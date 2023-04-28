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Раздевайся и садись

Почему российских гинекологов не учат общаться с пациентками и как от этого страдают все

28.04.2023

Российские женщины регулярно рассказывают в соцсетях о травматичных осмотрах в женских консультациях, где они сталкиваются с хамством, грубостью и физическим насилием. Некоторые из них судятся с клиниками, однако доказать вину врачей и привлечь их к ответственности бывает сложно. Параллельно профессиональное сообщество врачей пытается выработать новые нормы коммуникации с пациентами, но практиковать их зачастую мешает государство. «Холод» рассказывает, как женщины страдают от грубого отношения гинекологов, и ищет ответ на вопрос, почему врачи не умеют общаться с пациентами. 

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— У нас сердца нет.

— В смысле нет сердца?

35-летняя жительница Тайшета Кристина Варавина (имя и фамилия изменены по просьбе героини) лежала на УЗИ у врача-гинеколога, которая вела и две ее предыдущие беременности. В этот раз Кристина была беременна долгожданной девочкой и находилась на восьмом месяце. С ней вместе на прием пришли муж и один из сыновей: он хотел посмотреть на будущую сестренку.

«Вот так, Кристина. Дочери у тебя больше нет. Ребенок умер буквально вот-вот. То есть, если бы два дня назад ты пришла ко мне на УЗИ, мы бы его спасли».

После этих слов у Кристины и ее сына началась истерика, а врач попыталась ее успокоить.

«Что со мной творилось — не передать вообще, — рассказывает Кристина. — Потом она [врач] сказала, что в таких случаях не наступают естественные роды, что мне нужно будет ехать в роддом, чтобы меня стимулировали. Мягко говоря, внутри меня разрывали бы ребенка по частям и вытаскивали бы. Она мне сразу сказала, мол, готовься, это будет вот так». 

За несколько дней до этого Кристина пришла на осмотр в центральную районную больницу Тайшета на очередную кардиотокографию (КТГ): с помощью этой процедуры определяют состояние плода во время беременности. Кристина сказала проводившей процедуру медсестре, а потом и изучившей результаты анализа акушерке Наталье Козловой, что ребенок стал меньше двигаться и пинаться. Акушерка ее успокоила: «У тебя вообще девочка. А девочки сами по себе всегда спокойнее. Не бери в голову и себя не накручивай, потому что все анализы у тебя хорошие — с ними в космос можно лететь». На выписке из КТГ, по воспоминаниям Кристины, было написано «неактив. тип плода». На просьбу Кристины объяснить, что это значит, Козлова сперва замялась, а потом подтвердила, что плод действительно мало шевелится. Козлова решила, что ребенок просто спал во время процедуры, убедила Кристину в том, что никаких проблем нет, и посоветовала прийти на повторную КТГ через три дня, а затем — на плановое УЗИ. 

«Если бы эта акушерка мне сказала, что есть какие-то подозрения, я бы поехала в соседний город, хоть куда — без разницы, я сделала бы срочное УЗИ. Но мне было сказано, что анализы хорошие», — говорит Кристина. 

Гинеколог, объяснив Кристине, как будет проходить операция по извлечению плода, позвонила в роддом Тайшета. Но единственный квалифицированный для этой операции врач работал сутки через сутки, и его смена как раз закончилась, поэтому Кристину он принять отказался. Это значило, что ей предстояло еще как минимум день ходить с мертвой дочерью внутри. 

В ожидании операции она поехала в храм к знакомому батюшке, чтобы узнать, можно ли будет похоронить ребенка. А потом случилось то, чего, как говорили местные врачи, произойти не могло: у нее начались естественные схватки. 

«Я приехала в роддом, — рассказывает Кристина, — а врач-то только недавно ушел со смены — его пришлось вызвать назад. Он сначала на меня налетел и наорал, что я якобы сама стимулировала себе роды». Кристине не пришлось проходить через плодоразрушающую операцию, о которой ее предупреждала гинеколог. Умершую в утробе дочь она родила сама. 

Когда все закончилось, врач зашел в палату, извинился за то, что не поверил Кристине и накричал на нее, расспросил о том, как начались схватки. Услышав, что это произошло после похода в храм, он заключил: «Я одно могу сказать: тебе повезло. Тебя Господь Бог пожалел».

