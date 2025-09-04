EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

После трагедии с Наговициной законодательство для альпинистов захотели ужесточить

2 минуты чтения 18:41

Депутат Эмиль Токтошев предложил обязать альпинистов получать специальное разрешение, если они собираются совершать восхождение на вершины выше шести тысяч метров. Соответствующий законопроект вынесли на общественное обсуждение в Кыргызстане. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Токтошева, в последние несколько лет в стране активно развивается горный туризм и альпинизм. Однако в Кыргызстане отсутствуют правовые нормы, которые регулировали бы вопросы безопасности, экологии и получения разрешений. 

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Предложенный депутатом закон «Об альпинизме» должен предоставить властям возможность отслеживать маршруты и быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. «Закон станет стимулом для роста интереса к республике как к уникальному региону для альпинизма, улучшения условий для местного населения, увеличения доходов республиканского и местного бюджетов, а также содействует охране природных и горных территорий», — заявил Токтошев.

Согласно документу, для альпинистов станет обязательным получение страховки, которая при необходимости покроет расходы на эвакуацию и медицинскую помощь. Также альпинистов хотят обязать собирать за собой все отходы и утилизировать их в специально отведенных для этого местах.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Эта инициатива появилась после того, как на пике Победы застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Женщина сломала ногу во время спуска. Ее несколько раз пытались эвакуировать, в том числе с привлечением вертолета и иностранных альпинистов, один из которых погиб. Наговицина находилась на высоте более семи тысяч метров с 12 августа без еды и воды. К ней несколько раз отправляли дроны, а в СМИ неоднократно появлялись предположения о ее гибели. На данный момент операция по ее спасению завершена.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина