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Политика

Трамп рассказал о направленных в сторону России подлодках США

2 минуты чтения 11:25 | Обновлено: 11:37

Президент США Дональд Трамп заявил, что две ядерные подлодки, которые он ранее приказал разместить «в соответствующих районах», прибыли в пункты назначения. Об этом со ссылкой на слова политика сообщает телеканал Fox News.

Трамп вновь не назвал точные районы расположения подлодок, ограничившись лишь фразой про то, что они находятся в «регионе, там, где им необходимо быть». Подлодки Трамп направил в ответ на угрозы бывшего президента и нынешнего зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

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О решении Трампа стало известно 1 августа, он написал об отправке подлодок в своем аккаунте в социальной сети Truth Social. Политик прямо заявил, что это решение связано с «крайне провокационными заявлениями» Медведева. Трамп писал, что подлодки будут размещены на случай, если заявления Медведева, которые Трамп считает «глупыми», окажутся «чем-то больше», чем просто словами. 

Ранее Медведев писал про «мертвую руку», что может быть намеком на созданную во время Холодной войны автоматизированную систему управления ответным ядерным ударом «Периметр». Зампред Совбеза России назвал ее «несуществующей в природе», намекнул на ее опасность, призвав задуматься об этом Трампа.

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Конфликт двух политиков продолжается с июня — 23 июня Трамп отреагировал на текст Медведева о том, что несколько стран готовы «напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Трамп возмутился этим текстом и потребовал перестать «небрежно» употреблять слово «ядерное». Также президент США призвал оповестить его, если информация из текста Медведева подтвердится.

Позже Медведев раскритиковал снижение срока действия ультиматума России, который выдвинули США по завершению войны в Украине, и предупредил, что это решение может стать шагом к войне между Россией и США. В ответ президент США посоветовал Медведеву «следить за словами» и предупредил его, что тот вступает на «очень опасную территорию». Также он назвал экономику России «мертвой», а самого Медведева — «неудавшимся бывшим президентом». Слова Медведева про «мертвую руку» были ответом на фразу про «мертвую» российскую экономику.

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