Кристина — одна из множества россиянок, которые столкнулись с неквалифицированными акушерами. Варавина решила обратиться в суд, но часто для пациенток суд бесполезен, потому что они сталкиваются с ситуациями, которые не прописаны в Уголовном или Гражданском кодексе. Например, врачи словесно унижают женщин, грубо проводят осмотры или игнорируют просьбы пациенток дать обезболивающее, заставляя их терпеть боль по несколько часов.

Хамство — доступный прием

В 2021 году врачи из Иркутска и Оренбурга проанализировали уголовные дела против акушеров-гинекологов по статье о причинении смерти по неосторожности. По их подсчетам, c 2015 по 2018 год количество обращений о действиях акушеров-гинекологов, направленных в Следственный комитет, выросло в полтора раза. Это не считая ситуаций, на которые женщины не готовы жаловаться ни в какие инстанции и о которых они рассказывают только друг другу. 

На форумах и в группах в соцсетях часто можно встретить истории о травматичном посещении гинекологов. На сайте Woman.ru есть сразу несколько тем, где женщины рассказывают о том, что годами не ходили к гинекологу после нескольких неудачных осмотров и теперь перспектива пойти к врачу вызывает у них панику. В комментариях рассказывают о синяках на животе после пальпации и о том, как пациентки из-за унижений выходили из кабинета врача в слезах. А под постом о том, как жестко советские гинекологи обращались с пациентками, пользовательница написала: «Как ни прискорбно, но карательная гинекология существует по сей день. Мне, например, еще ни разу не попадался вежливый, тактичный или хотя бы просто негрубый гинеколог». 

Гинекологи не умеют общаться с пациентами

Термин «карательная гинекология» стали употреблять во времена СССР — правда, использовали его применительно к конкретной сфере гинекологии — абортам. «Аборты после 1956 года были де-юре разрешены, но их делали без анестезии, в общем, с желанием морального наказания, — объясняет ассоциированный профессор по качественным исследованиям здоровья и медицины Европейского университета Анастасия Новкунская. — То есть женщина, которой нужно сделать аборт, была своего рода нарушительницей норм, потому что она не хочет сохранить ребенка. И поэтому аборт без обезболивающего рассматривался как инструмент политики, как наказания не очень правильных граждан». 

В феминистских альманахах 1970–80-х годов «Мария» и «Женщина и Россия» абортарии называли «мясорубкой», а саму операцию — «варварской», «кощунством» и «нечеловеческой пыткой». В то время некоторые женщины настолько боялись аборта без наркоза, что предпочитали ходить к повитухам, несмотря на то, что это было смертельно опасно.

И хотя сейчас в России врачи не отказывают пришедшим делать аборт женщинам в анестезии, выражение «карательная гинекология» используют по сей день, но теперь им описывают разные ситуации — от профилактических осмотров до родов. 

Анастасия Новкунская несколько лет исследовала родовспоможение в России, насилие в родах и хамство акушеров и гинекологов в роддомах. Она рассказывает, что врачи не обучены коммуникации с пациентками, особенно в острых ситуациях, когда необходимо уметь договариваться. И даже если они сперва пытаются убеждать пациенток мягко, то в какой-то момент, когда этот способ не работает, хамство оказывается для них «доступным приемом». Такая вербальная агрессия в адрес пациенток — это один из видов насилия, как и отсутствие общения между врачом и пациенткой. Например, когда врач игнорирует просьбы пациентки, проводит медицинские манипуляции, вплоть до кесарева сечения, но не объясняет ей, что происходит и зачем с ней это делают. 

«По данным наших исследований, — говорит Новкунская, — одна из самых больших проблем в российском родовспоможения и гинекологии — то, что [врач может принять] суперобоснованное медицинское решение, но если вам не объяснили, почему оно такое, а вы находитесь в состоянии, когда вам страшно, больно и все непонятно, вы будете воспринимать это как насилие. Врач понимает, почему делает вот так, а женщина — нет. Она готовилась к одному, а по факту происходит совсем другое».

Такая ситуация произошла с жительницей Рязани Вероникой Инзиной. В конце ноября 2021 года — ей тогда было 32 — она готовилась к родам в Рязанском областном перинатальном центре. Беременность была долгожданной: Вероника пыталась забеременеть больше 10 лет, и удалось ей это после второй попытки ЭКО. Врачи сказали, что плод очень крупный и будет безопаснее сделать кесарево сечение. Она согласилась, 1 декабря подписала согласие на анестезию и уже в ночь на 2 декабря приехала в роддом. Однако заведующая родильным отделением Татьяна Легостаева, которая сама же и согласовала проведение кесарева, внезапно передумала и сказала, что Вероника вполне сможет «родить сама».

