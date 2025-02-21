Украинцы предложили властям запретить песни на русском языке

Петиция с требованием запретить песни на русском языке на стриминговых платформах в Украине набрала нужное для рассмотрения правительством число голосов, сообщил «РБК-Украина». Сейчас у нее на государственном сайте электронных обращений больше 28 тысяч подписей. Авторы петиции требуют запретить распространять русскоязычные песни на Apple Music, Spotify «и других платформах независимо от национальности исполнителя».

Авторы петиции объяснили необходимость запрета «идеями и посланиями, которые вредят украинской идентичности и формируют негативное отношение к государству». В петиции говорится, что прослушивание русскоязычных исполнителей «каждый раз способствует финансированию агрессора», так как зарабатываемые российскими артистами деньги идут в том числе «на ракеты, которые убивают украинцев».

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Авторы петиции объяснили необходимость запрета «идеями и посланиями, которые вредят украинской идентичности и формируют негативное отношение к государству». В петиции говорится, что прослушивание русскоязычных исполнителей «каждый раз способствует финансированию агрессора», так как зарабатываемые российскими артистами деньги идут в том числе «на ракеты, убивающие украинцев».

Даже исполняемые украинскими артистами песни на русском языке «могут содержать элементы российской пропаганды», уверены авторы петиции. По их словам, запрет позволит популяризировать украиноязычную музыку, «культурные продукты, поддерживающие идентичность и национальные ценности», а также защитить молодежь, поскольку в современном мире она «активно потребляет музыку через стриминговые платформы».

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Отказ от русскоязычных песен сохранит свободу выбора, так как украинцы «смогут наслаждаться большим количеством музыки, исполненной на других языках», говорится в петиции. Авторы обращения предложили кабинету министров внести в Верховную Раду законопроект о требованиях к стриминговым платформам и «повлиять на правила лицензирования».

Подателем петиции указан блогер Александр Леоненко. Он называет себя «языковым активистом» и написал у себя в инстаграме, что сейчас в Украине музыкальные чарты «возглавляет какая-то гадость». «Не знаю, кто слушает этого Моргенштерна, но очевидно, что ласковая украинизация не действует», — добавил блогер.

Украинский «24 канал» несколько дней назад сообщил, что песни российского рэпера Моргенштерна попали в топы самых популярных стриминговых платформ — Spotify, Apple Music и YouTube. Треки рэпера вытеснили не только последние украинские хиты, но и «заполонившую соцсети» песню Леди Гага Abracadabra, сообщили тележурналисты.