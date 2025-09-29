EN
Мир

Пророссийский Патриотический блок проиграл выборы в Молдове

3 минуты чтения 08:40 | Обновлено: 09:10

Поддерживающая действующего президента страны Майю Санду проевропейская партия «Действие и солидарность» (ПДС) победила на прошедших 28 сентября парламентских выборах в Молдавии. По данным Центральной избирательной комиссии страны на момент публикации заметки, после обработки 99.65% бюллетеней ПДС набрала 50,06% голосов.

В свою очередь, пророссийский Патриотический блок получил 24,25% голосов избирателей, блок проевропейских партий «Альтернатива» – 7,98%, «Наша партия» – 6,21%, а «Демократия дома» – 5,63%.

Секрет пассажира
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
Криминал12 минут чтения

«Патриотический избирательный блок» был создан в 2025 году, в него вошли четыре партии: 

— партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) во главе с бывшим президентом страны Игорем Додоном (2016–2020);

— партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), которую возглавляет экс-президент Молдовы Владимир Воронин (2001–2009);

— партия «Сердце Молдовы» во главе с экс-главой автономного территориального образования в составе Молдовы Гагаузии Ириной Влах (2015–2023). На прошлой неделе ЦИК страны заподозрил партию в нарушении правил финансирования и снял ее с выборов. В Патриотическом блоке назвали решение незаконным и заявили, что Влах остается частью команды альянса;

— партия «Будущее Молдовы» во главе с бывшим премьером страны Валерием Тарлевым (2001–2008).

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

Как отмечает газета «Ведомости», на нынешних выборах власти Молдовы увеличили количество зарубежных участков для голосования с 234 до 301. При этом большинство дополнительных участков открыли в западных странах, тогда как в России появилось лишь два. В связи с этим представители оппозиции обвинили Кишинев в намеренном сокращении числа избирательных участков там, где действующие власти Молдовы не пользуются поддержкой, и увеличении в тех странах, где у нее больше сторонников.

В свою очередь, действующий президент страны Майя Санду, которая формально является беспартийной, в день голосования заявила о попытках вмешательства и фальсификаций на выборах и не исключила возможности аннулирования итогов голосования.

В тот же день основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что представители молдавских спецслужб через посредников просили его удалить ряд оппозиционных молдавских каналов. По его словам он выполнил просьбу частично, удалив лишь те каналы, которые действительно нарушали правила платформы.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Поздно вечером в день голосования Додон призвал все оппозиционные партии страны выйти на мирный протест 29 сентября. «Завтра в 12 приглашаю другие оппозиционные партии, лидеров общественных мнений присоединиться к мирному протесту, без партийных флагов, микрофон будет открыт», — сказал он, выступая на брифинге после закрытия избирательных участков.

При этом Додон призвал полицейских не допускать провокаций во время анонсированной акции. «Хочу ответить полиции и тем, кто говорит о возможных беспорядках: не нарушайте закон, вы служите конституции и народу. Мы не позволим дестабилизации, мы против таких сценариев, не пугайте народ и не провоцируйте», — сказал он.

В день голосования представители полиции Молдовы сообщили, что располагают информацией о подготовке беспорядков и попыток дестабилизации на запланированных протестах. Это сообщение Додон в интервью РИА «Новости» назвал попыткой властей запугать граждан, чтобы сократить количество участников протестов.