«Я стала плакать и просить сделать мне кесарево. Говорю, хотя бы платно давайте, по контракту, но заведующая отвечала со смехом, что у меня все хорошо, [сказала:] “Сама родишь!”» — рассказывала Инзина журналистам.

Она говорила акушерам и врачам про подписанное согласие на кесарево, но ее продолжали игнорировать, настаивая на естественных родах. В итоге во время попытки родов у ребенка замедлилось сердцебиение, и медики начали паниковать. Вероника вспоминает, как закричала: «Я же говорила! Говорила!» — а находившаяся в палате акушерка заплакала. Начались экстренные роды: медики пытались достать ребенка вакуумом и давили Инзиной на живот, хотя это запрещено Минздравом: такой способ опасен как для роженицы, так и для плода; женщине он грозит разрывом матки и влагалища, а ребенку — гипоксией и смертью.

Когда роды закончились, Веронике положили младенца на грудь. Он не дышал, и Вероника снова начала кричать на медиков. Ей сделали наркоз, а ребенка отвезли в реанимацию. Когда через час она очнулась, то увидела в палате только плачущую акушерку; врачей, которые бы могли объяснить, что произошло, рядом не было. Сын Вероники Марк полтора месяца пролежал в коме и умер 22 января. С тех пор Вероника вместе с мужем Олегом пытается добиться наказания для врачей, виновных, по их мнению, в смерти Марка. После гибели сына Инзиных Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Меньше чем через месяц в перинатальном центре сменился главный врач.

Вскоре после смерти Марка Инзина Татьяна Легостаева дала развернутое интервью, в котором сказала, что ее выставили крайней. По ее словам, когда Вероника Инзина поступила в перинатальный центр, ей действительно сначала предложили родить без кесарева сечения. Легостаева после дежурства ушла в другое отделение, а оставшихся врачей просила наблюдать за состоянием Инзиной и собрать консилиум, если будут показания по операции. Легостаева утверждает, что решение должна была принять заведующая отделением, в котором рожала Инзина, и консилиум из пяти врачей, однако за 10 часов они не смогли вовремя прооперировать пациентку и спасти ребенка. «Я приняла это все, такая трагедия, пусть я буду виновата, хотя как врач я не сделала ничего плохого», — говорила Легостаева. 

Она также рассказала, что очень сочувствует Веронике Инзиной и не держит на нее зла. Легостаева даже написала бывшей пациентке примирительное сообщение: «Вероника, ты зря во мне видишь врага. Горе у тебя большое, но надо жить, отпустить ситуацию, чтобы готовиться к новой беременности, иначе не получится. Это очень трудно, но надо. Приходи ко мне в любое время, и начнем вместе готовиться к новой жизни. Клянусь, сделаю все, чтобы через 15 месяцев у нас появился здоровый и крепкий малыш». (Легостаева отказалась разговаривать с «Холодом» и переадресовала все вопросы главному врачу перинатального центра Олега Шалаеву.)

В апреле 2019 года Минздрав провел проверку и нашел несколько нарушений в Рязанском областном перинатальном центре. 29 июня стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинения Татьяне Легостаевой и врачу Анне Лорей, принимавшей роды, по статье о причинении смерти по неосторожности. Муж Вероники Олег Инзин рассказал, что, несмотря на предъявленные обвинения, Анна Лорей получила только выговор от Минздрава и продолжает работать акушеркой в Рязанском обастном перинатальном центре. Заведующую отделением Татьяну Легостаеву, настоявшую на естественных родах Инзиной, уволили. Впрочем, она уже успешно обжаловала увольнение и с сентября 2022-го снова работает в центре. 

После того как история Вероники Инзиной получила огласку, еще несколько бывших пациенток перинатального центра пожаловались на непрофессиональное поведение врачей: одной из них тоже давили на живот и били по щекам, вторую обвинили в том, что ребенок родился с отклонениями, потому что она «плохо тужилась». Еще две бывшие пациентки Татьяны Легостаевой рассказали, что, несмотря на договоренности с заведующей о кесаревом сечении, она резко меняла свое мнение и до конца настаивала на естественных родах. Для первой пациентки это закончилось хроническими болями, а для второй — ухудшившимся зрением и необходимостью заменить хрусталик в глазу. Всего полиция Рязани и Следственный комитет возбудили три уголовных дела «по факту нарушений в медицинском учреждении».

