украинских чиновников, наибольшие изменения произошли в учебных заведениях южных и восточных регионов.