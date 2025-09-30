Белый дом анонсировал новые выступления Трампа в Овальном кабинете и министерстве войны

Президент США Дональд Трамп 30 сентября выступит с новым заявлением в Овальном кабинете Белого дома. Сообщение об этом появилось на сайте издания Roll Call, которое публикует ежедневное расписание главы американской администрации.

В тот же день Трамп должен выступить на беспрецедентной по масштабам встрече американских высокопоставленных офицеров, которую ранее созвал глава министерства войны Пит Хегсет. Министерством войны в США теперь называют бывшее министерство обороны. Соответствующий указ американский президент подписал 5 сентября.

Ранее сообщалось, что встреча высокопоставленных американских военных на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико, на которую приглашены сотни офицеров в генеральском звании, заставила их гадать о ее целях.

По данным телеканала CNN, существовало множество разных теорий, от проведения среди высшего командного состава американских вооруженных сил группового теста на физподготовку до объявления о массовых увольнениях. «Это уже прозвали всеобщими играми в кальмара», — отметил тогда один из источников телеканала.

Позже Трамп говорил, что на встрече в Куантико он намерен сообщить американским генералам о своей любви к ним. «Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они наши уважаемые лидеры, и что они должны быть сильными, жесткими, умными и сострадательными», — пояснил он.

В свою очередь, американская газета Washington Post писала, что Хегсет созвал встречу высокопоставленных военных страны для того, чтобы поделиться с ними собственным видением военных стандартов и «воинской этики».