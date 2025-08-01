Трамп распорядился разместить ядерные подводные лодки после угроз Медведева

Президент США Дональд Трамп распорядился разместить две ядерные подводные лодки «в соответствующих районах» в ответ на «крайне провокационные заявления» бывшего президента и нынешнего зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом политик сообщил в социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что «слова важны», поскольку они могут привести к непредвиденным последствиям. Подлодки будут размещены в неназванных точках на случай, если заявления Медведева, которые Трамп считает «глупыми», окажутся «чем-то больше», чем просто словами. Ранее Медведев писал про «мертвую руку», что может быть намеком на созданную во время Холодной войны автоматизированную систему управления ответным ядерным ударом «Периметр».
Конфликт Трампа и Медведева в социальных сетях продолжается с июня — 23 июня президент США отреагировал на текст российского политика о возможных поставках ядерного оружия Ирану со стороны России. Тогда Медведев в своем телеграм-канале написал, что несколько стран готовы «напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект».
Трамп возмутился этим текстом и потребовал перестать «небрежно» употреблять слово «ядерное». Также президент США призвал оповестить его, если информация из текста Медведева подтвердится. В конце июля Медведев отреагировал на снижение срока действия ультиматума по завершению войны в Украине, который США выдвинули России. Зампред российского Совбеза предупредил, что это решение может стать шагом к войне между Россией и США.
После этого президент США посоветовал Медведеву «следить за словами» и предупредил его, что тот вступает на «очень опасную территорию». Также он назвал экономику России «мертвой», а самого Медведева — «неудавшимся бывшим президентом». В ответ Медведев написал, что Трампу стоит вспомнить фильмы про «ходячих мертвецов» и задуматься, «как может быть опасна несуществующая в природе “мертвая рука”».