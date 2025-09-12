EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

В Кремле заявили о паузе в переговорах с Украиной

2 минуты чтения 14:14

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в ходе очередного брифинга, заявил о «паузе» в переговорах с Украиной.

«Нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты. И здесь я хочу напомнить слова президента Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что это удастся все урегулировать в один момент, но потом понял, что для этого необходимо больше времени», — отметил Песков.

При этом спикер Кремля подчеркнул, что «каналы общения есть, они налажены». «Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться. Но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе», — добавил он. 

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

5 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Владимир Путин заявил о невозможности договориться с Украиной. «Договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля», — сказал он. 

При этом он предупредил, что российская армия будет рассматривать как «законные цели» иностранных военных, если они будут размещены в Украине до завершения боевых действий. 

Кроме того, Путин повторил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может состоятся только в Москве, так как она является «лучшим местом» для этого. За день до этого Зеленский исключил возможность своего приезда в Москву для переговоров с Путиным. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram