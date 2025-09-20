Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили

В сентябре этого года журнал WIRED опубликовал расследование о конфликте между венчурным инвестором Синди Би и суррогатной матерью Ребеккой Смит (имя изменено). Они заключили контракт, но ребенок не выжил при родах. Трагедия обернулась десятками судебных исков, интернет-травлей и обвинениями, а для многих в очередной раз подняла вопрос о суррогатном материнстве как таковом и его этических нормах. Преследование за «невыполненный контракт» — в материале «Холода».

Стопроцентная совместимость

Синди Би — предпринимательница и венчурный инвестор из Кремниевой долины. Она познакомилась со своим мужем Хорхе Вальдейглесиасом, когда ей было 36 лет, а ему 28. К тому моменту, когда они захотели завести ребенка, ей исполнилось 43, и она боялась, что для беременности поздно. К тому же она принимала лекарства, которые могли привести к осложнениям. Тогда пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери.

Анкета Смит показалась им «идеальной»

В 2023 году супруги обратились в агентство Surrogate Alternatives Inc — одно из старейших в Калифорнии. Оно помогало клиентам найти женщину, которая выносит ребенка, и организовать все это. После консультаций Би с мужем выбрали кандидатку — больше всех им понравилась 34-летняя Ребекка Смит (имя изменено) из штата Вирджиния. Бывшая профессиональная спортсменка, теперь она работала менеджером в банке и воспитывала шестилетнего сына.

Синди Би

Смит говорила, что захотела стать суррогатной матерью, увидев, с какими трудностями столкнулась ее подруга, безуспешно пытавшаяся забеременеть. Она объясняла: ей хотелось помочь кому-то с подобной проблемой, а еще закрыть долги по студенческому кредиту.

Анкета Смит показалась супругам «идеальной»: молодая, здоровая, с высшим образованием и стабильной работой. Би вспоминала, что показывала ее профиль друзьям и говорила, что это отличная кандидатура. Ее смущало только то, что у Смит не было мужа — своего ребенка она растила одна. Самой Смит пара тоже понравилась: она назвала супругов «потрясающими». После психологической оценки, организованной агентством, психолог написала: эта семья и их будущая суррогатная мать «на 100% совместимы».

Консилиум в фейсбуке

Летом 2023 года Смит и ее сын приехали в Сан-Франциско, чтобы пройти первый этап процедуры. У пары созрел только один мужской эмбрион — и когда после переноса он успешно прижился, все участники очень обрадовались. Би даже заранее выбрала имя для будущего ребенка — Леон.

Первые месяцы все шло относительно спокойно, хотя без происшествий не обошлось. Например, однажды на раннем сроке Смит попала в отделение неотложной помощи с кровотечением. Би поддерживала ее, присылала подарки и еду. Но, как потом выяснилось, она обсуждала все происходящее в группах на фейсбуке, публиковала медицинские показатели суррогатной матери и просила советов у других пользователей. Хотя она не называла имени Смит, в постах было немало характерных деталей, и такое поведение Би нарушало условия договора.

Смит, увидев эти посты, забеспокоилась и рассказала о них агентству, но решила не обсуждать ситуацию с Би, чтобы не портить отношения.

Вторая половина беременности оказалась сложной. В декабре 2023 года, примерно на 26-й неделе, Смит почувствовала, что между ног течет жидкость, и решила, что у нее отошли воды. Она обратилась в отделение неотложной помощи, но врачи сказали ей не волноваться и отправили домой.

Фото: Getty Images

1 января 2024 года у нее произошел преждевременный разрыв плодных оболочек. Смит попала в больницу, ей назначили антибиотики и стероиды для развития легких ребенка, и врачи сказали, что теперь ей нужно постоянное наблюдение.

Врачи не нашли у плода сердцебиения

Би в это время была в Нью-Йорке. Она отправляла Смит подарки и при этом засыпала ее вопросами. Она требовала объяснить, почему та лежит в больнице, а не дома, и сомневалась, что ребенок развивается нормально. Особенно ее насторожил результат УЗИ. Би считала, что плод слишком маленький. При этом врачи говорили, что плод развивается нормально и его размер, хоть и не самый крупный, остается в стандартных пределах.

21 января 2024 года врачи не нашли у плода сердцебиения. Смит сделали экстренное кесарево сечение, но спасти его было уже нельзя. Причиной смерти стала преждевременная отслойка плаценты, лишившая плод кислорода. Жизнь самой Смит тоже была в опасности — она потеряла много крови.

Когда Би приехала в больницу, ей объяснили: такое иногда случается, и предсказать это невозможно. Ей показали тело ребенка. Она фотографировала его в белой одежде и подгузнике с игрушкой в руках и говорила: «Он был белым мальчиком, как его отец». Для Би, китаянки по происхождению, это имело особое значение.

