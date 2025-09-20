EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили

Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
7 минут чтения 00:01
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили

В сентябре этого года журнал WIRED опубликовал расследование о конфликте между венчурным инвестором Синди Би и суррогатной матерью Ребеккой Смит (имя изменено). Они заключили контракт, но ребенок не выжил при родах. Трагедия обернулась десятками судебных исков, интернет-травлей и обвинениями, а для многих в очередной раз подняла вопрос о суррогатном материнстве как таковом и его этических нормах. Преследование за «невыполненный контракт» — в материале «Холода».

Стопроцентная совместимость

Синди Би — предпринимательница и венчурный инвестор из Кремниевой долины. Она познакомилась со своим мужем Хорхе Вальдейглесиасом, когда ей было 36 лет, а ему 28. К тому моменту, когда они захотели завести ребенка, ей исполнилось 43, и она боялась, что для беременности поздно. К тому же она принимала лекарства, которые могли привести к осложнениям. Тогда пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери.

Анкета Смит показалась им «идеальной»

В 2023 году супруги обратились в агентство Surrogate Alternatives Inc — одно из старейших в Калифорнии. Оно помогало клиентам найти женщину, которая выносит ребенка, и организовать все это. После консультаций Би с мужем выбрали кандидатку — больше всех им понравилась 34-летняя Ребекка Смит (имя изменено) из штата Вирджиния. Бывшая профессиональная спортсменка, теперь она работала менеджером в банке и воспитывала шестилетнего сына. 

Синди Би

Смит говорила, что захотела стать суррогатной матерью, увидев, с какими трудностями столкнулась ее подруга, безуспешно пытавшаяся забеременеть. Она объясняла: ей хотелось помочь кому-то с подобной проблемой, а еще закрыть долги по студенческому кредиту.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

Анкета Смит показалась супругам «идеальной»: молодая, здоровая, с высшим образованием и стабильной работой. Би вспоминала, что показывала ее профиль друзьям и говорила, что это отличная кандидатура. Ее смущало только то, что у Смит не было мужа — своего ребенка она растила одна. Самой Смит пара тоже понравилась: она назвала супругов «потрясающими». После психологической оценки, организованной агентством, психолог написала: эта семья и их будущая суррогатная мать «на 100% совместимы».

Консилиум в фейсбуке

Летом 2023 года Смит и ее сын приехали в Сан-Франциско, чтобы пройти первый этап процедуры. У пары созрел только один мужской эмбрион — и когда после переноса он успешно прижился, все участники очень обрадовались. Би даже заранее выбрала имя для будущего ребенка — Леон.

Первые месяцы все шло относительно спокойно, хотя без происшествий не обошлось. Например, однажды на раннем сроке Смит попала в отделение неотложной помощи с кровотечением. Би поддерживала ее, присылала подарки и еду. Но, как потом выяснилось, она обсуждала все происходящее в группах на фейсбуке, публиковала медицинские показатели суррогатной матери и просила советов у других пользователей. Хотя она не называла имени Смит, в постах было немало характерных деталей, и такое поведение Би нарушало условия договора.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

Смит, увидев эти посты, забеспокоилась и рассказала о них агентству, но решила не обсуждать ситуацию с Би, чтобы не портить отношения.

Вторая половина беременности оказалась сложной. В декабре 2023 года, примерно на 26-й неделе, Смит почувствовала, что между ног течет жидкость, и решила, что у нее отошли воды. Она обратилась в отделение неотложной помощи, но врачи сказали ей не волноваться и отправили домой.

Фото: Getty Images

1 января 2024 года у нее произошел преждевременный разрыв плодных оболочек. Смит попала в больницу, ей назначили антибиотики и стероиды для развития легких ребенка, и врачи сказали, что теперь ей нужно постоянное наблюдение.

Врачи не нашли у плода сердцебиения

Би в это время была в Нью-Йорке. Она отправляла Смит подарки и при этом засыпала ее вопросами. Она требовала объяснить, почему та лежит в больнице, а не дома, и сомневалась, что ребенок развивается нормально. Особенно ее насторожил результат УЗИ. Би считала, что плод слишком маленький. При этом врачи говорили, что плод развивается нормально и его размер, хоть и не самый крупный, остается в стандартных пределах.

21 января 2024 года врачи не нашли у плода сердцебиения. Смит сделали экстренное кесарево сечение, но спасти его было уже нельзя. Причиной смерти стала преждевременная отслойка плаценты, лишившая плод кислорода. Жизнь самой Смит тоже была в опасности — она потеряла много крови.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

Когда Би приехала в больницу, ей объяснили: такое иногда случается, и предсказать это невозможно. Ей показали тело ребенка. Она фотографировала его в белой одежде и подгузнике с игрушкой в руках и говорила: «Он был белым мальчиком, как его отец». Для Би, китаянки по происхождению, это имело особое значение. 

