EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В Европе рассказали об обязывающих воевать с Россией гарантиях для Украины

2 минуты чтения 13:15

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые обсуждаются так называемой «коалицией желающих», обяжут европейские страны воевать с Россией, если Москва в будущем снова начнет военные действия против Украины. Об этом сообщает The Guardian.

«Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть убедительным, а для этого он должен быть сильным», — заявил Стубб.

Он добавил, что гарантии безопасности вступят в силу только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, и подчеркнул, что у России не будет права вето в отношении их формата.

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир12 минут чтения

«У России нет абсолютно никакого права голоса в суверенных решениях независимого государства… Поэтому для меня не имеет значения, согласится Россия или нет. Конечно, она не согласится, но дело не в этом», — заявил президент Финляндии.

The Guardian отмечает, что в начале сентября президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о 26 странах, готовых участвовать в гарантиях безопасности для Украины и отправить туда своих миротворцев, которые должны «присутствовать на земле, на море или в воздухе».

В то же время, как пишет издание, разговоры о гарантиях могут остаться гипотетическими в случае отсутствия прогресса по завершению войны. The Guardian подчеркивает, что Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности встретиться с Владимиром Путиным, однако Кремль в ответ требовал выполнения своих условий. Стубб также признал, что сейчас существует мало шансов усадить Путина за стол переговоров.

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
Мир7 минут чтения

Ранее в Кремле заявили о поставленных «на паузу» переговорах о мире в Украине, а Зеленский допустил, что финального соглашения о завершении войны может не быть. Он добавил, что Украине нужны гарантии безопасности еще до завершения боевых действий.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01 18 сентября
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября

Самое читаемое

Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max