Как Вероника Инзина рассказала «Холоду», расследование дела в отношении Лорей и Легостаевой еще продолжается: в январе было готово заключение Воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, которое семья ждала полгода. Инзины сочли заключение специалистов о действиях врачей очень «мягкими» и попросили провести еще одну экспертизу. Ей занимается судебно-экспертный центр при Следственном комитете, но, когда она будет готова, даже приблизительно непонятно, а срок привлечения медиков к уголовной ответственности составляет два года. Даже если Инзины выиграют суд, вероятнее всего, врачи будут освобождены от наказания за истечением срока давности и смогут продолжить работу в медучреждениях.

«Мне даже уже не нужно никакого наказания для них. Мне главное, чтобы их признали виновными», — говорит Вероника «Холоду». После того как она написала о своих родах и смерти сына в инстаграме, ей начали писать женщины из разных городов с такими же историями. После этого у Вероники сложилось впечатление, что сейчас происходит «бум на естественные роды» и врачи уговаривают роженицу не делать кесарево сечение. Инзина предполагает, что дело не в инициативе самих врачей, а в требованиях руководства. 

Формально в России нет нормативов и ограничений по кесаревым сечениям. Однако в 2019 году Минздрав решил внедрить в роддомах классификацию Робсона (выделяет 10 групп женщин, которым показано кесарево сечение). Причина — участившиеся операции в родах и желание ведомства «оптимизировать» их количество. 

Социолог Анастасия Новкунская объясняет, что Минздрав и руководство роддомов, вероятно, стараются контролировать количество операций, потому что после кесарева сечения у женщины могут возникнуть осложнения в следующих родах. Кроме того, есть риск сильного кровотечения, тромбозов и попадания инфекции в шов на животе или матке. 

«Почему врач может не хотеть отвезти женщину на кесарево сечение, когда она этого хочет? Потому что он боится, что у него и так уже в этом месяце превышена доля операций и с него спросит главный специалист, — объясняет Новкунская. — К сожалению, врачам в каждый конкретный момент принятия клинического решения приходится помнить о том, что за ними стоит Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Следственный комитет. И я считаю, что это главная проблема».

Несмотря на пережитое в Рязанском перинатальном центре, Вероника и Олег Инзины не отказались от идеи стать родителями — в середине апреля 2023 года у них родилась двойня. 

Суд — это очень дорого

Незадолго до родов Кристина Варавина на всякий случай сделала копию обменной карты, в которой была записана история ее беременности и результаты всех анализов (одна копия карты хранится у акушеров, вторая — у пациентки, записи в них дублируются. Как правило, пациентка сдает документы в регистратуру роддома, когда приезжает рожать. Варавина успела сделать дубликат карты до того, как отдать ее медикам). После выписки она решила пожаловаться на больницу в Следственный комитет. Когда ведомство запросило документы Варавиной из городского роддома, оказалось, что карта, которую она сдала, приехав на роды, пропала. Осталась только копия, хранившаяся у акушеров, и ее Наталья Козлова принесла на очную ставку. Вот только, по словам Варавиной, медики переписали все так, будто они заранее предупреждали ее об осложнениях.

Гинекологи не умеют общаться с пациентами

«В карте запись о настоящем приеме, под которой стояла моя подпись, просто закрасили корректором и написали, что в 27 недель мне сообщили, что у моего плода задержка в развитии и мне рекомендовано УЗИ, но я отказываюсь на основании, что у меня нет средств. Когда я это увидела, задала Козловой вопрос: “Вы сейчас отвечаете за то, что здесь написано?” [Она ответила:] “Да”. Я сказала: “Хорошо, будем разговаривать по-другому”. И достала копии, сделанные со своей якобы утерянной карты», — рассказывает Варавина. 

«Холоду» не удалось изучить протоколы очной ставки. Однако, согласно приговору суда, Наталья Козлова действительно утверждала, что диагностировала ребенку Кристины предположительную задержку в развитии, рекомендовала ей пройти платное УЗИ, но та отказалась из-за финансовых проблем. Акушерка также рассказывала, что не видела выписки результатов КТГ и пациентка их с ней не обсуждала. Но медсестра, дважды проводившая кардиотокографию, сказала, что оба раза показывала Наталье Козловой запись КТГ и советовалась с ней. Наталья Козлова отказалась дать комментарий «Холоду». 