Расследование и «тайный бойфренд»

По договору, заключенному с агентством, супруги должны были покрыть медицинские расходы Смит, связанные с беременностью. Но после того, что произошло, Би распорядилась остановить выплаты, хотя Смит еще не получила всю сумму, которая ей причиталась за услуги суррогатной матери.

«Здоровый малыш — это ребенок, который не умер»

Би утверждала, что Смит нарушила условия договора: не сказала ей вовремя о симптомах и не предупредила, что ей собираются делать кесарево. «В нашем контракте было прописано “здоровый малыш” — это ребенок, который не умер», — заявила Би агентству.

Затем она обратилась к частным детективам, чтобы узнать, как жила Смит во время беременности. Их расследование показало, что по адресу Смит был зарегистрирован некий мужчина. О своих открытиях Би рассказывала в соцсетях. Она написала, что вместе с суррогатной матерью жил «тайный бойфренд с судимостью за тяжкое преступление». Детектив также нашел афишу вечеринки, где этот «тайный бойфренд» был указан как диджей. Адвокат Би утверждает: Смит ходила на вечеринку незадолго до госпитализации.

Би также обнаружила: Смит получила дорожный штраф в то время, когда была в больнице. Она сделала вывод: суррогатная мать тайком куда-то поехала, и именно это привело к трагедии. Сама Смит на суде говорила, что никакого «побега» не было — врачи разрешили ей съездить за лекарствами.

Би выдвигала все больше обвинений. Она писала, что у Смит был «небезопасный секс» и даже «насильственный секс», который якобы и вызвал осложнения в декабре. А еще — что шестилетний сын мог ударить Смит по животу, потому что она позволяла ему приходить к ней спать. Би даже заявила, что суррогатная мать специально все подстроила, чтобы получить компенсацию. «[Ребекка Смит] сделала это, чтобы убить моего сына», «Она похитила и убила моего сына», — писала она.

Памятная композиция Би для Леона. Фото: Baby Leon / Facebook

В фейсбуке многие поддерживали Би: в группах по суррогатному материнству ей часто верили и сочувствовали. Они называли Смит «преступницей» и «психопаткой». Адвокат Би предлагала не останавливаться на собранных «доказательствах» и искать в соцсетях фотографии, где Смит занимается «тяжелой физической активностью».

Би также опубликовала в интернете личные данные суррогатной матери: имя, фотографии, место работы, информацию о ее ипотеке и имя ее сына. Она писала жалобы в федеральные агентства, профсоюзы и полицию. Однажды Би отправила фотографию мертвого ребенка на iPad сына Смит.

Смит пришлось переехать и сменить работу

Знакомые предполагают, что для Би такое поведение было своеобразным способом пережить утрату. Она подала в суд на Смит, агентство, врачей и больницу — но судья постановил, что по контракту все споры должны решаться в порядке третейского разбирательства (то есть должен быть рассмотрен частным арбитром, а не в государственном суде). Би потратила 25 тысяч долларов на апелляцию, но проиграла.

Тем временем Смит, которую Би буквально преследовала, пришлось переехать и сменить работу. Она говорила, что у нее даже появились суицидальные мысли. В конце концов она добилась временного охранного ордера, чтобы защититься от Би. В заявлении она писала, что Би пытается разрушить ее жизнь: «сделать все, чтобы я никогда не могла обрести покой». Суд согласился, что поведение Би несет угрозу, и запретил ей общаться со Смит, а также писать про нее в интернете.

«Худшая» и «лучшая»

На судебные издержки у Би ушло много денег: в 2024 году ее задолженность юристам составляла 750 тысяч долларов. Значительную часть она так и не оплатила. С начала конфликта она сменила девять адвокатов.

В декабре 2024 года Би предложила Смит «сделку»: та отказывается от ордера и позволяет публично использовать ее имя, а Би перестает добиваться уголовного дела. Адвокат Смит не согласился. На тот момент в Вирджинии уже действовал ордер на арест Би за доксинг (публикацию личных данных в интернете).

Синди с мужем и дочерью Мирой. Фото: Baby Leon / Facebook

Пока разворачивался этот конфликт, Би не теряла надежды завести ребенка и нашла другую суррогатную мать по имени Челси Санабрия, и та родила для них дочь. Теперь Би в своих постах стала сравнивать двух женщин и писать, например, «у меня была худшая суррогатная мать и лучшая».

При этом у Санабрии тоже была непростая беременность. Во время кесарева у нее началось сильное кровотечение, она потеряла 5,4 литра крови и ей пришлось делать переливание. Она девять часов провела под наркозом и лишилась матки. После восстановления она стала рассказывать в соцсетях о реальных рисках суррогатного материнства, чтобы предупредить других женщин.

Тем временем Би все еще пытается засудить Смит и продолжает считать себя «жертвой» в этой ситуации.

