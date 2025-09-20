EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Зеленский допустил отсутствие финального мирного договора

2 минуты чтения 15:05

Президент Украины Владимир Зеленский допустил во время пресс-конференции, что финальный документ об окончании войны с Россией так и не подпишут, и подчеркнул, что в этом случае Украине важно получить гарантии безопасности. Об этом сообщает «РБК Украина».

Во время общения с журналистами Зеленский заявил, что Украина не рассматривает «корейский», «финский» или какой-либо другой вариант завершения войны. По его словам, Украина имеет другой исторический контекст, нежели Северная и Южная Кореи, а разговоры о том или ином сценарии окончании войны могут быть только «риторическими».

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
Мир7 минут чтения

«Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны. Поэтому говорят — например, президент Франции [Эмманюэль] Макрон, — что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И здесь я с ним согласен, что, например, прекращения огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, гарантии безопасности должны быть такими, чтобы не позволить российской армии снова вторгнуться в Украину. «Даже если [гарантии] дадут [России] возможность [снова] прийти, — то они встретят сопротивление. Реальное сопротивление», — отметил Зеленский.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

Также на пресс-конференции президент Украины заявил, что армия его страны атакует НПЗ и военные склады на оккупированных Россией территорией, и это привело к сбоям в логистике российских военных и в работе аэропортов.

Кроме того, Зеленский рассказал, что он предложил Польше и Румынии, в чьи воздушные пространства недавно вторглись российские беспилотники, совместно сбивать российские дроны над Украиной.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01 18 сентября
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 