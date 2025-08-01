Трамп распорядился разместить ядерные подводные лодки после угроз Медведева

Президент США Дональд Трамп распорядился разместить две ядерные подводные лодки «в соответствующих районах» в ответ на «крайне провокационные заявления» бывшего президента и нынешнего зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом политик сообщил в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что «слова важны», поскольку они могут привести к непредвиденным последствиям. Подлодки будут размещены в неназванных точках на случай, если заявления Медведева, которые Трамп считает «глупыми», окажутся «чем-то больше», чем просто словами. Ранее Медведев писал про «мертвую руку», что может быть намеком на созданную во время Холодной войны автоматизированную систему управления ответным ядерным ударом «Периметр».

Как понять логику мясорубки? Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения Политика 7 минут чтения

Конфликт Трампа и Медведева в социальных сетях продолжается с июня — 23 июня президент США отреагировал на текст российского политика о возможных поставках ядерного оружия Ирану со стороны России. Тогда Медведев в своем телеграм-канале написал, что несколько стран готовы «напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект».

Трамп возмутился этим текстом и потребовал перестать «небрежно» употреблять слово «ядерное». Также президент США призвал оповестить его, если информация из текста Медведева подтвердится. В конце июля Медведев отреагировал на снижение срока действия ультиматума по завершению войны в Украине, который США выдвинули России. Зампред российского Совбеза предупредил, что это решение может стать шагом к войне между Россией и США.

Будет немного больно Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери Криминал 20 минут чтения

После этого президент США посоветовал Медведеву «следить за словами» и предупредил его, что тот вступает на «очень опасную территорию». Также он назвал экономику России «мертвой», а самого Медведева — «неудавшимся бывшим президентом». В ответ Медведев написал, что Трампу стоит вспомнить фильмы про «ходячих мертвецов» и задуматься, «как может быть опасна несуществующая в природе “мертвая рука”».