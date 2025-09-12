В Кремле заявили о паузе в переговорах с Украиной

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в ходе очередного брифинга, заявил о «паузе» в переговорах с Украиной.

«Нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты. И здесь я хочу напомнить слова президента Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что это удастся все урегулировать в один момент, но потом понял, что для этого необходимо больше времени», — отметил Песков.

При этом спикер Кремля подчеркнул, что «каналы общения есть, они налажены». «Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться. Но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе», — добавил он.

5 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Владимир Путин заявил о невозможности договориться с Украиной. «Договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля», — сказал он.

При этом он предупредил, что российская армия будет рассматривать как «законные цели» иностранных военных, если они будут размещены в Украине до завершения боевых действий.

Кроме того, Путин повторил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может состоятся только в Москве, так как она является «лучшим местом» для этого. За день до этого Зеленский исключил возможность своего приезда в Москву для переговоров с Путиным.