Согласно приговору, из результатов судебно-медицинской экспертизы следовало, что ребенка Варавиной действительно можно было спасти. Для этого акушерка и медсестра должны были немедленно рассказать о состоянии плода акушеру-гинекологу. Проблема в том, что в тот момент медикам просто было не с кем посоветоваться: исполнявшая обязанности главврача Наталья Коршунова на суде объяснила, что в больнице в тот момент работали только три акушера-гинеколога и один из них был на больничном, второй — в отпуске, а третий — занят в родильном отделении. Коршунова на суде говорила, что не виновата в том, что больнице не хватает больше чем половины персонала: по ее словам, в Тайшетской ЦРБ штатно могут работать только четыре акушера-гинеколога, потому что количество ставок в учреждении не увеличивает Минздрав. Однако следствие обвинило в произошедшем с Варавиной именно Коршунову — по уголовной статье о халатности.

Медицинский адвокат Юлия Казанцева больше 10 лет представляет интересы женщин, пострадавших от действий акушеров и гинекологов. По ее опыту, чаще всего жалуются именно на то, что врачи отказались проводить кесарево сечение, из-за чего ребенок или сама роженица получили травмы во время естественных родов. 

«В большинстве случаев причина в том, что врачи неверно оценивают состояние роженицы и плода в момент родов. Часто потом мы вообще не можем выяснить, где результаты КТГ: либо их нет в медицинской документации, либо мы видим, что это результаты КТГ другого человека, — рассказывает Казанцева. — Мне кажется, здесь играет роль низкая квалификация врачей либо недостаточный разбор ошибок в самой медицинской организации». Она вспоминает один из случаев в своей практике: обвиняемые принесли на процесс медицинские документы потерпевшего, но адвокатам удалось доказать, что их подделали. Суд это учел, но в итоге все равно назначил экспертизу по поддельным документам. 

Дело Кристины Варавиной по статье о халатности против городской больницы Тайшета дошло до суда только спустя два года после того, как его открыли, но срок давности по этой статье для медиков — три года с момента преступления. Как и супруги Инзины, дольше всего Кристина дожидалась результатов экспертизы: на это ушло полтора года. В итоге никого из медиков не привлекли к уголовной ответственности, а Наталья Козлова продолжает работать акушеркой. Суд обязал Тайшетскую центральную районную больницу выплатить Варавиной компенсацию в 500 тысяч рублей. 

Доктор медицинских наук Владимир Горбачев последние пять лет анализирует уголовные дела против врачей хирургических специальностей (в число которых входят и акушеры-гинекологи). Он говорит, что число жалоб и уголовных дел против врачей регулярно растет, как и количество реальных обвинительных приговоров, вынесенных врачам хирургических специальностей в целом: оно выросло в два — два с половиной раза. По словам Горбачева, отчасти это происходит потому, что сейчас судебные экспертизы проводят только отделы, подконтрольные Следственному комитету. Раньше этим занималось Бюро судебно-медицинской экспертизы, независимое от следователей учреждение. С вмешательством СК шансы на независимость экспертизы, по мнению Горбачева, сильно снизились.

«Теперь и оспорить решение судмедэкспертизы очень сложно, практически нереально. Хотя мы очень часто видим ошибки в экспертизе», — объясняет Горбачев. Очередь на проведение экспертиз ждут по несколько месяцев, еще столько же — саму экспертизу. В итоге дела чаще всего просто прекращают за истечением срока давности. 

Медицинский адвокат Юлия Казанцева считает, что было бы эффективнее вообще не привлекать медиков к уголовной ответственности и наказывать исключительно крупными штрафами. 

«Мы же понимаем, что даже причинение смерти по неосторожности — это действительно по неосторожности, у него [обвиняемого] не было умысла это сделать. К сожалению, медицина несовершенна. А вот когда врач не несет даже гражданско-правовую ответственность, это уже другой вопрос», — говорит она. По опыту Казанцевой, одна из причин безответственного отношения врачей в том, что в суд подают чаще всего не на самих медиков, а на организации, в которых они работают. А значит, и штрафы им лично платить не нужно. Хотя, по словам Владимира Горбачева, за последние несколько лет выросло количество регрессных исков (когда медицинская организация требует с допустившего ошибку сотрудника вернуть деньги, которые она выплатила пострадавшему). Правда, по регрессным искам врач платит штраф в размере средней заработной платы. 

