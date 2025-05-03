Украинские школы почти отказались от русского языка

Русский язык в украинских школах в настоящий момент изучают всего 345 учеников, 99% учебных заведений полностью перешли на обучение на украинском языке, сообщает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. В 2021 году русский язык в Украине изучали 455 тысяч школьников.

Чиновник отметил, что особенно заметными стали изменения в южных и восточных регионах страны, а сохранение обучения на русском он объяснил продолжением образования «остаточного контингента», который поступил в школы несколько лет назад.

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Креминь считает, что уже со следующего учебного года в Украине не останется ни одной школы, в которой ученики будут изучать русский язык. Он также сообщил о зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте, который запретит использование русского языка в школах даже во внеурочное время.

28 апреля офис уполномоченного по защите государственного языка объявил о начале проверок украинских школ на соблюдение стандартов использования украинского языка. «Украинский должен звучать не только на уроках — на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде», — отмечал Креминь.

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Согласно данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в феврале-марте 2025 года, 58% украинцев согласились с тем, что русский язык не следует изучать в школах Украины. Это число выросло в более чем семь раз за последние шесть лет. Результаты оказались неоднородными в различных частях страны — в западных регионах Украины отказ от русского языка в системе школьного образования поддержали 72% опрошенных, в южных 44%, в восточных — 36%.

38% поддерживающих сохранение русского языка в школах заявили, что он нужен для общего развития и международного общения, 32% отметили большое количество русскоязычных людей в Украине и в своем окружении, 14% заявили, что им важно знать «язык врага».