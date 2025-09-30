EN
Названа единственная миссия министерства войны США

2 минуты чтения 16:55

Пентагон, который с недавних пор носит название министерство войны США, теперь будет заниматься только подготовкой и ведением боевых действий. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил глава американского ведомства Пит Хегсет в обращении к генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Вирджинии.

«Единственной миссией восстановленного министерства войны является война — ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная», — сказал он.

Выступая перед военными, Хегсет также заявил, что в Пентагоне «покончено» с тем, что он назвал «политкорректностью», «месяцами идентичностей», «разнообразием, равноправием и инклюзивностью», а также с «мужиками в платьях».

Кроме того, глава Пентагона подчеркнул и требование к физической форме военных всех чинов. По его словам, он не хочет видеть «толстых генералов и адмиралов» или военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп переименовал Пентагон в министерство войны в начале сентября, чем, как писало издание Politico, вызвал гнев военных чиновников.

«Это делается исключительно для внутренней политической аудитории. Это не только обойдется в миллионы долларов, но и не окажет абсолютно никакого влияния на расчеты Китая или России», — комментировал тогда решение главы Белого дома бывший чиновник Пентагона.

После Хегсета перед американскими генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Вирджинии должен выступить и сам Трамп. Американский президент ранее говорил, что хочет сказать военным о любви к ним, а также о том, что «они должны быть сильными, жесткими, умными и сострадательными».

