Криминал

Илон Маск обвинил СМИ в замалчивании убийства украинки в США

2 минуты чтения 17:30 | Обновлено: 17:31

В США убита 23-летняя гражданка Украины Ирина Заруцкая. Она стала жертвой нападения в городском поезде. История вызвала резонанс в США, а внимание к ней привлек в том числе Илон Маск, обвинивший крупные СМИ в замалчивании трагедии. Об этом сообщает The Times.

Заруцкая приехала в США после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Она жила в городе Шарлотт в штате Северная Каролина и работала в местной пиццерии. По данным полиции, вечером 22 августа девушка зашла в поезд и села перед 34-летним Декарлосом Брауном-младшим. Как пишут СМИ со ссылкой на данные полиции, мужчина был бездомным, страдал психическими расстройствами и имел судимости.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Камеры наблюдения зафиксировали, как через несколько минут Браун достал складной нож и трижды ударил Заруцкую, в том числе в шею. Другие пассажиры пытались оказать помощь, но спасти девушку не удалось — она скончалась на месте.

На записи также видно, как Браун снял окровавленную толстовку и покинул поезд. Нож нашли рядом с платформой. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве первой степени. СМИ сообщают, что он уже отбывал срок за ограбление с оружием, а после освобождения задерживался за нападение на сестру и ложные вызовы 911.

По информации The Times, гибель Заруцкой вызвала резонанс в США, особенно среди представителей правых взглядов. Местные издания подробно писали о случившемся, однако пользователи соцсетей обратили внимание, что федеральные и международные СМИ, включая The Washington Post, New York Times и BBC, об этом не сообщили. Подкастер Бенни Джонсон предположил, что если бы жертва была темнокожей, а убийца белым, то СМИ «кричали бы об этом без остановки».

Ложный след
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
Криминал14 минут чтения

На трагедию обратил внимание Илон Маск. Он закрепил в своем аккаунте в X пост, где дело Заруцкой сравнивалось с убийством Джорджа Флойда — события, ставшего катализатором движения Black Lives Matter. Маск подписал его словами: «Соотношение как при делении на ноль» (Divide by zero ratio). Он также выложил скриншот сайта New York Times без результатов поиска по имени Заруцкой, добавив: «The New York Times — сплошная ложь». Кроме того, Маск поддержал комментарии, в которых говорилось о смертной казни для обвиняемого.

Соболезнования семье и близким Ирины Заруцкой выразила Меган Моббс, дочь спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога. «Многие украинские женщины бежали сюда в поисках безопасности. Это убийство — наша ответственность. Ни одна женщина не должна сталкиваться с таким насилием на американской земле», — написала она.