Кристина Варавина сказала «Холоду», что для нее было важно пойти в суд, чтобы Минздрав «обратил внимание на свои кадры».

«Мне не надо было, чтобы их посадили, честно скажу. У той же Козловой несовершеннолетний ребенок был в тот момент. Но я бы хотела, чтобы она никогда не работала по этой профессии», — говорит Варавина. 

Юлия Кузнецова объясняет, что не каждый пострадавший может позволить себе разбираться с медиками в суде. «Идти в суд — это очень дорого. Из-за того, что по “мелким” делам не идут судиться, качество медицинской помощи [в государственных учреждениях] с каждым годом все хуже, хуже и хуже», — заключает она.

Ну что ты как маленькая

«У меня, в отличие от всех моих ровесниц, вместо месячных открылось неконтролируемое кровотечение. И я поехала на скорой госпитализироваться. Ночь. Мне 12 лет, кровь ручьем. А дежурный врач говорит: “Раздевайся и садись”. Осмотр был грубым, беспардонным, ни об одном действии меня не предупреждали. Когда я попросила вытереться, на меня посмотрели как на полоумную и сквозь зубы процедили: “На марли кусок”», — отзыв своей пациентки о первом в жизни посещении гинеколога на камеру читает врач петербургской частной клиники для женщин W Clinic Анна-Мария Кравченко. 

Это один из роликов социального проекта «Теперь не страшно» о том, как нетактично и грубо ведут себя гинекологи со своими пациентками (проект запустили медицинская школа «Врачи говорят» и W Clinic). В начале роликов проекта показывают статистику ВЦИОМ 2020 года: 35% опрошенных испытывают дискомфорт во время приема, большинство из них (57%) беспокоятся из-за необходимости раздеваться, еще 23% столкнулись с грубым отношением врача. Получается, что в момент наибольшей уязвимости перед врачом вместо поддержки и адекватного диалога пациентки слышат оскорбления, едкие комментарии по поводу своей внешности и образа жизни и сталкиваются с грубым физическим обращением — например, девушек шлепают по животу, чтобы они расслабились. С подобным, судя по отзывам и постам в соцсетях, сталкиваются женщины самых разных возрастов. И женщины, которые приводят на осмотр своих дочерей-подростков, тоже не всегда могут их защитить от негуманного обращения. 

Гинекологи не умеют общаться с пациентами

В 2021 году Антонина Левина привела свою 11-летнюю дочь Машу (имена героинь изменены по их просьбе) на прием к гинекологу в одну из платных клиник Воронежа, чтобы пройти очередное обследование из-за проблем с почками у дочери. С детства Маша лечилась от пиелонефрита, проходила обследования, неоднократно бывала у гинекологов, сдавала мазки и очень боялась болезненного осмотра. Антонина долго уговаривала ее, обещала, что все будет не страшно и врач будет вести себя понимающе. Антонина заранее объяснила врачу, что дочь очень беспокоится, и попросила дать ей время, чтобы подготовиться. Маша лежала на кушетке, от страха сдвинув ноги, закрываясь руками.

«Врач сначала пыталась ее вместе со мной уговаривать, попробовать какие-то педагогические приемы, но неудачно. А потом начала ей говорить: “Ну долго я тебя буду ждать, у меня там очередь”, “Ну что ты как маленькая”», — вспоминает Антонина. В конце концов врач решила взять мазок насильно: когда Маша убрала руки и начала раздвигать ноги для осмотра, попросив еще немного времени, чтобы подготовиться, врач резко вставила ей палочку для анализа во влагалище. «Я была в шоке. Маша плакала, я пыталась ее успокоить. Я поняла, что в тот момент разговаривать с врачом было бесполезно. Меня трясло, но единственное, на что меня хватило, — это подойти к девочкам в регистратуре и сказать: “Вот этому врачу вообще с детьми работать нельзя”». 

В российских медвузах, как рассказали опрошенные «Холодом» гинекологи, будущих специалистов не учат, как общаться с пациентами, договариваться о лечении и объяснять, как будут проходить обследования и процедуры. Нет практических занятий, где студенты могут в парах учиться слушать пациента, поддерживать его и правильно разрешать конфликты.