Расследование и «тайный бойфренд»

По договору, заключенному с агентством, супруги должны были покрыть медицинские расходы Смит, связанные с беременностью. Но после того, что произошло, Би распорядилась остановить выплаты, хотя Смит еще не получила всю сумму, которая ей причиталась за услуги суррогатной матери. 

«Здоровый малыш — это ребенок, который не умер»

Би утверждала, что Смит нарушила условия договора: не сказала ей вовремя о симптомах и не предупредила, что ей собираются делать кесарево. «В нашем контракте было прописано “здоровый малыш” — это ребенок, который не умер», — заявила Би агентству.

Затем она обратилась к частным детективам, чтобы узнать, как жила Смит во время беременности. Их расследование показало, что по адресу Смит был зарегистрирован некий мужчина. О своих открытиях Би рассказывала в соцсетях. Она написала, что вместе с суррогатной матерью жил «тайный бойфренд с судимостью за тяжкое преступление». Детектив также нашел афишу вечеринки, где этот «тайный бойфренд» был указан как диджей. Адвокат Би утверждает: Смит ходила на вечеринку незадолго до госпитализации.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

Би также обнаружила: Смит получила дорожный штраф в то время, когда была в больнице. Она сделала вывод: суррогатная мать тайком куда-то поехала, и именно это привело к трагедии. Сама Смит на суде говорила, что никакого «побега» не было — врачи разрешили ей съездить за лекарствами.

Би выдвигала все больше обвинений. Она писала, что у Смит был «небезопасный секс» и даже «насильственный секс», который якобы и вызвал осложнения в декабре. А еще — что шестилетний сын мог ударить Смит по животу, потому что она позволяла ему приходить к ней спать. Би даже заявила, что суррогатная мать специально все подстроила, чтобы получить компенсацию. «[Ребекка Смит] сделала это, чтобы убить моего сына», «Она похитила и убила моего сына», — писала она. 

Памятная композиция Би для Леона. Фото: Baby Leon / Facebook

В фейсбуке многие поддерживали Би: в группах по суррогатному материнству ей часто верили и сочувствовали. Они называли Смит «преступницей» и «психопаткой». Адвокат Би предлагала не останавливаться на собранных «доказательствах» и искать в соцсетях фотографии, где Смит занимается «тяжелой физической активностью».

Би также опубликовала в интернете личные данные суррогатной матери: имя, фотографии, место работы, информацию о ее ипотеке и имя ее сына. Она писала жалобы в федеральные агентства, профсоюзы и полицию. Однажды Би отправила фотографию мертвого ребенка на iPad сына Смит. 

Смит пришлось переехать и сменить работу

Знакомые предполагают, что для Би такое поведение было своеобразным способом пережить утрату. Она подала в суд на Смит, агентство, врачей и больницу — но судья постановил, что по контракту все споры должны решаться в порядке третейского разбирательства (то есть должен быть рассмотрен частным арбитром, а не в государственном суде). Би потратила 25 тысяч долларов на апелляцию, но проиграла.

Тем временем Смит, которую Би буквально преследовала, пришлось переехать и сменить работу. Она говорила, что у нее даже появились суицидальные мысли. В конце концов она добилась временного охранного ордера, чтобы защититься от Би. В заявлении она писала, что Би пытается разрушить ее жизнь: «сделать все, чтобы я никогда не могла обрести покой». Суд согласился, что поведение Би несет угрозу, и запретил ей общаться со Смит, а также писать про нее в интернете.

«Худшая» и «лучшая»

На судебные издержки у Би ушло много денег: в 2024 году ее задолженность юристам составляла 750 тысяч долларов. Значительную часть она так и не оплатила. С начала конфликта она сменила девять адвокатов. 

В декабре 2024 года Би предложила Смит «сделку»: та отказывается от ордера и позволяет публично использовать ее имя, а Би перестает добиваться уголовного дела. Адвокат Смит не согласился. На тот момент в Вирджинии уже действовал ордер на арест Би за доксинг (публикацию личных данных в интернете).

Синди с мужем и дочерью Мирой. Фото: Baby Leon / Facebook

Пока разворачивался этот конфликт, Би не теряла надежды завести ребенка и нашла другую суррогатную мать по имени Челси Санабрия, и та родила для них дочь. Теперь Би в своих постах стала сравнивать двух женщин и писать, например, «у меня была худшая суррогатная мать и лучшая».

При этом у Санабрии тоже была непростая беременность. Во время кесарева у нее началось сильное кровотечение, она потеряла 5,4 литра крови и ей пришлось делать переливание. Она девять часов провела под наркозом и лишилась матки. После восстановления она стала рассказывать в соцсетях о реальных рисках суррогатного материнства, чтобы предупредить других женщин. 

Тем временем Би все еще пытается засудить Смит и продолжает считать себя «жертвой» в этой ситуации. 

Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Автор:Никита Чернов
Редактор:Юлия Дудкина
Фото:Getty Images

Посмотрите другие материалы

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01 18 сентября
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 