Зеленский допустил отсутствие финального мирного договора

Президент Украины Владимир Зеленский допустил во время пресс-конференции, что финальный документ об окончании войны с Россией так и не подпишут, и подчеркнул, что в этом случае Украине важно получить гарантии безопасности. Об этом сообщает «РБК Украина».

Во время общения с журналистами Зеленский заявил, что Украина не рассматривает «корейский», «финский» или какой-либо другой вариант завершения войны. По его словам, Украина имеет другой исторический контекст, нежели Северная и Южная Кореи, а разговоры о том или ином сценарии окончании войны могут быть только «риторическими».

«Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны. Поэтому говорят — например, президент Франции [Эмманюэль] Макрон, — что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И здесь я с ним согласен, что, например, прекращения огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, гарантии безопасности должны быть такими, чтобы не позволить российской армии снова вторгнуться в Украину. «Даже если [гарантии] дадут [России] возможность [снова] прийти, — то они встретят сопротивление. Реальное сопротивление», — отметил Зеленский.

Также на пресс-конференции президент Украины заявил, что армия его страны атакует НПЗ и военные склады на оккупированных Россией территорией, и это привело к сбоям в логистике российских военных и в работе аэропортов.

Кроме того, Зеленский рассказал, что он предложил Польше и Румынии, в чьи воздушные пространства недавно вторглись российские беспилотники, совместно сбивать российские дроны над Украиной.