В 2022 году школа медицинского общения «Врачи говорят» провела опрос среди 418 медиков из разных городов России о том, важно ли учиться развивать навыки коммуникации с пациентом. 68,7% опрошенных ответили, что их никто не учил общению с пациентами, но больше 90% хотят этому научиться; 56% из них хотят узнать, как правильно сообщать плохие новости. Выяснилось, что двумя главными причинами конфликтов медики считают нежелание лечиться и чрезмерную эмоциональность приходящих на прием людей. 

Подобные курсы давно включены в программы зарубежных вузов. На обучение приглашают симулированных пациентов — специалистов, которые умеют правдоподобно изображать пациентов больниц, их жалобы и недовольство медицинской помощью. Сейчас и в России появляются организации, которые проводят курсы по повышению коммуникативных навыков медиков. Одна из самых известных — медицинская школа «СоОбщение», открытая врачом-педиатром Анной Сонькиной-Дорман. Основной курс состоит из пяти занятий, на которых рассказывают, как начинать прием, узнавать все запросы пациента и его анамнез, завоевать доверие, реагировать на гнев, страх и другие эмоции пациента. И наконец, как сообщать пришедшему на прием человеку нужную информацию, в том числе неприятную. 

«Врачи не умеют слушать пациента: врач не выдерживает пауз и иногда не выслушивает пациента до конца. И это очень большая проблема, потому что пациент не озвучивает все, что его беспокоит, а это может быть важно при постановке диагноза и назначении лечения», — говорила Сонькина-Дорман в интервью.

Гинекология — одна из самых щепетильных сфер медицины, поэтому врачи этой специальности особенно должны учиться деликатному общению с пациентками, считает основатель школы «Врачи говорят» Евгений Чайкин. По его словам, из-за травматичных первых опытов на ежегодные гинекологические осмотры с неохотой ходят даже его знакомые врачи. 

В случае с девушками-подростками преодолеть страх перед медиками в будущем могут помочь и родители. Антонина Левина после насильственного осмотра гинеколога нашла дочери другого врача, чтобы показать, что гинекологи бывают и более чуткие. Она вспоминает, как дочь, выйдя из кабинета, сказала про специалистку: «Да, вот она крутая». 

«Я думаю, мы прожили этот негативный опыт правильно: и беседами, и походом к другому врачу, — поэтому я надеюсь, что в будущем на нее это не повлияет. Я бы, конечно, себе много лет назад дала совет более ответственно подходить к выбору врача. Я сама никогда не сталкивалась с плохим обращением гинеколога и недооценила ситуацию. Комплекс вины у меня по этому поводу остался надолго», — говорит Антонина. 

Не больно, не страшно и не обидно

«Требования государственной системы здравоохранения неадекватные. [Врачам выделяют] 15 минут на пациента. Для сравнения: сейчас у меня прием идет 60 минут, — так “Холоду” прокомментировала свой опыт работы в одной из женских консультаций Петербурга акушер-гинеколог Екатерина Хиврич, которая сейчас заведует гинекологическим отделением в частной клинике “Лахта”. — Невозможно оказать полноценную медицинскую помощь в одном приеме, когда даешь консультацию, а потом через месяц человек записывается на УЗИ, а еще через месяц на кольпоскопию (метод диагностики гинекологических заболеваний, который проводится с помощью кольпоскопа, т.е. микроскопа, который позволяет рассмотреть ткани под многократным увеличением и заметить патологию или начало ее развития. — Прим. “Холода”), и все это растягивается. Также, когда я была заведующей в женской консультации, я понимала, что делаю очень много ненужной работы: отчетов, каких-то отписок, все для галочки, а я так не люблю и не умею».

Гинекологи не умеют общаться с пациентами

Сейчас на консультациях Хиврич часто слышит негативные отзывы пациенток о посещении районных ЖК и считает своей миссией проводить осмотры максимально деликатно, чтобы показать женщинам, что регулярное посещение гинеколога — это «не больно, не страшно и не обидно».

Хиврич вспоминает две истории, в которых ее поразила жестокость врачей. Одну ей рассказала студентка медвуза из тех, кто с разрешения пациента наблюдает, как Хиврич проводит осмотр. До этого студентка была на таком же приеме в городской женской консультации, и врач показывала ей, как установить противозачаточную внутриматочную спираль (для этого во влагалище вводят щипцы-пулевки). По рассказу студентки, врач «как на манекене» проделала эту процедуру на пациентке несколько раз, чтобы показать технику стажерке, несмотря на то что женщина плакала и просила остановиться. 

