СМИ: Пентагон в ярости от переименования в Министерство войны

Переименование Министерства обороны США в Министерство войны вызвало разочарование, гнев и растерянность среди чиновников Пентагона. По их словам, изменение не просто не решит насущные проблемы военных, но и обойдется Штатам в миллиарды долларов. Об этом пишет Politico со ссылкой на нынешних и бывших сотрудников министерства.

5 сентября Трамп подписал указ о восстановлении прежнего названия Министерства обороны — Министерство войны (Department of War), которое существовало в США с 1789 по 1947 годы. Глава министерства Пит Хегсет, который теперь стал «министром войны», отметил, что после переименования министерство будет сражаться, чтобы «побеждать, а не проигрывать». Трамп, в свою очередь, заявил, что переименование — это сигнал о победе и силе.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие? Экономика 22 минуты чтения

Официальное изменение названия требует принятия закона Конгрессом, однако неназванный собеседник Politico сообщил, что Белый дом ищет способы избежать голосования.

По данным издания, детали подписанного Трампом указа пока остаются неясными, однако чиновникам теперь потребуется сменить печати Минобороны на более чем 700 тысячах объектах в 40 странах и во всех 50 штатах. Обновлению подлежит практически все — от фирменных бланков шести военных ведомств и десяти других агентств до салфеток в столовых, пиджаков для чиновников и сувениров в магазине Пентагона.

«Это делается исключительно для внутренней политической аудитории. Это не только обойдется в миллионы долларов, но и не окажет абсолютно никакого влияния на расчеты Китая или России. Хуже того, это будет использовано нашими врагами, чтобы представить Соединенные Штаты как страну, разжигающую войны и угрожающую международной стабильности», — заявил бывший чиновник ведомства.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем Политика 22 минуты чтения

Решение Трампа также раскритиковал сенатор Митч Макконнелл, курирующий расходы Пентагона. По его словам, «мир через силу требует инвестиций, а не просто ребрендинга».