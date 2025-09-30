EN
Трамп назвал Медведева «глупым человеком»

18:13

Дональд Трамп, выступая на расширенном собрании адмиралов и генералов армии США, напомнил, что в августе он приказал разместить атомные подводные лодки недалеко от российских границ. Президент США заявил, что сделал это из-за высказываний «глупого человека», работающего на Владимира Путина. Трансляцию его выступления вел Белый дом.

При этом президент США не назвал имени этого человека, однако в августе Трамп написал на своей странице в Truth Social, что он отдал приказ о размещении подлодок из-за «крайне провокационных заявлений» Дмитрия Медведева, нынешнего председателя российского Совбеза.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

«Недавно Россия нам слегка угрожала, и я отправил атомные подводные лодки — самое смертоносное оружие из созданных. Я сделал это из-за его упоминания слова “ядерный”, это был глупый человек. <…> Я называю это словом на букву “н” (от английского “nuclear”, ядерный — прим. “Холода”). Есть два слова на букву “н”, и ни одно из них нельзя использовать», — заявил Трамп.

Когда он объявил о размещении подлодок, президент США не уточнил, куда именно они направлены. По словам Трампа, они находятся в «регионе, там, где им необходимо быть».

Заочный конфликт между Медведевым и Трампом в соцсетях начался еще в июне этого года. Тогда Медведев написал, что некоторые страны готовы «напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Трамп возмутился этой публикацией и потребовал прекратить «небрежно» употреблять слово «ядерное». 

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

После этого Медведев назвал шагом к войне между Россией и США решение Трампа сократить срок ультиматума, который он поставил России относительно завершения войны в Украине. Тогда Трамп посоветовал Медведеву «следить за словами» и предупредил, что тот вступает на «очень опасную территорию». Также президент США назвал председателя Совбеза «неудавшимся бывшим президентом», а российскую экономику — «мертвой». В ответ Медведев напомнил Трампу о фильмах про «ходячих мертвецов» и «мертвой руке», вероятно, имея в виду созданную во время холодной войны автоматизированную систему управления ответным ядерным ударом «Периметр».