Вторую историю Хиврич рассказала пациентка, когда пришла на осмотр после родов: она описывала, как несколько часов лежала в реанимации с болями от схваток, кричала и просила медиков помочь, но они проходили мимо. Через несколько часов ей все же дали анальгетик, но боль настолько ее шокировала, что два дня после выписки из роддома она «была не в себе», раскачивалась на кровати из стороны в сторону и говорила, что больше никогда не будет рожать.

Екатерина Хиврич, которая сама работала в системе государственных женских консультаций, говорит, что понимает, отчего в условиях огромного количества коротких приемов и потока отчетов ее коллеги «звереют» и выгорают. 

Исследовательница проблем родовспоможения Анастасия Новкунская считает, что одна из главных причин грубого отношениях этих специалистов к своим пациенткам — в зачастую плохих условиях для медработников.

«Получается такая спираль насилия, когда вы постоянно находитесь в стрессе, на вас ругаются, на вас все время давят… — говорит Новкунская. — И вот появляется кто-то, кто от вас зависит и в ответ, скорее всего, вам ничего не сделает. Потому что рожающая женщина, беременная женщина — не самые сильные и активные существа. И это срабатывает часто не как намеренное действие, а сложившийся коммуникативный механизм агрессии. То есть вы постоянно сами находитесь [под давлением] и вам нужно куда-то это выплеснуть». По ее словам, невозможно выстроить гуманную систему отношения к пациентам, если сами медики страдают из-за негуманных условий работы. 

В опросе школы «Врачи говорят» почти 70% медиков сказали, что хотят научиться бороться с выгоранием. Эффективного инструмента для борьбы с ним в государственных клиниках пока нет, в частных для врачей стараются организовывать балинтовские группы: это регулярные занятия нескольких врачей с психотерапевтом, где они разбирают сложные или жесткие случаи из практики, которые их тревожат.

«На балинтовской группе не разбирают, правильно ли врач выстроил тактику лечения: в чисто технические моменты мы не вдаемся, — говорит главный врач W Clinic Дарья Бурмакина, сотрудники которой регулярно посещают балинтовские группы в качестве профилактики выгорания. — Мы обсуждаем коммуникацию и эмоции. Какие эмоции вызывает, например, тот или иной случай, тот или иной пациент у врача. Некоторые сложные случаи врачи носят в себе годами. Им очень сложно это отпустить, они переживают за пациента. А группы помогают понять, что ты не один со своей проблемой и что практически каждый врач сталкивается с теми или иными сложностями». Сейчас клиника Бурмакиной работает над тем, чтобы расширить терапевтические группы и включить в них коллег из госучреждений. 

Основатель школы «Врачи говорят» Евгений Чайкин думает, что проблема выгорания универсальна для врачей по всему миру. Причин этого несколько: во-первых, врачи часто сталкиваются с тяжелыми моральными ситуациями, во-вторых, это не самая прибыльная профессия, а обучение стоит дорого, плюс иногда у медиков нет возможности профессионального роста и им становится неинтересно. А в России врачи выгорают еще и от суточного графика работы: это тяжело для них и опасно для пациентов.

«Никто и нигде в мире не работает сутками. А теперь представьте стационар, как у меня было: в приемном отделении 150 человек в сутки, причем все приехали на скорой помощи. Понятно, что не всем им нужна операция прямо сейчас, но ведь с ними происходит что-то такое, что их настолько тревожит, что они готовы из дома приехать в больницу скорой помощи. И как сутки быть сконцентрированным, эмпатичным, внимательным?» — спрашивает он и сам отвечает: «Никак». 

Акушер-гинеколог Екатерина Хиврич говорит, что в государственной клинике ей очень повезло с коллегами и она до последнего не хотела уходить, но в итоге поняла, что в государственных учреждениях бюрократия сводит к нулю возможность помогать людям. 

«Я всегда говорю, что в системе здравоохранения мне жалко и врачей, и пациентов. Потому что сделана она ни для тех, ни для других», — заключает она. 

Кристина Варавина продолжает жить в Тайшете с двумя детьми. Муж, который был отцом мертворожденной дочери, решил завести другую семью, и они с Кристиной развелись. О расставании с ним она говорит без злости: «Такая своеобразная проверка. Значит, так было надо». 

Автор
Софья Вольянова
Иллюстрации
Анна Иванцова
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