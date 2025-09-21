В Европе рассказали об обязывающих воевать с Россией гарантиях для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые обсуждаются так называемой «коалицией желающих», обяжут европейские страны воевать с Россией, если Москва в будущем снова начнет военные действия против Украины. Об этом сообщает The Guardian.

«Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть убедительным, а для этого он должен быть сильным», — заявил Стубб.

Он добавил, что гарантии безопасности вступят в силу только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, и подчеркнул, что у России не будет права вето в отношении их формата.

«У России нет абсолютно никакого права голоса в суверенных решениях независимого государства… Поэтому для меня не имеет значения, согласится Россия или нет. Конечно, она не согласится, но дело не в этом», — заявил президент Финляндии.

The Guardian отмечает, что в начале сентября президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о 26 странах, готовых участвовать в гарантиях безопасности для Украины и отправить туда своих миротворцев, которые должны «присутствовать на земле, на море или в воздухе».

В то же время, как пишет издание, разговоры о гарантиях могут остаться гипотетическими в случае отсутствия прогресса по завершению войны. The Guardian подчеркивает, что Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности встретиться с Владимиром Путиным, однако Кремль в ответ требовал выполнения своих условий. Стубб также признал, что сейчас существует мало шансов усадить Путина за стол переговоров.

Ранее в Кремле заявили о поставленных «на паузу» переговорах о мире в Украине, а Зеленский допустил, что финального соглашения о завершении войны может не быть. Он добавил, что Украине нужны гарантии безопасности еще до завершения боевых действий.