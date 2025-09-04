После трагедии с Наговициной законодательство для альпинистов захотели ужесточить

Депутат Эмиль Токтошев предложил обязать альпинистов получать специальное разрешение, если они собираются совершать восхождение на вершины выше шести тысяч метров. Соответствующий законопроект вынесли на общественное обсуждение в Кыргызстане. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Токтошева, в последние несколько лет в стране активно развивается горный туризм и альпинизм. Однако в Кыргызстане отсутствуют правовые нормы, которые регулировали бы вопросы безопасности, экологии и получения разрешений.
Предложенный депутатом закон «Об альпинизме» должен предоставить властям возможность отслеживать маршруты и быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. «Закон станет стимулом для роста интереса к республике как к уникальному региону для альпинизма, улучшения условий для местного населения, увеличения доходов республиканского и местного бюджетов, а также содействует охране природных и горных территорий», — заявил Токтошев.
Согласно документу, для альпинистов станет обязательным получение страховки, которая при необходимости покроет расходы на эвакуацию и медицинскую помощь. Также альпинистов хотят обязать собирать за собой все отходы и утилизировать их в специально отведенных для этого местах.
Эта инициатива появилась после того, как на пике Победы застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Женщина сломала ногу во время спуска. Ее несколько раз пытались эвакуировать, в том числе с привлечением вертолета и иностранных альпинистов, один из которых погиб. Наговицина находилась на высоте более семи тысяч метров с 12 августа без еды и воды. К ней несколько раз отправляли дроны, а в СМИ неоднократно появлялись предположения о ее гибели. На данный момент операция по ее спасению завершена.